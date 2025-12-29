Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 dic (11.00 GMT)

Madrid, 29 dic (EFE).-

Aviso de anulación de cobertura en vídeo del tema:

Glasgow (R. Unido) – Un equipo internacional con sede en Escocia desarrollará las primeras películas tridimensionales de agujeros negros, un avance sin precedentes que permitirá observar cómo evoluciona el plasma y cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de estos objetos extremos.

Y agregamos las siguientes coberturas:

Elmalik (Turquía).- Al menos nueve personas -tres policías y seis supuestos militantes del grupo terrorista ‘Estado Islámico’ (EI)- murieron este lunes, y otros nueve agentes del orden resultaron heridos, en un enfrentamiento armado en el noroeste de Turquía, según el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya.

Nueva Delhi.- Nueva Delhi amaneció este lunes completamente cubierta por una densa capa de bruma, formada por niebla atmosférica y esmog tóxico, que redujo al mínimo la visibilidad en algunas zonas de la capital de la India y se extendió por todo el norte del país.

Kostiantynivka (Ucrania).- Unidades móviles de defensa aérea ucranianas interceptan drones y otras naves aéreas no tripuladas rusos cerca de la ciudad de Kostiantynivka, informó este lunes la Policía Nacional de Ucrania, que destacó que el ataque ruso no cesa ni siquiera durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Sofía.- Las autoridades y población de Bulgaria se preparan para la adopción del euro como moneda oficial a partir del 1 de enero de 2026, reemplazando al lev búlgaro (BGN) y convirtiéndose en el vigésimo primer miembro de la eurozona.

