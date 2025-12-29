Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 dic (16.00 GMT)

Palm Beach (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su mansión de Mar-a-Lago en Florida.

Ciudad de México.- El Gobierno de México informa sobre el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, que dejó 13 muertos y casi un centenar de heridos.

Ciudad de México.- Conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este lunes a los militares del país por su servicio en Ucrania y aseguró que la «liberación» del Donbás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia avanza según el plan de la operación militar en aquel país.

(EEUU).- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunió este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que éste sea recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Palm Beach (EE.UU.).- Inmediatamente después de aterrizar en Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su esposa, Sara Netanyahu, se reunieron en Florida hoy lunes con Tali e Itzik, padres del rehén fallecido, el sargento primero Ran Gvili.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para discutir la aprobación por parte de Israel de la República Federal de Somalilandia.

Roma.- Italia se prepara para otra Nochevieja con muchas de sus ciudades tratando de contener el furor por los fuegos artificiales, incluso prohibiéndolos, al tiempo que la policía se afana en las vísperas en combatir la extendida pirotecnia ilegal.

Madrid.- Por tercer año consecutivo, el Museo del Prado ha superado su récord histórico de visitantes: desde comienzos de año y hasta este domingo, 28 de diciembre, un total de 3.479.838 personas acudieron al museo frente a las 3.457.057 que lo hicieron a cierre de 2024.

Madrid.- La Policía Nacional han detenido a tres Trinitarios implicados en un ataque con machetes a un joven en noviembre pasado cuando se encontraba con un grupo de amigos en un parque de Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Río de Janeiro.- Río de Janeiro acoge la celebración de la fiesta de Iemanjá, una manifestación cultural y religiosa de raíces africanas en la que se renuevan las energías para el año entrante.(foto)(vídeo)

Quito.- La chef ecuatoriana Carolina Sánchez, ganadora de una estrella Michelin y colaboradora del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), compartió que una buena alimentación es clave para el desarrollo de la infancia y el futuro de las sociedades. Para ella, comer bien va mucho más allá de saciar el hambre.

San Sebastián (España).- El primer equipo de la Real Sociedad regresa a los entrenamientos tras el parón navideño con una sesión abierta al público en Zubieta.

Sofía.- Bulgaria entrará el próximo 1 de enero en la zona euro en medio de una nueva crisis política, con un Gobierno en funciones tras su reciente dimisión, sin presupuesto para 2026 y con el temor de muchos ciudadanos a una subida de precios con la nueva moneda.

