Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 ene (12.00 GMT)

Pekín.- China ejecutó este jueves a once miembros de una mafia de ciberestafas que opera desde Birmania conocida como «grupo criminal de la familia Ming» y quienes habían sido condenados en septiembre pasado a la pena capital por un tribunal de la ciudad oriental de Wenzhou.

(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo este jueves que la expulsión por parte de España del embajador de Nicaragua en Madrid y otro diplomático de ese país fue «en estricta reciprocidad» por la «injusta expulsión» del embajador de España en Managua y la segunda jefatura de España en el país centroamericano.

(foto)(vídeo)

Fráncfort (Alemania).- Deutsche Bank ganó 6.122 millones de euros en 2025, un 127 % más que en 2024, tras el aumento de los ingresos en la banca de inversión y en la gestión de activos y la reducción de provisiones y costes.

(foto)(vídeo)

Roma.- Un buque de carga que navegaba desde Egipto a España fue auxiliado por la Guardia Costera italiana frente al sur de la isla de Cerdeña (este) después de sufrir una avería en el motor en medio del fuerte temporal que azota el Mediterráneo occidental, informaron este jueves fuentes oficiales.

(vídeo)

Dera Ismail Khan (Pakistán).- Familiares y soldados del ejército pakistaní asisten al funeral de su compañero, el teniente coronel Imran Dayal, asesinado este miércoles por unos desconocidos armados en Dera Ismail Khan.

(foto)(vídeo)

Pekín.- La capital china ya ultima los detalles para la celebración del Año Nuevo Lunar, que este 2026 estará dedicado al Año del Caballo de fuego».

(foto)(vídeo)

Washington.- Clásicos como ‘The Truman Show’ (1998), ‘Frida’ (2002), el biopic de la pintora mexicana protagonizado por Salma Hayek, o la comedia de Wes Anderson ‘The Grand Budapest Hotel’ (2014), son algunas de las 25 cintas seleccionadas para ingresar en el Registro de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2025.

(foto)(vídeo)

As Pontes (A Coruña).- El mural «As Festas do Carme» del artista Delio Rodríguez (Deliroc) es uno de los 15 grafitis españoles candidatos al título de mejor mural del mundo 2025.

(foto)(vídeo)

