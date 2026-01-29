Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 ene (16.00 GMT)

Madrid, 29 ene (EFE).-

Cebú City (Filipinas).- Los ministros de Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen este jueves en Filipinas, en un momento de avivamiento de tensiones regionales, entre ellas el conflicto armado en Birmania (Myanmar), los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya y disputas soberanistas con China.

Pekín.- El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó este jueves que los pueblos del Reino Unido y China quieren una relación basada en la «cooperación abierta», al recibir a su homólogo británico, Keir Starmer, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en el marco de la visita oficial del líder laborista.

Girona (España).- Las diferentes estaciones alpinas de Andorra, agrupadas bajo la marca Grandvalira Resorts, intentan concienciar a los esquiadores de montaña del riesgo de aludes tras las nevadas de las últimas semanas en los Pirineos y han denunciado imprudencias que documentan a través de vídeos.

Bruselas.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) invirtió 13.800 millones de euros en España en 2025, la cifra más alta entre los países de la Unión Europea y casi un 14 % del total de 100.000 millones en financiación canalizados por el banco público, en línea con el porcentaje del año anterior.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este jueves en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en un encuentro en el que también participó el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y que se celebra en un contexto de contactos diplomáticos entre Moscú y los países del Golfo.

Bruselas.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Santander firmaron este jueves acuerdos de garantía que permitirán a la entidad española financiar con unos 900 millones de euros a empresas europeas estratégicas, en particular a firmas de seguridad y defensa.

Barcelona.- El Mobile World Congress (MWC), el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil, prevé superar en 2026 los 100.000 visitantes y generar un impacto económico estimado de 585 millones de euros, en su vigésima edición, que se celebrará del 2 al 5 de marzo.

Bogotá.- El presidente de la aerolínea estatal Satena, Óscar Zuluaga, lamentó profundamente la muerte de todos los ocupantes tras el accidente aéreo ocurrido en Colombia, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad afectada por la tragedia.

Lima.- El técnico español Javier Rabanal, que llevó el año pasado al Independiente del Valle ecuatoriano a ganar su segunda liga ecuatoriana, ha asumido el reto este año de hacer que el Universitario de Deportes sea «tetracampeón» en Perú, un equipo en el que se siente que estaba de alguna forma «predestinado» a dirigir, tras haber ganado las últimas tres ediciones de la liga peruana.

Mineápolis (EE.UU.).- El zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, afirmó este jueves en Mineápolis que no «renunciará» a la misión migratoria del presidente Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado «avances importantes», al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

Mineápolis (EE.UU.).- Un video grabado el 13 de enero y publicado en redes sociales muestra a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, en un enfrentamiento con agentes federales de migración en Mineápolis, apenas 11 días antes de morir durante un operativo policial.

Madrid, 29 ene (EFE).- La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) han reconocido este jueves en Madrid a Iberdrola México por DestElla, un programa destinado impulsar el desarrollo y el empoderamiento de niñas y mujeres a través del deporte, con un impacto en más de 8.500 mujeres en dos años.

Mineápolis (EE.UU.).- El músico Bruce Springsteen lanzó este miércoles la canción «Streets of Minneapolis» en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante enero dejó la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

San José.- La economía de Costa Rica se ha mantenido en constante crecimiento después de los efectos de la pandemia de la Covid 19 y en los últimos años ha conseguido mejorar las percepciones de las calificadoras de riesgo y otros organismos internacionales, sin embargo mantiene el reto de alcanzar la sostenibilidad de los buenos resultados fiscales recientes y de seguir disminuyendo la pobreza y el desempleo.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció este jueves que en el proyecto para el futuro avión de combate europeo FCAS, en el que participan España, Francia y Alemania, persisten las diferencias entre Berlín y París, aunque hay un intenso diálogo y espera que se tomen decisiones en unas semanas.

Bruselas- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, informó por redes sociales la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

París.- Transcurridos menos de dos meses desde su fallecimiento, el humor feroz y la siempre original mirada del fotógrafo británico Martin Parr servirá para arrojar luz sobre la crisis climática y los grandes desequilibrios planetarios en París, en una nueva exposición de la galería nacional Jeu de Paume.

