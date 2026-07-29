Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 jul (10.00GMT)

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Madrid, 29 jul (EFE).-

Saladino/ Nivnevey (Irak).- Al menos 20 muertos de las milicias proiraníes en el ataque de Arabia Saudí y EEUU en Irak Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak aseguraron que varios de sus miembros han muerto y han resultado heridos en un ataque lanzado este miércoles por Estados Unidos y Arabia Saudí, en una expansión de la guerra entre Teherán y Washington.

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Ciudad de Gaza.- Al menos cuatro personas murieron en bombardeos israelíes en todo el territorio palestino durante la jornada del martes, según informó el ministerio de Sanidad palestino.

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Kiev.- Un acto conmemorativo celebrado cerca de la catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas de Kiev rindió homenaje este martes a los prisioneros de guerra ucranianos fallecidos en las explosiones de la prisión de Olenivka, ocupada por Rusia, durante la noche del 28 al 29 de julio de 2022.

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Tokio.- El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sur de Japón aumentó a trece, según confirmó este miércoles la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mientras continúa la búsqueda de supervivientes.

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Kumamoto (Japón).- Los equipos de rescate trabajan contra reloj en Japón para encontrar supervivientes atrapados bajo los escombros de edificios en el sudoeste del archipiélago tras el terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 13 muertos y más de 200 heridos, informó la primera ministra, Sanae Takaichi.

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Le Haillan (Francia).- Los 60.000 habitantes de Le Haillan, Mérignac y Eysines, en la región de la Gironda, afectada por un megaincendio que quemó 42.000 hectáreas al suroeste de Francia, cerca de Burdeos, pudieron regresar a partir de este martes por la tarde a sus casas tras el fin de la orden de evacuación, a pesar de que el incendio sigue activo.

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Rangún (Birmania).- El Departamento de Meteorología e Hidrología de Myanmar ha informado este miércoles de que, debido al monzón sobre el mar de Andamán y el golfo de Bengala, así como a las nubes convectivas, existe probabilidad de que se produzcan lluvias intensas aisladas desde esta mañana hasta el 3 de agosto de 2026 en la mayor parte del país, incluidas Rangún y Naipyidó.

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Rangún (Birmania).- Devotos budistas en Birmania celebran el día de Waso, fecha que conmemora el primer sermón de Buda y que marca el inicio de la Cuaresma budista, que coincide con la luna llena del octavo mes, y que, en 2026, se extiende desde el 29 de julio al 26 de octubre.

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Katmandú.- Cientos de agricultores y granjeros de Nepal han protestado este miércoles en Katmandú ante las altas tasas de interés de las instituciones de microfinanzas del país, que, según los manifestantes, han empujado a muchas familias a abandonar sus aldeas natales debido a las deudas.

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Katmandú.- Devotos budistas han realizado este miércoles una procesión por Katmandú para celebrar el Panchadaan, un festival tradicional de ofrendas donde se pide por la paz en el mundo y el bienestar de la humanidad.

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Barcelona (España).- La bodega catalana Gramona prevé una reducción de un 20% de su previsión de cosecha de uva para este 2026 a consecuencia de las sucesivas olas del calor registradas en lo que va de verano, lo que obligó a esta firma de vinos espumosos corpinnat a comenzar la vendimia el pasado 22 de julio, la fecha más temprana de su historia, y hacerlo además de madrugada para evitar las temperaturas más elevadas.

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alm/EFE

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