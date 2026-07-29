Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 jul (15.00GMT)

Compartir

8 minutos

Madrid, 29 jul (EFE).-

Kumamoto (Japón).- La fachada reventada del centro comercial Aeon de Kumamoto, tras la explosión que sufrió este martes, se ha convertido en una de las imágenes más impactantes que deja el fuerte terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón, y los servicios de rescate aún buscan a desaparecidos entre los escombros.

(foto)(vídeo)

Zawtar al Gharbiya (Líbano).- El ejército libanés continúa desplegándose en Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas de despliegue condicionado fijadas en el sur de Líbano en el marco del acuerdo con Israel y mediado por Estados Unidos, mientras los residentes obligados a huir intentan volver a lo que eran sus hogares en esta devastada población.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Informe a cámara: El terremoto de 7,1 en Japón deja 18 muertos y apunta a una posible falla residual.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Moscú.- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia declaró este miércoles en búsqueda y captura internacional al fundador del servicio de mensajería Telegram, el empresario ruso Pável Dúrov, tras incoar una causa en su contra por cooperación con el terrorismo.

(vídeo)

Burdeos (Francia).- El Ayuntamiento de Burdeos pidió este miércoles a la ciudadanía suspender los donativos y la ayuda de voluntarios ante la avalancha de solidaridad con las más de 200.000 personas afectadas por el gran incendio de la región de la Gironda, al suroeste de Francia, donde han ardido 42.000 hectáreas en una semana sin causar víctimas mortales.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

China.- Una formación naval conjunta de China y Rusia llegó este miércoles a Vladivostok, en el extremo oriental ruso, tras completar una patrulla marítima que comenzó el pasado 13 de julio en Qingdao (este de China) y que recorrió aguas del Pacífico occidental, el mar de Ojotsk y el mar de Japón, informó la agencia estatal china Xinhua.

(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

(foto)(vídeo)

Quito.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realiza una visita oficial a Ecuador por invitación de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

(foto)(vídeo)

Bucarest.- Los hospitales públicos de Rumanía vieron este martes reducidos al mínimo sus servicios por una huelga general indefinida de sus empleados, convocada en protesta por los cambios legislativos previstos en el sector y la escasez de personal.

(foto)(vídeo)

Kampos (Grecia).- Cuatro localidades de la isla griega de Paros, situada en el archipiélago de las Cícladas, en el Egeo central, fueron evacuadas en la madrugada de este miércoles debido a la propagación de un incendio declarado la víspera en un vertedero de residuos.

(vídeo)

Muğla (Turquía).- Equipos de bomberos tratan de apagar un incendio forestal que se desató en Muğla con activos de tierra y aire. El fuego se inició en una zona agrícola del barrio de Bayır, en el distrito turco de Seydikemer, y se propagó a la zona forestal debido al viento.

(vídeo)

Londres.- Siete zonas de Inglaterra se encuentran oficialmente en situación de sequía debido a un verano caluroso y seco, informó este miércoles la Agencia británica de Medio Ambiente.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles de que la larga duración de las olas de calor incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, por lo que es necesario estrechar la cooperación transnacional para prevenir y responder adecuadamente.

(foto)(vídeo)

Hawái (EE.UU.).- El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción durante la jornada del martes y elevó el código de color de vigilancia de amarillo a naranja, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

(vídeo)

Cork (Irlanda).- España defenderá durante el semestre de la Presidencia irlandesa de la Unión Europea (UE) una reforma de las normas comunitarias que permita acelerar la renovación de la flota pesquera europea, una medida que considera esencial para garantizar el relevo generacional en el sector, reforzar la seguridad alimentaria y avanzar en la autonomía estratégica de la UE.

(vídeo)

Singapur.- El presidente catalán, Salvador Illa, se reunió este miércoles con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, con vistas a «fortalecer las relaciones institucionales y económicas» entre la próspera ciudad-Estado asiática y Cataluña, a su llegada a la isla como parte de un viaje institucional por el Sudeste Asiático.

(vídeo)

Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo 36 investigaciones por tráfico de seres humanos en el último año y medio, han detenido a 32 personas y han identificado a 24 víctimas, por lo que han reforzado la lucha contra esta actividad delictiva con dos nuevos canales de contacto ciudadano: un correo electrónico y un QR.

(vídeo)

Ciudad de México.- Torteros mexicanos buscan establecer el récord Guinness de la torta más grande del mundo durante la Torta Fest 2026

(foto)(vídeo)

Miami.- La Unesco declaró el pasado sábado como Patrimonio Mundial al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee de Estados Unidos, durante su asamblea anual celebrada en Busán, Corea del Sur.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El seleccionador de fútbol de España, Luis de la Fuente, aseguró este miércoles que, tras conquistar el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá y bordar la segunda estrella en la camiseta española, el combinado nacional intentará «seguir haciendo las cosas igual de bien» en el futuro.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El futbolista alemán Antonio Rüdiger y el brasileño Endrick, que participaron en el Mundial con sus respectivas selecciones nacionales, se incorporaron este miércoles a la pretemporada del Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho, tras superar con éxito el reconocimiento médico que lleva a cabo el club blanco.

(foto)(vídeo)

Birmingham (R. Unido).- Cuarta sesión de entrenamiento este miércoles de la plantilla del FC Barcelona que dirige Hansi Flick en Birmingham, cuyos integrantes se han ejercitado en el campo Bobby Charlton de St. George’s Park, de cara al amistoso de que el viernes disputarán contra el Birmingham City.

(vídeo)

Tordera (España).- Joan García, guardameta del FC Barcelona y de la selección española, con la que se ha proclamado campeón del mundo, ha participado este miércoles en una jornada deportiva en su Campus de Porteros, que se celebra durante esta semana en las instalaciones de Soccerland Catalunya, ante varias decenas de jugadores y jugadoras de diversas edades.

(vídeo)

Madrid.- El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha suspendido de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones a apenas dos semanas del comienzo de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

(vídeo)

Múnich (Alemania).- El Bayern de Múnich presentó este martes al defensa Nathaniel Brown durante un acto celebrado en Rottach-Egern, en el sur de Alemania, donde el futbolista compareció por primera vez ante los medios como nuevo integrante del conjunto bávaro.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.