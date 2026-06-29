Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 29 jun (EFE).-

La Guaira (Venezuela).- Los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país suramericano, reavivando los temores de nuevos daños, transcurridos cinco días desde doble terremoto que ha dejado hasta el momento un saldo de 1.450 fallecidos.

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Zaporiyia/Dnipro (Ucrania).- Al menos cinco personas han muerto por el impacto de un misil lanzado por las fuerzas rusas este lunes contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y otras tres en un ataque contra un minibús en la ciudad de Zaporiyia (sureste).

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Caracas.- Venezuela recibe apoyo internacional para labores de rescate en zonas afectadas por los terremotos que sacudieron el miércoles pasado al país caribeño, que reporta al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

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La Guaira (Venezuela).- Estados Unidos mantiene este lunes en el estado de La Guaira sus más de 200 efectivos militares que fueron desplegados durante la jornada del domingo para apoyar al Gobierno venezolano y a las comunidades afectadas por los terremotos que golpearon el pasado miércoles al país caribeño, que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

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Madrid.- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado este lunes el «más sentido pésame» del Ejecutivo por la muerte de 1.450 personas como consecuencia del doble terremoto registrado en Venezuela días atrás, entre ellas 17 ciudadanos españoles, y ha asegurado que España seguirá al lado del pueblo venezolano: «Venezuela no está sola».

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Caracas.- El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata #ERICAM de la Comunidad de Madrid continúa con sus labores de búsqueda de supervivientes de los terremotos de Venezuela de la pasada semana con la ayuda de perros y drones, al tiempo que evalúan la estructura de edificios.

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Hyderabad (Pakistán).- Familiares y amigos del soldado Zeeshan Younis Masih, uno de los tres soldados muertos el fin de semana por tras el ataque perpetrado por Jamaat-ul-Ahrar, una facción de los talibanes paquistaníes, contra un campamento de la fuerza paramilitar Rangers, participaron este lunes en sus actos fúnebres.

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Montevideo.- El jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone, habla con la Agencia EFE sobre las jornadas de acopio de donaciones que enviarán al país caribeño, sacudido por graves terremotos.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Londres.- Andy Burnham, favorito para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro británico, propuso este lunes trasladar parte de las operaciones del Gobierno de Londres a Mánchester (norte de Inglaterra) para favorecer la descentralización del poder en el Reino Unido.

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París.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó que «ningún país es inmune a la corrupción», pero lo importante ante una de las mayores amenazas para la legitimidad democrática es responder «con determinación, con transparencia y en plena cooperación con el sistema judicial».

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Bratislava.- ​El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajó hoy a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores de dicho país y mantener un encuentro bilateral con su homólogo Juraj Blanár.

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Skopie.- El ministro de Asuntos de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, se reunió hoy con su homólogo de Macedonia del Norte, Timco Mucunski, en Skopie, donde acudió para realizar una visita oficial de un día.

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Nueva Delhi.- El movimiento juvenil indio del Partido de las Cucarachas (CJP), un fenómeno viral que ha provocado decenas de protestas en las últimas semanas en el país, protestó este lunes en Nueva Delhi.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV agradeció este lunes el trabajo de los voluntarios que han vestido de gala la Vía de la Conciliación y la Plaza Pío XII con la histórica «Infiorata» de Roma, una espectacular exhibición de alfombras florales confeccionada con motivo de la festividad de los patronos de la ciudad, San Pedro y San Pablo.

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Ciudad del Vaticano.- El papa hizo este lunes un llamamiento a la unidad de la Iglesia y advirtió de que la comunión no se construye «endureciéndose en las propias posiciones», durante una misa celebrada en la basílica de San Pedro con ocasión de la festividad de los santos Pedro y Pablo.

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Madrid.- La bandera LGTBI ondea desde este lunes en la plaza de Pedro Zerolo de la capital para dar la bienvenida a más de un millón de personas que asistirán a la fiesta del Orgullo 2026, que arrancará este miércoles con el pregón, tendrá su punto álgido en la gran manifestación del sábado 4 de julio, y concluirá el domingo.

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Roma.- Un total de 22 ciudades italianas se encuentran este lunes en alerta roja por la ola de calor, una cifra que aumentará a 25 entre el martes y el miércoles, con picos superiores a los 38 y 40 grados en parte del territorio.

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Pekín.- Cuadros hechos con caligrafía china, joyería o piezas de segunda mano, eso es solo un poco de lo que el mercado de antigüedades de Panjiayuan ofrece a los cientos de clientes que lo visitan.

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alm/EFE

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