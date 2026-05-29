Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 may (10.00 GMT)

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Madrid, 29 may (EFE).-

Galati (Rumanía).- Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.

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Singapur.- El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, se encuentra en Singapur para participar en el Diálogo Shangri-La, el foro de Defensa anual más importante de Asia, que comienza este viernes y que estará muy marcado por el impacto y consecuencias para la región de la guerra de Irán.

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Singapur.- Pete Hegseth, que llegó este viernes a la ciudad-Estado asiática, aprovechó la mañana para unirse al entrenamiento físico de los marineros y Marines estadounidenses que se encuentran a bordo del buque de asalto USS Boxer.

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Madrid.- La reina Letizia ha advertido de las consecuencias de inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado que, según la Organización Mundial de la Salud, están diseñados para «atrapar» a los más jóvenes y ha recordado que la moda pasa mientras la mala salud puede ser irreversible.

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Buna (República Democrática del Congo).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió el miércoles en el aeropuerto de Bunia, en la provincia de Ituri, 4,6 toneladas de material médico y suministros esenciales para responder al brote de Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

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Almería (España).- La Guardia Civil y la Policía Nacional, con apoyo de Europol, han detenido en Almería a nueve personas de una organización criminal dedicada presuntamente a abastecer con combustible, embarcaciones y apoyo logístico a mafias de inmigración irregular y narcotráfico entre Argelia y España.

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Rangún.- Más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo conmemoran este miércoles el Aíd al Adha o la Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del islam, en un momento de máxima tensión ante la incertidumbre en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus repercusiones en los países de Oriente Medio.

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Jaén (España).- La Catedral de Jaén acoge en un nuevo espacio expositivo de las Galerías Altas la muestra ‘El Santo Rostro de la Catedral de Jaén’, que propone al visitante un viaje por la historia, la devoción y la dimensión artística de la reliquia más preciada de la diócesis y una de las más relevantes de la cristiandad.

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Amberes (Bélgica).- Un dibujo del pintor Peter Paul Rubens que representa a tres apóstoles y un manuscrito redactado cuando tenía 30 años han sido redescubiertos y sacados a la luz por primera vez en su ciudad natal, Amberes, donde la casa museo del artista exhibe una hoja de cuaderno de hace más de 400 años.

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Madrid.- Extremadamente peligroso en altas dosis y capaz de dilatarte las pupilas cuando apenas algunas de sus notas atraviesan tus oídos. Así es “Belladonna”, el primer EP de Aldhara, un trabajo que toma el nombre de la planta del mismo nombre, famosa por su hermosura y toxicidad y que para la cantante y compositora (New Haven, EE.UU., 29 de mayo de 2003) es la materialización de un sueño largamente anhelado.

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rmg/EFE

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