Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 may (15.00 GMT)

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Madrid, 29 may (EFE).-

Mar Arábigo.- El portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizó operaciones de vuelo mientras navega en tránsito por el mar Arábigo.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda afirma que retomará los conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en caso de ganar las elecciones cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo, pero lo hará con el propósito claro de llegar a un acuerdo, no de seguir en «diálogos eternos». Está convencido, además, de que ganará en primera vuelta y se convertirá en el sucesor de Gustavo Petro.

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Deir Balah (Gaza y Cisjordania).- La extensa destrucción en Deir Balah, en el centro de la Franja de Gaza, evidencia el impacto de los ataques israelíes de los últimos días, que en esta localidad afectaron a una zona residencial cercana al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

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Madrid.- El senador demócrata estadounidense Rubén Gallego defendió este viernes en Madrid el derecho de España y de otros socios de la OTAN a mostrar su desacuerdo con las posturas de Estados Unidos y subrayó que la Alianza Atlántica «no es un pacto suicida, es un pacto defensivo». Señaló también que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, «tiene obsesión con la isla (de Cuba)» y considera que la Administración del presidente, Donald Trump, está determinada a cambiar el Gobierno en Cuba, por el medio que sea.

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Bunia (República Democrática del Congo).- La Cruz Roja de la República Democrática del Congo capacita y destina voluntarios a Bunia, una de las siete zonas de la región de Ituri afectadas por el brote de ébola, para llevar a cabo enterramientos seguros y dignos de los fallecidos por la enfermedad.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- Un tribunal de Filipinas emitió este viernes una orden de arresto contra el senador Jinggoy Estrada por tres delitos de corrupción vinculados al desfalco de fondos públicos para proyectos contra inundaciones, a veces inexistentes.

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Dongfeng (Mongolia).- La tripulación china de la misión Shenzhou-21 aterrizó este viernes en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior, a bordo de la nave Shenzhou-22, después de que tuvieran que ceder su cápsula de retorno a la misión anterior.

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Madrid/Las Palmas de Gran Canaria.- En un viaje medido al milímetro, también el descanso del papa se convierte en un gesto. Blindado por la seguridad y el secreto, León XIV se alojará entre muros cargados de historia: en la Nunciatura Apostólica de Madrid y en los palacios episcopales de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

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Luang Prabang (Laos).- Una veintena de osos negros asiáticos fueron rescatados de una granja ilegal en el norte de Laos, en el mayor operativo del Sudeste Asiático contra las fábricas de bilis, instalaciones donde se les extrae esta sustancia, popular en la medicina tradicional china, mediante métodos invasivos y dolorosos.

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París.- Cuatro ONG ecologistas organizaron este viernes una protesta ante la sede de TotalEnergies en París para denunciar el respaldo público a la actividad de la petrolera, en contradicción con los objetivos climáticos franceses, y para reclamar que se le obligue a pagar más por sus beneficios.

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Nakhon Pathom (Tailandia).- Las mansiones abandonadas del complejo residencial Sri Charoen Thong Riverside, en la provincia tailandesa de Nakhon Pathom, son vestigios de la crisis financiera de 1997. El lujoso proyecto quedó inconcluso cuando su promotor se declaró en bancarrota durante el colapso económico conocido localmente como la crisis de Tom Yum Kung.

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Madrid.- Con un consejo a los escolares para que lean mucho y estar así más informados y comprender el mundo ha finalizado la reina Letizia de España su recorrido inaugural de la 85 Feria del Libro de Madrid, en la que ha visitado librerías de larga tradición y otras periféricas de reciente creación.

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Barcelona (España).- Joan Miró dedicó una serie a Antoni Gaudí con la mística y la naturaleza como hilos conductores cuyas maquetas -o primeras versiones- pueden verse desde este viernes en el Museu Diocesà de Barcelona, que rinde de este modo también tributo al arquitecto modernista por su centenario.

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Londres.- Sale a subasta por primera vez ‘Sleeping by the Lion Carpet’ (1995-1996) (Durmiendo junto a la alfombra de León), el próximo 24 de junio, una de las grandes obras de uno de los maestros del S.XX, Lucian Freud (1922- 2011), con la presencia de la retratada Sue Tilley.

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Uppermill (Reino Unido).- Feligreses de Saddleworth participaron este viernes en la tradicional procesión de «Whit Friday» a través de la localidad de Uppermill, en el Reino Unido, un desfile en el que bandas de música, desfiles eclesiásticos y coros se unieron para conmemorar el primer viernes posterior a la festividad cristiana de Pentecostés.

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Lisboa.- Bordados, cerámica y tejidos son algunas de las temáticas más repetidas en la propuesta de las galerías españolas y latinoamericanas presentes en la 9º edición de ARCOlisboa, quienes han apostado por las artistas para abordar temas diversos como los abusos, la cotidianidad o el reconocimiento.

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Río de Janeiro.- El artesano brasileño Jarbas Meneghini, que se ha hecho famoso como fabricante de réplicas de la Copa del Mundo de fútbol y dice que desde 1994 ha producido unas 3.000 copias del codiciado trofeo, espera que Brasil conquiste este año su sexto título y levante la copa, «la verdadera», nuevamente.

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Hong Kong.- Hong Kong inauguró este viernes la primera edición de su Comic-Con, un macroevento de tres días llamado a tender un nuevo puente cultural entre Oriente y Occidente y a dinamizar la vasta economía de la propiedad intelectual, aunque la cita quedó ensombrecida tras la repentina descalificación de un artista local por razones aparentemente políticas.

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Madrid.- Íñigo Pérez anunció este viernes que deja de ser entrenador del Rayo Vallecano, que en su momento declinó la oferta de renovación «muy agradecido», y aseguró que, «más allá de la derrota en la final» de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace, se ha cumplido y se encuentra «verdaderamente en paz».

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EFE

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