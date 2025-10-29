Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 oct (11.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 29 oct (EFE).-

Nuseirat.- Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

(foto)(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles su confianza en alcanzar un acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, al considerar que es preferible llegar a un entendimiento que «estar peleados».

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, agasajó este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la Gran Orden de Mugunghwa, la máxima condecoración del país, y con una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana.

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- Ciudadanos surcoreanos se manifiestan contra la visita de Trump para asistir al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) cerca del lugar de reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.

(foto)(vídeo)

Valencia (España).- Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana del pasado 29 de octubre se escucharán este miércoles en el funeral de Estado que se celebrará en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia, en el que también se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, se reunió este miércoles con su homólogo sudanés, Muhi El Din Salem, en un hotel de El Cairo.

(foto)(vídeo)

Quezón (Filipinas).- El presidente de la Comisión Independiente de Infraestructura (ICI), Andrés Reyes Jr., ha acudido este miércoles a la Oficina del Defensor del Pueblo en Quezon City, Metro Manila, Filipinas, para supervisar la presentación de informes de investigación sobre presuntos proyectos gubernamentales irregulares.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- En algunas zonas de Nueva Delhi se ha llevado a cabo una siembra de nubes por los altos niveles de contaminación que sufre la ciudad tras la celebración del Diwali y los incendios agrícolas en los estados vecinos.

(foto)(vídeo)

Santiago de Cuba (Cuba).- El huracán Melissa, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en la costa sur del oriente de Cuba en la madrugada de este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La Guardia Civil y la Guardia Urbana han desmantelado en Barcelona una organización criminal de trata de seres humanos que obligaba a sus víctimas, que vivían confinadas encerradas bajo llave, a realizar actos ilícitos, han detenido a once personas y han liberado a cinco personas.

(foto)(vídeo)

Liverpool (R.Unido).- El grupo activista «Everyone hates Elon» instala un gran cartel con una foto del antiguo cantante de Queen, Freddie Mercury, junto al lema «Gracias a Dios por los inmigrantes» y hace referencia al fallecido líder de la banda, que llegó a Gran Bretaña como inmigrante procedente de Zanzíbar, tras huir de la Revolución de Zanzíbar en 1964.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Felix Bolaños, ha inaugurado la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que reúne a 85 delegaciones de los principales tribunales y cortes constitucionales de todo el mundo.

(foto)(vídeo)

Pekín.- China ultima los preparativos para el lanzamiento «próximamente» de la misión tripulada Shenzhou-21, que transportará a un grupo de astronautas hasta la estación espacial Tiangong.

(vídeo)

Banda Aceh (Indonesia).- Ciudadanos de la región de Banda Aceh, Indonesia, compran gas licuado de petróleo (GLP) en bombonas de tres kilos, una ayuda del Gobierno del país para gente sin recursos, microempresas, agricultores y pescadores.

(foto)(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- La ciudad de Gyeongju, antigua capital del reino de Silla y uno de los enclaves más emblemáticos de Corea del Sur, acoge este año la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que busca proyectar la imagen de un país que combina su milenaria herencia cultural con un liderazgo moderno en tecnología y diplomacia.

(foto)(vídeo)

Ibiza (España).- La compañía automovilística Seat ha lanzado las nuevas versiones de los Seat Arona e Ibiza -su modelo más longevo, ya que se empezó a comercializar en 1984-, una renovación de ambos modelos que saldrá al mercado a partir de enero de 2026.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.