Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 oct (14.00 GMT)

Madrid, 29 oct (EFE).-

Ciudad de Gaza.-El Ministerio de Sanidad de Gaza elevó a 104 los muertos, 46 de ellos niños y 20 mujeres, en la oleada de ataques lanzados por Israel en la Franja desde la tarde de este martes hasta la mañana de este miércoles.

Jerusalén.- El Ejército israelí anunció este miércoles que «tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas» vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, donde ha causado la muerte de al menos un centenar de personas, según las autoridades del enclave.

Rio de Janeiro.- Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles acompañó el rescate de algunos de los cadáveres.

Gyeongju (Corea del Sur).- Estados Unidos y Corea del Sur afirmaron este miércoles haber finalizado los detalles de un acuerdo comercial tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el surcoreano, Lee Jae-myung.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles de «verdaderamente impactantes» las escenas de destrucción en Jamaica por el paso del huracán Melissa, y dijo que el Reino Unido está preparado para «brindar apoyo humanitario.»

Gyeongju (Corea del Sur).- El rapero RM, líder del fenómeno BTS, pidió este miércoles a líderes empresariales de todo el mundo que impulsen políticas que apoyen a los creadores culturales para que su creatividad «florezca» ante el mundo, en el primer discurso de un artista de K-pop en un evento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV expresó este miércoles su cercanía a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa, que ha atravesado Jamaica y que también ha llegado a Cuba, e instó a las autoridades a hacer todo lo posible para ayudarlas, en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

París.- El Foro de París por la Paz comienza este miércoles centrado en los conflictos bélicos de Gaza, Ucrania y la región de los Grandes Lagos, así como en la emergencia climática, los retos de la inteligencia artificial y la reducción de los presupuestos de ayuda humanitaria, y con un llamamiento a forjar alianzas globales para solucionar esos desafíos.

Madrid.- El juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes, a quien EE. UU. sancionó por llevar a cabo un «proceso judicial politizado» contra el expresidente Jail Bolsonaro, confía en que «todo quede solucionado», tras la reunión entre los presidentes estadounidense y brasileño.

Santiago de Cuba (Cuba).- El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba constató un cierto debilitamiento del potente huracán Melissa a su paso por el oriente de la isla, aunque advirtió que continúa siendo un peligroso categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

San Juan.- Más de 500.000 personas permanecen sin electricidad en Jamaica y al menos 15.000 han tenido que refugiarse, después del paso del huracán Melissa, que azotó la isla con lluvias torrenciales y fuertes vientos que dejaron carreteras intransitables y decenas de viviendas sin techo.

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

Ámsterdam.- Más de 13 millones de neerlandeses están llamados este miércoles a las urnas, con la vivienda y la inmigración como principales preocupaciones a la hora de elegir a los 150 diputados del Parlamento entre 27 formaciones candidatas, antes de que el país se adentre en unas previsibles largas negociaciones para formar gobierno.

Madrid.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha abogado este miércoles por buscar las garantías necesarias para que «el imparable avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y de las redes sociales» no suponga una merma de derechos fundamentales y de libertades públicas.

Bruselas.- La Comisión Europea recordó este miércoles a las víctimas en el aniversario de la dana de Valencia, en la que murieron 229 personas.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles un ensayo exitoso del sumergible atómico no tripulado Poseidón, poco más de una semana después de una prueba con un misil de crucero de propulsión nuclear, Burevéstnik.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este miércoles una ofensiva para fomentar la innovación tecnológica en Alemania y en Europa con el propósito de fortalecer la soberanía del continente en sectores estratégicos y reducir dependencias que ponen en peligro el bienestar y la seguridad.

Madrid.- La Policía Nacional ha detenido a 20 personas, desarticulado dos organizaciones criminales e intervenido 22 toneladas de hachís ocultas entre pimientos verdes que viajaban en camiones frigoríficos procedentes de Marruecos y llegaban a España por el puerto gaditano de Algeciras.

Liverpool (R.Unido).- El grupo activista «Everyone hates Elon» instala un gran cartel con una foto del antiguo cantante de Queen, Freddie Mercury, junto al lema «Gracias a Dios por los inmigrantes» y hace referencia al fallecido líder de la banda, que llegó a Gran Bretaña como inmigrante procedente de Zanzíbar, tras huir de la Revolución de Zanzíbar en 1964.

Tokio.- Tokio acoge la Japan Mobility Show, una feria en la que se presentan las últimas innovaciones en movilidad, transporte y tecnología automotriz.

Nom Pen.- Camboya celebra el 21º aniversario de la coronación del rey, con el Palacio Real y sus alrededores decorados con homenajes para las celebraciones que tienen lugar del 28 al 30 de octubre.

Srinagar (Cachemira india).- Decenas de personas han acudido este miércoles al recién inaugurado Jardín de Crisantemos en Srinagar, Cachemira india.

Pamplona.- La Policía Foral y los Mossos d’Esquadra han detenido a cinco personas en un operativo conjunto llevado a cabo los días 13 y 15 de octubre para desarticular una organización criminal que perpetraba robos violentos a camiones que transportan droga.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV instó este miércoles a que todas las religiones vigilen los peligros del fundamentalismo y el extremismo y trabajen juntas para reconstruir la esperanza «en nuestro mundo devastado por la guerra y en nuestro entorno natural degradado», durante su catequesis en la audiencia general.

Bangkok.- Bangkok acoge la Feria de Mascotas del Sudeste Asiático 2025 donde se presentaron innovaciones y productos de alimentación cuidado de la salud y accesorios para mascotas, como ropa o juguetes, de 450 expositores nacionales e internacionales.

Madrid.- El cineasta David Trueba ha presentado la película ‘Siempre es invierno’ este miércoles en Madrid. Trueba ha estado acompañado por los actores David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca, y los productores Edmon Roch y Jaime Ortiz de Artiñano.

Barcelona (España).- El delantero Robert Lewandowski y el mediapunta Dani Olmo han regresado este miércoles a los entrenamientos grupales, aunque se desconoce si ambos estarán disponible para el encuentro de este domingo ante el Elche (18:30 CET).

Barcelona (España).- ‘Dro’ Fernández, centrocampista de 17 años del FC Barcelona y que debutó con la camiseta azulgrana en Champions el pasado martes 21 de octubre, ha repasado en los medios del club cómo vivió sus primeros minutos en competición europea y ha afirmado que el estreno «es un sueño hecho realidad».

Madrid.- El Real Madrid completó este miércoles su primer entrenamiento tras la victoria del domingo en el clásico ante el FC Barcelona (2-1) en un día en el que Vinícius Junior pidió perdón por su reacción de enfado tras ser sustituido en dicho encuentro, y en el que Xabi Alonso no pudo contar con tres futbolistas por lesión: David Alaba, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal.

Londres.- El expiloto brasileño Felipe Massa defendió este miércoles su derecho a ser campeón del mundo en 2008 y recibir una indemnización de 64 millones de libras (73 millones de euros) por los daños y perjuicios del ‘crashgate’ en el Gran Premio de Singapur ese mismo año.

