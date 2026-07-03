Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 de julio (15.00 GMT)

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Madrid, 3 jul (EFE).-

Caraballeda (Venezuela).- Con el tiempo en contra y la desesperación tomando el ambiente, rescatistas españoles continúan trabajando arduamente para salvar a Fabio, un niño de nueve años que quedó atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

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Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó en la madrugada de este viernes a Hernán Gil, quien permanece hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas tras ser rescatado por equipos de la Cruz Roja de varios países que participaron en las labores de búsqueda.

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Skopie.- El primer ministro de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski asistió este viernes a la presentación de nuevo equipamiento militar para el Ejército, adquirido con apoyo de la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

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Jerusalén.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó este viernes la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para entregar al embajador estadounidense, Mike Huckabee, una carta de felicitación dirigida al presidente Donald Trump con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará mañana sábado.

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Sebastopol (Ucrania).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, efectuó hoy una inspección a la comandancia de la Flota del Mar Negro, en la que escuchó informes de los comandantes de esta fuerza naval emplazada en la anexionada península ucraniana de Crimea sobre la situación corriente en su zona de responsabilidades.

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Lampedusa (Italia).- León XIV viajará este sábado, 4 de julio, a la isla italiana de Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo, para volver a poner el foco en el drama de la migración al detenerse ante las tumbas de los que murieron en el mar buscando una vida mejor.

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Riga.- Decenas de personas asistieron este viernes en Riga a una ceremonia conmemorativa con motivo del 85 aniversario del inicio del Holocausto en Letonia, que comenzó con la ocupación nazi en julio de 1941 y se cobró la vida de más de 70.000 judíos letones y miles de deportados europeos.

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Londres.- ‘El Grial de Clermont-Tonnerre’, (c.1290-1310) uno de los manuscritos medievales más antiguo del rey Arturo y las leyendas de Merlín y los Caballeros de la Mesa Redonda, sale a subasta el próximo 8 de julio, miércoles, en la casa Christie’s de Londres, con un valor estimado 1.800. 000- 2.300.000€.

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Lahore (Pakistán).- La Policía paquistaní rescató a dos mujeres extranjeras, después de que familiares alertaran de que permanecían retenidas contra su voluntad, y detuvo a cuatro sospechosos en la ciudad de Lahore.

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La Habana.- Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar.

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Belgrado.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, entregó este viernes en Belgrado la Cruz del Mérito Militar de España con insignia amarilla a la viuda del sargento serbio Milovan Jovanovic, fallecido el 4 de junio de 2026 tras un ataque con mortero mientras prestaba servicio en el contingente español de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) , cerca de Marjayoun, en el sur del Líbano.

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Guayaquil (Ecuador).- Durante décadas, mujeres de distintos sectores de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, organizaron barrios, crearon redes de cuidado y defendieron derechos, luchas que quedaron invisibilizadas y que ahora una exposición recupera a través de archivos y testimonios de algunas de sus protagonistas.

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Cachemira (India).- Cada año, miles de peregrinos hindúes recorren las montañas de Cachemira pasando por arroyos helados, glaciares y caminos nevados para llegar a la cueva de Amarnath, situada a unos 3.879 metros de altura en el Himalaya.

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Cali (Colombia).- Cuando Julián Quiñones marcó uno de los goles que impulsó a la selección de fútbol de México hacia la fase de octavos de final del Mundial 2026, un hombre celebró con lágrimas de alegría a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el suroeste de Colombia.

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lgs/EFE

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