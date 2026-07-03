Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 jul (10.30 GMT)

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Madrid, 3 jul (EFE).-

Romny (Ucrania), 3 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y más de treinta resultaron heridas en ataques llevados a cabo por Rusia en las últimas horas contra la región de Sumi del noreste de Ucrania, según informó la Administración Militar Regional de la zona.

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Donetsk (Ucrania), 3 jul (EFE).- Al menos 4 personas murieron y 13 fueron heridas en bombardeos rusos en la región de Donetsk, que dañaron más de medio centenar de viviendas y edificios, informó hoy el servicio de Emergencias ucraniano.

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Kiev, 3 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y más de treinta resultaron heridas en ataques llevados a cabo por Rusia en las últimas horas contra la región de Sumi del noreste de Ucrania, según informó la Administración Militar Regional de la zona.

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Hainan (China), 3 jul (EFE).- El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocará tierra este año en China, obligó este viernes a suspender vuelos, trenes y ferris en la isla meridional isleña de Hainan y elevó las alertas marítimas en la vecina provincia de Cantón, informaron medios estatales.

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Rusia.- El ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, lleva a cabo una visita de inspección a la comandancia de la Flota del Mar Negro.

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Londres.- Imágenes de un manuscrito del siglo XIV que contiene la historia de la búsqueda del Santo Grial y las aventuras del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda que será subastado la próxima semana en Londres.

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Pekín.- El vicepresidente chino Han Zheng ha inaugurado este viernes el 14º Foro Mundial de la Paz en la Universidad de Tsinghua en Pekín, evento en el que se busca discutir asuntos sobre cooperación internacional en materia de seguridad no gubernamental y gobernanza global.

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Teherán.- Irán comenzó este viernes un homenaje al asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán con la participación de las autoridades iraníes y de delegaciones extranjeras, cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero y un día antes del inicio de los funerales públicos.

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Taipéi.- Taipéi acoge desde este viernes y hasta el lunes el festival ‘Spirits and White Brews 2026’ y se centra en el tema ‘Equilibrio espiritual × Elaboración de vino blanco’.

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Martorell (España).- Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango Isak Andic, comparecen este viernes como testigos ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre, que cayó por un precipicio en la montaña de Montserrat cuando ambos hacían una excursión a solas en diciembre de 2024.

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Tokio.- Decenas de personas visitan desde el pasado 26 de junio la exhibición «Summer Art Aquarium 2026. Un viaje por el verano japonés con peces dorados» en el Museo del Acuario de Arte GINZA, una exposición especial que con la que el acuario ha decidido darle la bienvenida al verano.

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Calahorra (España).- La octava edición del Festival Holika ilumina la ciudad riojana de Calahorra estos días bajo el concepto de ‘La llama eterna’ -‘The eternal flame’- al ritmo de la música electrónica, que pone a bailar cada noche a varios miles de personas frente al considerado escenario más grande de España.

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aca/EFE

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