Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 nov (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 3 nov (EFE).-

Mikoláyiv (Ucrania).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche un misil hipersónico Kinzhal y 115 de los 138 drones de largo alcance lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes.

(vídeo)

Madrid.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado al Tribunal Supremo para ser juzgado a partir de este lunes por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Tribunal Supremo español inicia a partir de este lunes el juicio que, por primera vez en la historia, sentará a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, en el banquillo por la presunta filtración de información sobre una investigación por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

(foto)(vídeo)

Valencia (España).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que deja el cargo porque ya no puede «más» tras los últimos doce meses después de la dana, ha reconocido que habría dimitido «hace tiempo» y ha mostrado su confianza en que Les Corts elijan a un sucesor al frente del Gobierno valenciano para seguir con la reconstrucción de Valencia.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Jordi Hereu ministro de Industria y Turismo, participa en la VIII reunión de la ‘Friends of Industry Conference’, en el Centro Cultural RadialSystem, en Berlín.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El Gobierno chino aseguró este lunes que espera que la próxima visita de Estado al país asiático del rey de España, Felipe VI, sea una oportunidad para «ampliar la cooperación» con Madrid.

(vídeo)

Pekín.- La actividad en la industria manufacturera de China creció por tercer mes consecutivo en octubre, aunque lo hizo a un ritmo inferior al de septiembre, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) divulgado este lunes por la consultora RatingDog.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Las autoridades tailandesas de Aduanas incautaron 2.670 botes de óxido nitroso de contrabando, comúnmente conocido como gas de la risa, además de 18.175 productos que infringen los derechos de propiedad intelectual como artículos de moda de lujo falsificados, con un valor total de 159 millones de baht tailandeses (unos 4,3 millones de euros).

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.