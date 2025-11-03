Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 nov (16.00 GMT)

Madrid, 4 nov (EFE).-

Zona Desmilitarizada (Corea del Sur).- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visitó este lunes la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, pocos días después de la gira asiática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la que finalmente no se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Zhejiang (China).- El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, aseguró este lunes que las relaciones entre China y Rusia «siguen prosperando pese a los obstáculos y las sanciones occidentales ilegales», durante una reunión con su homólogo chino, Li Qiang, en el marco de su visita al gigante asiático.

Beit Furik (Cisjordania).- Soldados israelíes mataron a un menor palestino en la ciudad de Beit Furik (este de Nablus) y un grupo de colonos asesinó a tiros a un hombre, que murió en el suelo desangrado al impedir los militares el acceso de las ambulancias en la ciudad de Hebrón, informó la agencia palestina WAFA.

Praga.- El partido del populista de derechas y magnate checo Andrej Babis, vencedor de las elecciones legislativas de principios de octubre, firmó este lunes un acuerdo de coalición con otras dos formaciones euroescépticas, incluido un programa de gobierno que incluye el compromiso de no permitir la introducción del euro en el país.

Berlín.- El vicepresidente de la Comisión Europea para Industria, Stephane Séjourné, denunció este lunes en Berlín la «dependencia totalmente inaceptable» de la Unión Europea en materias primas, al aludir al impacto de la decisión de China de restringir su exportación.

Berlín.- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió este lunes que Europa sea más autónoma en todos los ámbitos económicos, incluida la producción de semiconductores, en un contexto internacional marcado por la implicaciones industriales del conflicto con China en torno a la empresa neerlandesa Nexperia.

Roma.- Una parte de la Torre dei Conti, una histórica construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cuatro operarios, uno de ellos en estado grave.

Roma.- Una persona permanece atrapada en la torre que ha sufrido este lunes un derrumbe en el centro de Roma y los equipos de emergencia se afanan en rescatarla, según ha declarado el delegado del Gobierno en la capital, Lamberto Giannini.

Barcelona.- La XXVI edición del Gastronomic Forum ha comenzado este lunes en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona poniendo el foco en la distinción de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025, un reconocimiento que para la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, confirma la cocina catalana como «la mejor del mundo».

Nairobi.- Operadores turísticos y agencias de viajes de Kenia protestaron este lunes contra las nuevas tarifas de los parques y el sistema de pago impuesto por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) a la entrada de su sede en Nairobi.

Barcelona (España).- El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado ha comparecido este lunes ante la jueza del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que le notificará su procesamiento por agresión sexual ante los indicios de que violó a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024.

Madrid.- El argentino Franco Mastantuono causa baja para el partido de la Liga de Campeones del Real Madrid ante el Liverpool en Anfield, de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, tras ausentarse del entrenamiento y someterse a unas pruebas médicas que desvelaron que sufre una pubalgia.

Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este lunes su convencimiento en hacer “mejor de lo que es hoy” a Álex Baena, del que resaltó su “visión de juego diferencial” por dentro, su capacidad goleadora cuando juega más cerca del delantero o sus “importantes duelos uno contra uno” cuando juega en la banda.

Madrid.- Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, destacó este lunes que está “disfrutando un montón esta temporada”, remarcó la importancia de la “contundencia en las dos áreas” en la evolución en los resultados del equipo rojiblanco y recordó que su conjunto hizo “un gran fútbol” en tramos de la campaña pasada y este curso “igual”

