Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 oct (15.00 GMT)

Madrid, 3 oct (EFE).-

Prisión de Saharonim (Israel).- La mayoría de los más de 450 detenidos por Israel de la Global Sumud Flotilla llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev del sur de Israel, aceptaron ser deportados inmediatamente, informó este viernes a los periodistas un funcionario penitenciario.

(foto) (vídeo)

Neguev (Israel).- Más de cuatrocientos activistas internacionales de la Flotilla Global Sumud que intentaba romper el bloqueo de Gaza fueron trasladados por las autoridades israelíes a un centro de detenciones en Ashdod, en el sur del país. Los detenidos habían zarpado hacia la Franja en barcos civiles.

(vídeo)

Mar Mediterráneo.- Una nueva flotilla se dirige hacia Gaza en un nuevo intento por romper el bloqueo marítimo israelí, indicó la Coalición de la Flotilla de la Libertad.

(vídeo)

Jerusalén.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, calificó de «terroristas» a las personas que viajaban a bordo de los barcos que formaban la Global Sumud Flotilla y que fueron detenidos por soldados israelíes.

(vídeo)

Roma.- Cancelaciones y retrasos se están produciendo este viernes en el transporte aéreo, ferroviario y local en toda Italia, especialmente en las grandes ciudades como Roma, Milán y Nápoles por la huelga convocada por varios sindicatos en solidaridad con la población palestina y los activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel y a la que se suma las manifestaciones convocadas en más de 100 localidades.

(foto) (vídeo)

Roma.- Varias de las manifestantes convocadas este viernes en las calles de las principales ciudades de Italia en una jornada de huelga nacional convocada por varios sindicatos en solidaridad con la población palestina y con los activistas de la Flotilla Global Sumud terminaron con enfrentamientos con la Policía.

(foto) (vídeo)

Kuala Lumpur.- Miles de personas participaron este viernes en una multitudinaria manifestación en Kuala Lumpur para denunciar la detención por parte de Israel de 473 tripulantes, entre ellos 23 malasios, a bordo la Global Sumud Flotilla, que navegaba hacia Gaza con ayuda humanitaria.

(foto) (vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Miles de personas participaron este viernes en manifestaciones en varias ciudades de Pakistán para protestar por la interceptación, el pasado miércoles, de la Global Sumud Flotilla, que navegaba hacia Gaza con ayuda humanitaria, y contra la detención de sus tripulantes, entre los que se encontraban al menos siete paquistaníes.

(foto) (vídeo)

Barcelona.- Miles de estudiantes han vuelto a salir por segundo día consecutivo a las de calles de Barcelona movilizados por los sindicatos de Educación para reclamar el fin del «genocidio» palestino a manos de Israel y para protestar por el asalto a la Global Sumud Flotilla.

(foto) (vídeo)

Tapachula (México).- Migrantes centroamericanos enfrentan diversos problemas en la frontera sur con Guatemala y buscan refugiarse en México para poder emprender una nueva vida enfrentándose a riesgos y peligros, como extorsiones a manos de grupos criminales, mientras transitan por territorio mexicano.

(foto) (vídeo)

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, encabeza la ‘Movilización por la dignidad y la democracia’ en la ciudad de Ibagué.

(foto) (vídeo)

Atlanta (Georgia).- Reunión de líderes demócratas en Georgia en plena crisis política en EE.UU. y que ha desenvocado en el primer cierre del Gobierno Federal en EE.UU. desde 2018.

(foto) (vídeo)

Berlín.- Una coalición de más de 400 organizaciones ha convocado manifestaciones por la paz en Berlín y Stuttgart este viernes ante la invasión militar israelí en Gaza y la reintroducción prevista del servicio militar en Alemania.

(foto) (vídeo)

Mánchester (R.Unido).- El primer ministro británico, Keir Starmer, acudió este viernes al lugar donde en la víspera se produjo un atentado terrorista contra la sinagoga de Mánchester (noroeste de Inglaterra) en el que murieron dos personas.

(foto) (vídeo)

Sidoarjo (Indonesia).- Los equipos de rescate continúan buscando entre los escombros del internado que se derrumbó el pasado lunes en Indonesia mientras los estudiantes rezaban.

(foto) (vídeo)

Valencia (España).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido a la comunidad europea que rompa todos los acuerdos de asociación con Israel e imponga sanciones, como ha hecho con Rusia en la invasión de Ucrania.

(foto) (vídeo)

París.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inauguró este viernes la «Place du Pont-Neuf-Christo-et-Jeanne-Claude», una plaza que rinde homenaje al matrimonio de artistas conocido por envolver monumentos. El acto conmemoró los 40 años de la instalación artística “The Pont Neuf Wrapped”.

(foto) (vídeo)

Tiflis.- Georgia celebrará mañana sábado unos comicios municipales boicoteados por la oposición, que ha llamado a sus partidarios a salir a las calles para intentar desbancar del poder a Sueño Georgiano, la formación que gobierna el país desde 2012.

(foto) (vídeo)

Londres.- Sarah Mullally fue elegida este viernes como la primera mujer en la historia en asumir el cargo de arzobispo de Canterbury, máxima autoridad espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, que reúne a unos 95 millones de fieles.

(vídeo)

Barcelona (España).- Una cincuentena de ciudadanos ecuatorianos se han concentrado este viernes frente al consulado de su país en Barcelona para apoyar las protestas del movimiento indígena contra el gobierno del presidente Daniel Noboa, que han tenido como detonante, entre otros asuntos, la eliminación del subsidio al diésel.

(foto) (vídeo)

Buenos Aires.- José Luis Espert, candidato del oficialismo para las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina, admitió este viernes haber tenido vínculo con Federico «Fred» Machado, un empresario acusado en Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico.

(vídeo)

París.– La casa de subastas Christie’s de París subastará el próximo 23 de octubre el cuadro ‘California (IKB 71)’, el monocromo más grande de Yves Klein aún en manos privadas, en una venta que coincide con la Semana del Arte (19-26 octubre) en la capital francesa.

(vídeo)

A Coruña (España).- Intervenciones de expertos en el foro Ecosystems 2030, celebrado en A Coruña (España).

(foto) (vídeo)

Las Rozas (España).- Luis de la Fuente, seleccionador español, explicó que la ausencia en la convocatoria de Álvaro Morata, para medirse a Georgia y Bulgaria en la fase de clasificación al Mundial 2026, es «por decisión técnica», pero reconoció que «sigue siendo importante» y tiene opciones de regresar en el futuro.

(foto) (vídeo)

Madrid.- El Real Madrid ha realizado su último entrenamiento antes de recibir al Villarreal en el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports. Los únicos ausentes en el entrenamiento han sido Mendy, Rüdiger, Trent y Carvajal.

(foto) (vídeo)

Madrid.- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, quiso cortar las informaciones que apuntan a que futbolistas como Rodrygo o Fede Valverde le dijeron que no querían jugar en alguna posición del campo, al asegurar que es algo que “no ha pasado” y que es él quien decide “lo mejor para el equipo”.

(foto) (vídeo)

Barcelona (España).- Tras la derrota en Champions ante el PSG y después de disfrutar de un día libre, la plantilla del Barça ha vuelto este viernes a los entrenamientos con la vista ya en el partido que el próximo domingo disputarán contra el Sevilla.

(foto) (vídeo)

Madrid.- Carolina Marín, Pablo Alborán, Ibai Llanos y Ricky Rubio dan la lista de convocados de la selección española de fútbol para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026.

(foto) (vídeo)

Salamanca (España).- El tenista Rafa Nadal, nuevo doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, ha defendido este viernes el valor del deporte como «puente» de «convivencia, cordialidad y respeto mutuo» en un mundo marcado por una «constante división y polarización», que ha pedido combatir con la educación.

(foto) (vídeo)

Santander (España).- El central uruguayo Facu González, cedido en el Real Racing Club por la Juventus, asegura que se va a dejar «todo» por la camiseta verdiblanca para tener la posibilidad de estar entre los convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial de 2026.

(foto) (vídeo)

Palma.- El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, considera el duelo ante el Athletic Club como «una buena oportunidad para puntuar en San Mamés», pero no quiere que su equipo «piense en ver a un Athletic a cierto porcentaje».

(foto) (vídeo)

Vila-real (España).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, admitió que si en su visita al Real Madrid este sábado su rival no empieza bien y su equipo sí lo hace, el equipo de Xabi Alonso puede dudar tras su derrota ante el Atlético de Madrid pero también advirtió que esa derrota les hace «doblemente peligrosos»

(vídeo)

Madrid.- El montañero español Carlos Soria ha dicho hoy que el ascenso que completo al Manaslu (8.163 metros) ha sido «más duro de los que esperaba», ya que olvidó que tenía 86 años.

(foto) (vídeo)

