Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 ene (11.00 GMT)

Mindanao (Filipinas).- Las autoridades filipinas elevaron a 29 el número de fallecidos por el hundimiento de un ferri el lunes cuando se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao, con alrededor de 350 personas a bordo y mientras se investiga la causa del suceso.

Pekín, 30 ene (EFE/EPA).- Periódicos pequineses destacaron este viernes en sus portadas la reunión entre el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente chino, Xi Jinping, que se llevó a cabo este jueves en Pekín.

Seúl.- Miembros del grupo Unión Progresista se han reunido este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en Seúl para manifestarse tras el anuncio el pasado 26 de enero del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un aumento de los aranceles a las importaciones surcoreanas hasta el 25%.

Madrid.- La economía española creció en 2025 un 2,8 % gracias al tirón de la demanda interna (consumo e inversión) y a pesar de que el sector exterior (exportaciones e importaciones) ha lastrado el crecimiento en el año de la guerra arancelaria promovida por Estados Unidos.

Yakarta.- El director de la bolsa de Indonesia, Iman Rachman, presentó este viernes su dimisión tras dos jornadas de pérdidas y alta volatilidad en el mercado de Yakarta a raíz de que el proveedor mundial de índices bursátiles MSCI y Goldman Sachs advirtieran sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias, entre dudas sobre la salud de la mayor economía de la región.

Beirut.- Clientes bancarios y miembros de la Asociación de Depositantes protestaron este viernes frente a la embajada francesa en Beirut, convocados por «Depositors’ Outcry», un grupo que defiende los derechos de los depositantes.

Valencia (España).- CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que en el ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio, con avances tanto en el crédito como en los recursos de clientes.

A Coruña (España).- Zara, la marca insignia del grupo Inditex, cierra la primera tienda abierta hace medio siglo por el fundador de la multinacional, Amancio Ortega, y ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) analiza este viernes la situación creada en Ucrania por los ataques rusos a la infraestructura energética del país, en una reunión convocada sin el apoyo de Estados Unidos y cuando acaba de empezar una tregua de estos ataques pactada entre Donald Trump y Vladímir Putin.

Madrid.- La mexicana María León y la española Julia Medina han establecido para la quinta edición de Benidorm Fest la alianza de dos solistas forjadas en concursos de talentos, «que son como campamentos extremos» y que las han convertido en las «mujeres fuertes» que son sobre el escenario.

Barcelona (España).- La actuación de Rosalía fue la gran sorpresa del concierto que ayer noche reunió a miles de personas en el Palau Sant Jordi para reclamar la libertad de la región en el concierto Manifest x Palestina, un acto protagonizado también por figuras como Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o Eduard Fernández, entre otros.

Thecho (Nepal).- Un grupo de hombres y niños participó este viernes en una procesión tradicional durante el festival Madhav Narayan en la localidad de Thecho, en el distrito de Lalitpur, al sur del valle de Katmandú, en Nepal. Mientras los devotos de todo el valle celebran durante un mes este festival hindú -también conocido como Swasthani Purnima y dedicado al dios Shiva, los jóvenes y niños de Thecho lo conmemoran en una sola jornada con una procesión religiosa y la práctica del ayuno.

Santander (España).- La Guardia Civil ha localizado troceada y «preparada para su venta» la estatua de cobre de Severiano Ballesteros que desapareció de su ubicación, en la localidad donde nació el golfista, Pedreña (Cantabria), y ha detenido a un hombre por ese robo, aunque no descarta más detenciones.

Melbourne (Australia).- Un grupo de siete jóvenes españoles logró entradas para el partido de semifinales de este viernes de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, después de que el murciano hablara con ellos y llegara a decir que sus cánticos se le «habían metido en la cabeza» y que esperaba verlos en semifinales.

