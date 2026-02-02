Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 ene (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 02 feb (EFE).-

ANULACIÓN COBERTURA (Es mañana martes)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de la relación bilateral por serias diferencias sobre asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE.UU. en Venezuela en los que fue apresado Nicolás Maduro.

NUEVAS COBERTURAS:

Cherkasi (Ucrania).- Las autoridades ucranianas informaron este lunes de ataques rusos contra varias localidades, entre ellas la ciudad de Cherkasi (centro), donde se registraron tres heridos.

(foto)(vídeo)

Francia dispondrá desde este lunes de presupuestos para 2026 si supera, como se prevé, las dos mociones de censura presentadas por las formaciones de izquierdas, salvo el Partido Socialista, y por la extrema derecha de Agrupación Nacional.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Este lunes el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha recibido en el Palacio Bellevue de Berlín a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, que se encuentra en el país en una visita oficial.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Una huelga convocada a nivel nacional por el sindicato germano ver.di en autobuses, tranvías y metros en toda Alemania, salvo en Baja Sajonia, en el noroeste del país, paraliza este lunes el transporte público municipal en todo el país.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban detenidos desde el pasado 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis, causando gran indignación en el país.

(vídeo)

Madrid.- Parece que las alas de su ondulada cubierta acabaran de echar a volar. La Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas cumple 20 años sin perder un ápice de vigencia y funcionalidad, fruto de la alianza de los estudios de arquitectura de Antonio Lamela y Richard Rogers, que comenzó con una (aparentemente) simple llamada de teléfono.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

