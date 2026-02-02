Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 ene (16.00 GMT)

Madrid, 02 feb (EFE).-

Queta (Pakistán).- Pakistán enfrenta este lunes el repunte de la violencia en sus dos fronteras más inestables, tras un fin de semana que ha dejado cerca de 200 muertos en una ofensiva separatista en Baluchistán y el desplazamiento de 70.000 civiles en el norte del país por temor a otros ataques.

Rafah (Egipto).- El cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de residentes, según confirmó un responsable de seguridad israelí, aunque por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Madrid.- El rey Felipe VI ha recibido en audiencia este lunes en el Palacio de La Zarzuela al presidente de la República Libanesa, Joseph Aoun, en visita de Estado a España.

Copenhague.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, rechazó este lunes que haya una brecha entre los Veintisiete y la OTAN.

Beirut.- Abdul Karim Nasrala, padre del exlíder histórico de Hizbulá, Hasán Nasrala, fue enterrado este lunes en los suburbios del sur de Beirut después de su fallecimiento esta madrugada, en un funeral que congregó a decenas de seguidores del movimiento chií libanés.

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Washington.- En las horas de la madrugada de hoy lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Washington para cumplir con una reunión oficial con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se llevará a cabo este martes 3 de febrero.

Washington.- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con demandar a Trevor Noha, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: «Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador», ha dicho en la red social Truth.

Jan Yunis (Gaza).- Cinco pacientes tienen previsto salir este lunes de Gaza por el cruce de Rafah entre Egipto y la Franja tras el consentimiento de Israel, según informó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad de Gaza y confirmó otra fuente humanitaria.

San José.- La presidenta electa, Laura Fernández, dará una conferencia de prensa a medios de comunicación un día después de conocer los resultados de los comicios que la dieron como ganadora en primera vuelta.

Palma (España).- La Audiencia de la ciudad española de Palma condenó este lunes a penas que suman 23 años de prisión y unos 255.000 euros (unos 302.000 dólares) en multas a diez acusados de enviar diversas partidas de cocaína y marihuana desde Sudamérica a la isla de Mallorca que ocultaban en sillas de ruedas.

Quito.- El colectivo ecuatoriano ‘Bordar la ternura’ se une a las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado militar en Argentina para realizar un bordado colectivo en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

San Salvador- El Salvador inaugura este lunes el año escolar en el sector público de educación, con al menos 1,2 millones de estudiantes a los que el Gobierno les brinda uniformes, útiles y portátiles.

Ciudad de Panamá.- Tránsito inaugural del crucero ‘Disney Adventure’: el buque de mayor capacidad en cruzar el Canal de Panamá.

Barcelona (España).- El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha llevado a cabo el primer trasplante de cara del mundo de una donante a la que se abía practicado la eutanasia, y que ha recibido una mujer para restaurar su rostro que sufría una necrosis, por una infección bacteriana.

Peshawar (Pakistán).- Pakistán lanzó este lunes la primera campaña nacional de vacunación contra la polio del año, con el objetivo de inmunizar a más de 45 millones de niños menores de cinco años entre el 2 y el 8 de febrero.

Northwich (R. Unido).- Un vertedero ilegal de unas 280.000 toneladas de desechos ha sido descubierto junto a los humedales protegidos de Lostock Lime Beds, en Inglaterra, según imágenes aéreas difundidas este viernes.

Tijuana.- Asociaciones civiles cuelgan un simbólico muro divisorio en Playas de Tijuana para exigir un alto a las deportaciones masivas por parte de Estados Unidos.

Burgos (España).- Un diminuto ornitópodo de 125 millones de años de antigüedad, con medio metro de longitud, es el dinosaurio más pequeño del mundo, una nueva especie que se ha hallado en los yacimientos paleontológicos de la sierra de la Demanda (Burgos), y que además se perfila como el eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos

Roma.- «Dos euros, two euro, due euro…»: Los trabajadores de la Fontana di Trevi no han dejado de repetirlo este lunes en el emblemático monumento de Roma, que desde hoy es de pago para verlo de cerca, en un día en que la polémica se ha instalado entre los visitantes, sobre todo entre los últimos que entraron gratis y los primeros en pagar la inédita tarifa.

Calcuta (India).- Miles de personas visitan este lunes la 49ª Feria Internacional del Libro de Calcuta, uno de los mayores encuentros literarios más importantes de Asia, que este año tiene a Argentina como país temático invitado y se celebra del 22 de enero al 3 de febrero, consolidando a la ciudad como un referente cultural y editorial.

Madrid.- El Prado presenta la exposición «El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida», que muestra la imagen fotográfica como importante contribución a la visibilidad del museo a nivel internacional.

Madrid.- Las galerías de Arte de toda España han tomado la “dolorosa” decisión de cerrar la próxima semana en protesta por el IVA cultural, que sigue en un 21% mientras los países de la UE lo han dejado entre el 5 y el 8 %, ante lo que los ministerios de Cultura y Hacienda han optado por la «no respuesta», denuncia el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.

Barcelona (España).- El sector productor e industrial del vino se da cita desde este lunes y hasta el miércoles, 4 de febrero, en la sexta edición del salón Barcelona Wine Week, que arranca con la previsión de generar un impacto de unos 13 millones de euros, la participación de 1.350 bodegas y recibir a unos 26.000 visitantes.

Londres.- El grupo británico de anarcopunk Chumbawamba ha protestado este lunes por el uso que el partido español Vox ha hecho de su canción más famosa, ‘Tubthumping’, en su actual campaña electoral en Aragón.

Pekín .- La época de viajes en China por el período festivo del Año Nuevo lunar, conocida como ‘chunyun’, comenzó hoy con las previsiones apuntando a hasta 9.500 millones de desplazamientos en los 40 días hasta el próximo 13 de marzo, lo que supondría batir de nuevo un récord histórico.

Rangún.- Miembros de la etnia mon celebran este lunes el 79º Día Nacional Mon con bailes y danzas tradicionales en Rangún, una jornada dedicada a reivindicar la identidad cultural de este grupo étnico originario de Birmania y presente también en amplias zonas de Tailandia.

Salvador (Brasil)- Miles de brasileños participan en las celebraciones del día de Yemanjá, osrisha del mar en las religiones candomblé y umbanda.

Melbourne (Australia).- Carlos Alcaraz aseguró este lunes que la conquista del Abierto de Australia fue «muy, muy bonita» por todo lo que la rodeó, desde el trabajo previo y las dudas iniciales hasta el contexto de una final histórica ante Novak Djokovic, con Rafael Nadal como testigo en el palco.

Madrid.- El estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger este año un partido de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), después del disputado el pasado 16 de noviembre, en el marco de un acuerdo plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

Barakaldo (Bizkaia, España).- Aparecen pintadas ofensivas contra Iñaki y Nico Williams en el mural de los jugadores en Barakaldo (Bizkaia), que posteriormente han sido limpiadas.

Barcelona (España).- El entrenador del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado molesto este martes en rueda de prensa con la lesión de Raphinha y ha reconocido que «deben revisar qué cosas cambiar», ya que «cuando no está, no es una buena situación».

Barcelona (España).- El delantero del Barcelona Raphael Dias Raphinha estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.

Bilbao (España).- El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez ha regresado a Lezama para entrenar con sus compañeros al cumplirse ocho meses de los diez con los que fue sancionado por la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje en las semifinales de la Liga Europa de la pasada temporada.

La Paz.- Jugar en el fútbol de Sudamérica, donde la lectura del juego y la intensidad son un desafío, se ha convertido en el paso «más importante» de la carrera del delantero estadounidense-guatemalteco Darwin Lom, hijo de una familia migrante, quien recientemente se incorporó a The Strongest.

Madrid.- Marta Pérez, plusmarquista española de 1.500 metros, vive «ilusionada» la nueva etapa vital y personal que supone un embarazo, algo que, según comenta en una entrevista con EFE, no la impide pensar en su futuro deportivo para 2027, cuando espera regresar para el Mundial de aire libre de Pekín, antesala de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a los que espera acudir.

Brasil.- Los exfutbolistas Seedorf, Romário, Bebeto, Kaká, Cafú y Júnior participan en la rueda de presentación de la Copa de las Leyendas.

