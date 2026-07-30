Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 jul (15.00GMT)

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Madrid, 30 jul (EFE).-

Kiev y Leópolis (Ucrania).- El Ejército ruso lanzó este jueves un ataque masivo contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev y Leópolis y otras regiones del país, según informó el Ministerio de Defensa.

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Peshawar (Pakistán).- Al menos nueve policías murieron y otros 28 resultaron heridos cuando presuntos insurgentes emboscaron un puesto de control policial en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), en el noroeste de Pakistán, informó la Policía este jueves.

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Lahore (Pakistán).- Al menos 11 miembros de una misma familia fallecieron y seis resultaron heridos tras el derrumbe de un edificio residencial de tres plantas este jueves en Harbanspura, Lahore.

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Ciudad de Guatemala.- Organizaciones indígenas de Guatemala presentan este jueves sus observaciones sobre los procesos de renovación de las altas cortes y órganos de control del país en 2026 y una serie de demandas frente a las autoridades designadas para estos cargos clave en el país centroamericano.

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Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, da declaraciones a la prensa después de encabezar una reunión del proceso de transición con autoridades regionales.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Ceuta.- Ceuta ha solicitado al Gobierno de la nación que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes, según ha aprobado la junta de portavoces de la asamblea de la ciudad autónoma.

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Ceuta.- Miles de migrantes están accediendo a la ciudad de Ceuta este jueves desde Marruecos cruzando a pie el espigón fronterizo, según ha podido comprobar EFE.

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Castillejos (Marruecos).- A sus 25 años, Fátima suma veinte intentos de llegar a nado desde Fnideq (Castillejos, norte de Marruecos) al enclave español de Ceuta. «No me importa el riesgo, volveré», dice. Como ella, cientos de jóvenes se lanzan al mar sin que la seguridad marroquí lo impida en la mayor crisis migratoria desde 2021, sobre la que Rabat mantiene un llamativo silencio.

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Lublin (Polonia).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó este jueves de «incidente grave» la caída y explosión en territorio polaco de un misil del que dijo que «probablemente» era un sistema de los que Rusia emplea en su guerra contra Ucrania.

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Burdeos (Francia).- El gran incendio en la región de la Gironda, en el suroeste de Francia, a 20 kilómetros de Burdeos, deja un reguero de pérdidas millonarias, una caída libre del turismo y enciende una trifulca política por las palabras de la delegada del Gobierno en la región, Sophie Brocas, que pidió a los turistas que no vayan a la zona.

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Lisboa.- El gran incendio forestal que desde el martes afecta al norte de Portugal evolucionó favorablemente durante la madrugada de este jueves y tiene ya consolidado el 70 % de su perímetro, después de causar daños en al menos 21 viviendas y dejar cinco heridos leves.

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Rétino (Grecia).- Familiares, amigos y compañeros despidieron este jueves en la isla griega de Creta a Pantelis Diamantakis, de 25 años, uno de los dos bomberos que perdió la vida en el gran incendio forestal que se declaró este miércoles en la isla de Creta, después de que quedaran atrapados en medio de las llamas con su camioneta.

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Sicilia (Italia).- El volcán Etna, situado en la isla de Sicilia (sur de Italia), mantiene desde este jueves una constante actividad estromboliana con la expulsión de ceniza desde el cráter Voragine que se dispersa hacia el noroeste de la isla, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

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Buenos Aires.- Más de 120 personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas por un temporal de nieve en la zona del Balcón del Pissis, en la provincia argentina de Catamarca, después de que las intensas nevadas y el viento blanco dejaran bloqueado el acceso y decenas de vehículos varados en alta montaña, informaron este martes fuentes oficiales.

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Asunción.- Autoridades paraguayas incautaron 20 fusiles, incluidos varios que se presume que pertenecen a la Guardia Civil española, y detuvieron a un policía que los transportaba en un vehículo supuestamente con destino a organizaciones criminales de Brasil, informó este jueves la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reveló este jueves su plan para reducir al 1 % el impuesto al consumo de alimentos a partir de abril del año próximo, una promesa electoral pensada para mitigar el impacto de la creciente inflación.

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Barcelona (España).- Cataluña incorporará a partir de 2027 un sistema de control de distracciones al volante que permite detectar por primera vez, con la ayuda de la Inteligencia Artificial y de dos cámaras de alta definición, a los conductores que circulan consultando el móvil en su regazo.

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Banten (Indonesia).- La localidad indonesia de Banten celebra desde este jueves hasta el 9 de agosto una exhibición de coches bajo el título Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

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Moscú.- El centro de exposiciones VDNKh de Moscú acoge este jueves el festival automovilístico ‘ProDvizhenie’, un evento que reúne más de 500 vehículos, incluidos modelos soviéticos y clásicos del siglo XX, para rendir homenaje al papel histórico de este recinto en la industria del motor.

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Buenos Aires.- Rosalía llega a Buenos Aires para presentar su ‘Lux Tour’ tras una virulenta polémica por compartir un posteo con críticas a Argentina tras perder el Mundial de fútbol, sobre lo que se disculpó y expresó que había sido un error, pero que derivó en una supuesta intención masiva de devolución de entradas.

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Quito- En las alturas de los Andes ecuatorianos, el reconocido artista Jesús Cobo ha logrado capturar el aliento invisible de las notas del pentagrama y esculpir la música en acero inoxidable, lava volcánica y cerámica, que exhibirá en la exposición sobre la serie ‘La música’.

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Bangkok.- Devotos budistas han celebrado este jueves la ceremonia de ofrenda floral en Bangkok que marca el inicio de la Cuaresma budista, lapso durante el cual los monjes permanecen en un lugar para meditar y orar, mientras que los seguidores del budismo pueden abstenerse de tomar productos como carne o alcohol.

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Ginebra.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha presentado la propuesta ‘FIFA Forward Enterprise’ (FFE), una iniciativa sujeta a consulta y aprobación de las 211 asociaciones miembro que busca crear una filial comercial para consolidar los derechos del fútbol mundial y elevar la financiación potencial hasta los 40 millones de dólares por federación en el próximo ciclo.

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Barcelona (España).- El FC Barcelona ha comenzado estos días de julio a instalar el nuevo césped del Spotify Camp Nou, un estadio que está en obras de remodelación que se prevé estén finalizadas en torno a finales de 2027.

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Nanterre (Francia).- Los San Antonio Spurs y el jugador francés Victor Wembanyama, junto con jóvenes del equipo Nanterre 92 y el Ayuntamiento de Nanterre, inauguraron este jueves una cancha de baloncesto comunitaria renovada en esa ciudad francesa.

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alm/EFE

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