Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 jun (15.00 GMT)

Compartir

12 minutos

Madrid, 30 jun (EFE).-

La Guaira (Venezuela).- Decenas de residentes de La Guaira que perdieron sus viviendas el pasado 24 de junio, duermen en las calles rodeados de escombros y basura.

(foto)(vídeo)

Paraguay.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arribó a la sede de la Cumbre del Mercosur, donde fue recibido por el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, en el marco de las actividades oficiales del encuentro regional.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Ucrania ha vuelto a atacar este martes el centro de comunicaciones por satélite Dubná de la región de Moscú, el más grande de Rusia y uno de los más importantes de Europa, al que ya atacó hace una semana, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

(vídeo)

Gaza/Jerusalén.- Israel mató a una bebé de un año y a su madre en un bombardeo en la noche del lunes en Jan Yunis (sur de Gaza) en el que destruyó al menos un centenar de tiendas de campaña en las que residen desplazados, indicó este martes el servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes que el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Ejecutivo ha recibido más de un millón de solicitudes, una cifra que demuestra, ha subrayado, que era una medida necesaria.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El Partido Comunista Chino (PCCh) conmemorará este 1 de julio el 105.º aniversario de su fundación en un contexto marcado por la centralización del poder en torno al presidente chino y secretario general de la formación, Xi Jinping, las purgas internas, la ralentización económica y las tensiones con Occidente y Taiwán.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- Las fuerzas de seguridad están realizando simulacros en toda la Cachemira india antes de la peregrinación hindú anual Amarnath Yatra, que está programada para comenzar el 3 de julio y concluir el 28 de agosto de 2026.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Bomberos ecuatorianos rescataron a un niño de 12 años durante sus operaciones de búsqueda de supervivientes tras los terremotos registrados en Venezuela.

(vídeo)

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confesado este martes que de joven aspiraba a ser intérprete de idiomas y ha asegurado que tuvo que aprender el español cuando iba a visitar a su padre a las islas Canarias.

(vídeo)

Londres.- El Gobierno británico presentó este martes su Plan de Inversión en Defensa (DIP, en inglés), que prevé un gasto adicional de 15.000 millones de libras (unos 17.400 millones de euros) en cuatro años para reforzar sus Fuerzas Armadas, con prioridad para la adquisición de drones y sistemas autónomos.

(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

(foto)(vídeo)

Valga (Estonia).- Este martes el 1.er Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC), con sede en Münster, asumió la responsabilidad del mando táctico de las operaciones terrestres en Estonia y Letonia.

(foto)(vídeo)

Berlin.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, presenta en Berlín el Informe sobre la Protección de la Constitución 2026, el documento anual que evalúa las principales amenazas contra el orden democrático y la seguridad interior del país.

(foto)(vídeo)

Mónaco.- La Fiscalía de Mónaco descarta, al menos por el momento, la calificación terrorista para la explosión criminal que el lunes por la noche hirió a tres personas (un hombre, una mujer y un adolescente), entre las cuales un oligarca de origen ucraniano residente en el pequeño estado mediterráneo desde 2021.

(foto)(vídeo)

Haldia (India).- Al menos 16 personas resultaron heridas este martes en un incendio en una planta petroquímica en Haldia, un polo industrial y portuario del estado de Bengala Occidental, en el este de la India, informaron fuentes oficiales.

(vídeo)

La Habana.– Los 9,7 millones de cubanos tendrán un promedio de dos o tres horas de electricidad este martes, una jornada en la que la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que el mayor apagón deje a la vez sin suministro eléctrico al 65 % del país.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 0,97 % en la sesión de este martes, impulsadas por el alza de las tecnológicas, mientras los inversores esperan la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha (Qatar).

(foto)(vídeo)

Nápoles / Avellino (Italia).- Cuatro personas han sido detenidas este martes en Italia acusadas de estar detrás del atentado contra el periodista Sigfrido Ranucci en octubre de 2025, cuando hicieron estallar una bomba frente a su casa aunque sin conseguir herirle.

(vídeo)

Manila.-Miles de personas, convocadas por la influyente comunidad cristiana filipina Iglesia Ni Cristo (INC), se manifestaron este martes en el área metropolitana de Manila en apoyo al senador Rodante Marcoleta, que enfrenta una posible detención por presunta malversación de fondos en su campaña electoral de 2025.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- En el marco de la Cumbre del Mercosur, el Presidente de Chile, José Antonio Kast, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países y abordar temas de interés común.

(vídeo)

Daca.- El Tribunal Internacional de Crímenes en Daca condenó a Hasanul Haq Inu, presidente del partido Jatiya Samajtantrik Dal (JASOD) y exministro de Información, a 10 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometido durante el levantamiento popular de julio de 2024.

(foto)(vídeo)

Bucarest.- El Gobierno de Rumanía detonó este martes de manera controlada fragmentos de un dron con carga explosiva hallado en el este del país, y que, según las primeras investigaciones, habría sido parte de un ataque ruso contra la vecina Ucrania perpetrado en abril.

(vídeo)

Shanghái (China).- La Oficina Nacional de Estadística de China ha registrado un aumento en la producción industrial del 50,3% en junio de 2026, un 50% más de lo percibido en el mes anterior, y por encima de la previsión del 50,1%, marcando un tercer mes consecutivo de expansión en este sector gracias, en parte, al auge de la IA.

(foto)(vídeo)

Ituri (R.Democrática del Congo).- La minería artesanal y a pequeña escala es un medio de vida importante para cientos de personas en Mongbwalu, localidad situada al este de la República Democrática del Congo, y lugar donde se originó el brote del virus del Ébola de Bundibugyo.

(foto)(vídeo)

Manila.- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, fue recibido este martes por la secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, Ma. Theresa Lazaro, como parte de su visita al país asiático, la primera que realiza un ministro de exteriores belga en 33 años.

(foto)(vídeo)

Manila.- El buque de limpieza marina MV Nilad, que se puso en servicio gracias a una colaboración entre Filipinas y Corea del Sur, se encuentra este martes atracado en un muelle de Manila.

(foto)(vídeo)

Martorell (España).- Los abogados de Jonathan Andic, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan Fontanet, han llegado esta mañana a los juzgados de Martorell en una jornada en la que han sido citadas la psicoterapeuta de la familia y la viuda de Isak Andic.

(foto)(vídeo)

Rabat.- Marruecos da un paso en la educación sexual y lanza ‘Ask Marwa’, un chatbot confidencial y gratuito en Whatsapp diseñado para responder a las dudas de las adolescentes sobre salud menstrual y reproductiva en un país donde este tema es tabú.

(foto)(vídeo)

Abu Dabi.- Los Emiratos Árabes Unidos inauguraron este martes el servicio de pasajeros de Etihad Rail entre la estación Mohamed bin Zayed, en Abu Dabi, y Fujairah.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Las plataformas chinas de comercio electrónico como Temu, Shein o AliExpress afrontan desde este 1 de julio una doble presión normativa en Pekín y Bruselas, ante la coincidencia de una nueva ley de empaquetado interno en China y la entrada en vigor de una tasa aduanera en la Unión Europea (UE).

(foto)(vídeo)

Essaouira (Marruecos).- El músico brasileño Carlinhos Brown reivindicó la importancia de la «inteligencia ancestral» en el arte como base para que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, no olvide las raíces culturales, y confesó su deseo de regresar a España para exhibir su «madurez» musical.

(foto)(vídeo)

Roma.- Siete miembros del grupo de extrema derecha «Ultras Italia» están siendo investigados por la Fiscalía de Bérgamo (norte de Italia) acusados de un delito de violencia doméstica, tras presuntamente expulsar de la grada por la fuerza a otros aficionados, incluidos familias con niños, de un partido de la selección. .

(vídeo)

Almagro (Ciudad Real).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), que comienza este jueves 2 de julio, vuelve con una programación marcada por el diálogo entre tradición y contemporaneidad, la presencia internacional y la apertura a nuevos lenguajes escénicos que amplían el universo del Siglo de Oro.

(foto)(vídeo)

Sevilla.- El cantante británico Robbie Williams protagonizó la pasada noche una actuación por sorpresa en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra.

(vídeo)

Madrid.- En la película ‘9 lunas’ un hombre trans descubre que está embarazado, lo que le obliga a decidir qué rumbo tomar. Zack Gómez-Rolls protagoniza esta comedia ‘buenrollista’ donde la cineasta Patricia Ortega (‘Mamacruz’) ha querido «quitar las etiquetas binarias» porque, ha explicado a EFE, «tenemos muy genitalizada nuestra concepción del mundo».

(foto)(vídeo)

Santander (España).- El telescopio Hubble, que tiene ya más de 30 años, se acerca al final de su vida útil si la NASA no lo remedia y decide enviar una misión para elevar su órbita y evitar que colisione con la atmósfera y se destruya, por lo que ha surgido una corriente internacional que pide su salvación. Una de las premisas que impulsa este movimiento es que ningún otro telescopio ofrece actualmente las posibilidades del Hubble para estudiar luz ultravioleta y estrellas azules.

(foto)(vídeo)

Rabat.- Cientos de personas salieron a las calles a celebrar la clasificación de Marruecos frente a los Países Bajos después de seguir un partido que mantuvo despierto al país hasta la madrugada.

(foto)(vídeo)

Chattanooga (EE.UU.).- Pedri González (Tegueste, Tenerife, 2003). ‘Pedri Potter’, le apodó Luis Enrique. Su mejor truco, “esconder el balón”. Por sus botas pasa el fútbol de la selección española. Él tiene la varita. Promete una “mejor versión” suya y del equipo a la vez que contesta a las críticas en una entrevista con EFE. “Parece que perdimos los tres partidos porque dicen que nadie está bien”, asegura.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El jugador argentino Matías Pascual (San Juan de la Frontera, 1989) desgrana en una entrevista con EFE las claves del título de OK Liga conquistado por el Igualada 29 años después, en una temporada en la que la cohesión del vestuario y la convicción de hacerse fuerte «como grupo» han sido el punto de partida de un éxito que parecía lejano y que, sin embargo, acabó haciéndose realidad.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Con reliquias como las botas usadas por Uruguay en la final del Mundial de 1930, el balón del ‘Maracanazo’ o la camiseta de Maradona en 1986, la Conmebol desafía el ‘glamur’ de Miami Beach con una exposición que reivindica los diez títulos de las selecciones sudamericanas.

(foto)(vídeo)

Quito.- Ecuador se paraliza para seguir en pantallas gigantes el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, entre su selección y México

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.