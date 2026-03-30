Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 mar (11.00 GMT)

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Madrid, 30 mar (EFE).-

Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció hoy la publicación este lunes de la primera lista de potenciales beneficiarios de ayudas por las borrascas de enero y febrero pasados, que afectaron sobre todo a Andalucía y Extremadura, con más de 12.400 personas desalojadas, 9.500 incidencias y 150 carreteras cortadas.

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Teherán.- La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte del comandante de su Armada, el contralmirante Alireza Tangsiri, a causa de las heridas sufridas en un ataque “mientras organizaba y reforzaba las fuerzas y el escudo defensivo de las islas y costas utilizadas por los enemigos agresores”.

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Naipyidó.- El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, dejó este lunes de liderar el Ejército y se perfila a ocupar el cargo de presidente tras ser nominado como candidato por parte de la Cámara Baja, informan los medios locales.

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Taipéi.- El senador estadounidense John Curtis, del Partido Republicano, expresó este lunes su apoyo al Gobierno taiwanés en su intento de aumentar el gasto militar a través de una legislación que permanece estancada desde hace meses en el Parlamento local, controlado por la oposición.

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Sídney (Australia), 30 mar (EFE).- Cinco hondureños y un ecuatoriano, tripulantes de un buque mercante, fueron detenidos en Australia por su presunto papel en el tráfico de cerca de una tonelada de cocaína frente a la costa este del país, informaron este lunes fuentes oficiales.

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Denpasar (Indonesia).- La policía de Denpasar, Indonesia, ha celebrado este lunes una rueda de prensa en el cuartel general de la localidad para tratar el caso de Ihor Komarov, un ciudadano ucraniano secuestrado el 15 de febrero y cuyos restos fueron hallados más tarde en una playa de BalI.

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Barcelona (España).- Muchos refugiados que han tenido que huir de sus países por conflictos bélicos, como en el caso de Ucrania, o personas que se encuentran en España en petición de asilo por diferentes motivos, suelen tener problemas para poder encontrar trabajo, y a ellos están dirigidas iniciativas como una reciente feria de empleo organizada por Mariott International y Tent España en Barcelona.

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Logar (Afganistán).- Al menos 17 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en Afganistán durante las últimas 24 horas debido a las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias, informaron las autoridades locales.

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Madrid.- El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito.

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Pekín.- Mientras hace un año los países asiáticos, entre ellos China, estuvieron entre los más perjudicados por la lista de aranceles del presidente de EE. UU., Donald Trump, la situación ha dado un giro a raíz del revés del Tribunal Supremo a los gravámenes, con Pekín como uno de los posibles ganadores.

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Nueva Delhi.- El Gobierno de la India ha confirmado este lunes que la primera fase del Censo indio de Población de 2027 se celebrará el próximo 1 de abril de 2026.

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Jerusalén.- La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes el presupuesto estatal de 2026, con 62 votos a favor y 55 en contra, incluidos más de 39.000 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa.

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Tokio.- Tokio informó este lunes que considera tomar «medidas decisivas», después de que el yen cayera a 160 unidades por dólar, su nivel más bajo desde hace más de año y medio, en medio de la guerra en Oriente Medio, que afecta al suministro mundial de crudo.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 2,97 % este lunes, por temores a un empeoramiento del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias sobre el suministro y precio del crudo.

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Aceh (Indonesia).- Consumidores de gas licuado de petróleo (GLP) continúan adquiriendo cilindros de gas en centros de distribución luego de que el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Lahadalia, confirmara el 26 de marzo que las reservas de combustible y GLP del país se mantienen seguras en medio de la escalada de tensiones globales.

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Leganés (Madrid).- La selección ecuatoriana de fútbol entrenó este lunes en el Estadio Ontime Butarque en Leganés (Madrid), antes de viajar a Eindhoven para medirse a Países Bajos en otro amistoso de preparación para el Mundial.

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rmg/EFE

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