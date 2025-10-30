Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 oct (11.00 GMT)

Zaporiyia (Ucrania).- Rusia atacó con 653 drones y más de 50 misiles una decena de regiones ucranianas, en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Busan (Corea del Sur).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante su visita a Corea del Sur, que su país tiene un arsenal nuclear mayor al de cualquier país del mundo.

Busan (Corea del Sur).- El presidente de China, Xi Jingping, afirmó este jueves al iniciar la cumbre en Corea del Sur con el mandatario estadounidense, Donald Trump, que «es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando».

Busan (Corea del Sur).- El presidente chino, Xi Jinping, agradeció este jueves a su par de EE.UU., Donald Trump, su contribución al «alto el fuego en Gaza» y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya, al inicio de su encuentro en Busan, Corea del Sur.

Busan (Corea del Sur).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, concluyeron su cara a cara este jueves tras casi dos horas reunidos en una base aérea de la ciudad surcoreana de Busan en busca de un acuerdo que relaje las tensiones comerciales entre ambas potencias.

Bangkok.- Ciudadanos tailandeses se reunieron este jueves para protestar frente a la embajada de Estados Unidos en Bangkok en contra del Memorando de Entendimiento (MOU) alcanzado entre Tailandia y Estados Unidos para cooperar en la diversificación de las cadenas de suministro globales de minerales críticos, y promover la inversión.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que está «convencido» de que «en alguna ocasión» ha podido liquidar gastos «siempre contra factura» por sus actividades como secretario general socialista.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este jueves una larga comparecencia en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo, que el Ejecutivo prevé dura, sobre todo por el tono que augura que utilizará el PP, y a la que acude dispuesto a responder a todas las preguntas que se le formulen.

Madrid.- La expectación es máxima este jueves en el Senado ante la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo, que supone su regreso a la Cámara Alta casi veinte meses después.

Madrid.- La Policía Nacional de España ha detenido en dos localidades de la Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada y Aranjuez, a dos fugitivos condenados en Perú y Costa Rica, respectivamente, por agresión sexual a menores.

Berlín.- La economía alemana se estancó en el tercer trimestre del año, al mantenerse sin cambios el PIB de la mayor economía de la Unión Europea (UE) entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, según el cálculo adelantado de la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

Madrid.- El BBVA, que hace unas semanas no logró sacar adelante su opa sobre el Sabadell, obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio atribuido récord de 7.978 millones de euros, un 4,7 % más que en el mismo periodo de 2024, gracias al crecimiento del crédito y los ingresos recurrentes.

Huelva.- Un profesor de Secundaria de Huelva, Jonatan Nieves, ha profundizado en los motivos por los que el reguetón, un producto cultural que define como «la simpleza llevada al extremo», lleva décadas siendo una referencia musical para muchos jóvenes, fenómeno que analiza en el libro ‘Los muertos del reguetón’.

Barcelona (España).- El Hospital de Sant Pau de Barcelona se convierte en el primer centro de España en incorporar el equipo más avanzado de ultrasonidos focalizados de alta intensidad (Exablate Prime) con tecnología MRgFUS (Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound) o HIFU para tratar los trastornos del movimiento sin cirugía.

Santa Cruz de Tenerife.- De ser apodado con algo de malicia ‘cabezón’ en su barrio del Chorrillo, en Panamá, a ‘Panzer’ y leyenda del CD Tenerife. Es el viaje personal y deportivo que trata de recrear ‘Me dicen el Panzer’, la película que recupera el legado de Rommel Fernández (1966-1993), el primer futbolista panameño que triunfó en Europa, muerto en un accidente de tráfico a los 27 años cuando jugaba en el Albacete cedido por el Valencia.

Barcelona (España).- Los pasteleros esperan buenas ventas estos días de los ‘panellets’, que en Cataluña siguen endulzando paladares en Todos los Santos pese al auge de las tradiciones importadas del Halloween.

