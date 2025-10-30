Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 oct (16.00 GMT)

Busan/Gyeongju (Corea del Sur).- Estados Unidos y China anunciaron varios acuerdos este jueves tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, que suponen una cierta desescalada en la guerra comercial entre las potencias, con rebajas arancelarias, levantamiento de restricciones a exportaciones y el acercamiento en asuntos como Ucrania.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Beirut.- Israel volvió a lanzar este jueves una nueva oleada de bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano, horas después de matar a un trabajador público durante una incursión y en medio de una intensificación de sus acciones contra el territorio libanés.

(foto)(vídeo)

Trujillo (Perú) – Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anuncia su cuarta candidatura presidencial en un acto en la ciudad de Trujillo, tras haber perdido en la segunda vuelta los tres últimos comicios presidenciales (2011, 2016 y 2021).

(foto)(vídeo)

Ankara.- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves en Ankara al canciller federal alemán, Friedrich Merz.

(foto)(vídeo)

Ankara.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ofrecieron este jueves una rueda de prensa conjunta en el Palacio Presidencial de Ankara.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

(foto)(vídeo)

Riga.- La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, se encuentra de visita de trabajo en Riga, donde este jueves se reunió con su homóloga letona, Evika Silina.

(foto)(vídeo)

Karlsruhe (Alemania).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, advirtió este jueves en un discurso con motivo de los 75 años de la creación del Tribunal Supremo (TS) y de la Fiscalía General de que los ataques a la democracia suelen comenzar con ataques a los órganos judiciales y a su independencia por parte de fuerzas autoritarias.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha abandonado el Senado después de comparecer ante la comisión que investiga el caso Koldo.

(foto)(vídeo)

Kiev.- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, recibió este jueves en Kiev a su homóloga eslovena Tanja Fajon.

(foto)(vídeo)

París.- El ministro español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, participa en el Foro de París por la Paz en el panel sobre Derecho internacional humanitario, que también contará con la presencia del ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

(foto)(vídeo)

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).- Miles de saharauis acudieron este jueves a la cuarta convocatoria de protestas esta semana contra la iniciativa estadounidense para el Consejo de Seguridad de la ONU que propondría una autonomía en Marruecos para el Sáhara Occidental, ante lo que los manifestantes aseguraron que «prefieren seguir siendo refugiados a marroquíes».

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Arrecife (España).- Salvamento Marítimo ha desembarcado este miércoles en la capital de Lanzarote, Arrecife, a 112 personas de origen magrebí y subsahariano, entre ellas dos menores y siete mujeres, tras rescatarlas de madrugada las dos neumáticas en las que navegaban al este y sureste de la isla.

(foto)(vídeo)

Belgrado.- Miles de estudiantes universitarios han iniciado este jueves una marcha desde Belgrado a Novi Sad en conmemoración del primer aniversario del derrumbe de la marquesina de una estación de tren que causó la muerte de 16 personas y desencadenó protestas generalizadas para exigir responsabilidades políticas.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Decenas de personas visitaron este jueves los muros conmemorativos del campo de tiro de Butovo, a las afueras de Moscú, un lugar que recuerda a más de 20.000 víctimas ejecutadas durante la represión de Stalin entre 1937 y 1938.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Porsche acelera la crisis del grupo automovilístico Volkswagen, que entró en pérdidas en el tercer trimestre debido a los costes del cambio de estrategia del fabricante de deportivos y los aranceles de EEUU.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El desempleo en la eurozona se incrementó en 65.000 personas en septiembre frente a agosto de este año, si bien la tasa de paro permaneció estable en el 6,3 %, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

(foto)(vídeo)

Hyderabad (Pakistán).- Las importaciones constantes desde Irán y la mejora del suministro local han estabilizado los precios en Pakistán.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Tres jáqueres rusos han sido detenidos acusados de crear el virus ‘Meduza’ para robar datos sensibles e informaciones sobre cuentas en criptomonedas, informó hoy la portavoz del Ministerio de Interior de Rusia, Irina Volk.

(vídeo)

Granada (España).- Juana Rivas ha centrado este jueves su declaración como investigada por un posible delito de sustracción internacional de menores en tratar de demostrar que el menor de sus hijos sufre malos tratos del padre, el italiano Francesco Arcuri.

(foto)(vídeo)

Múnich (Alemania).- Los ciudadanos alemanes de origen ruso Alex D., Alexander J. y Dieter S. comparecieron este jueves ante un tribunal de Múnich, donde se espera el veredicto de un juicio iniciado el 20 de mayo por presunta colaboración con servicios de inteligencia extranjeros y pertenencia a organización terrorista.

(foto)(vídeo)

L’Aquila (Italia).- La Fiscalía de L’Aquila, en el centro de Italia, ha iniciado una investigación tras descubrirse que varios apartamentos en un edificio de la periferia de la ciudad estaban equipados con microcámaras ocultas, incluso en baños y dormitorios, para espiar a sus inquilinos.

(vídeo)

Barcelona (España).- Una nueva combinación terapéutica ha demostrado ser más eficaz que el primer tratamiento estándar que se aplica actualmente en cáncer de mama metastásico HER2+ tras el diagnóstico.

(foto)(vídeo)

Guiza (Egipto).- En 3.500 años de historia, la máscara de oro de Tutankamón sólo ha tenido dos hogares: una tumba en el Valle de los Reyes y un decrépito palacete rosa pálido en el corazón de El Cairo.

(foto)(vídeo)

Guiza (Egipto).- Egipto se prepara para inaugurar el próximo 1 de noviembre el Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés), el mayor complejo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización, ubicado en la meseta de Guiza, a solo dos kilómetros de las pirámides.

(foto)(vídeo)

Bilbao (España).- El músico panameño Rubén Blades se ha catalogado como un «cronista» que escribe sobre la gente y huye del «panfleto y la propaganda», ya que es «de izquierdas pero no de la de los dictadores».

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México convoca a la mega clase de baile ‘Me muero por bailar’ en el Zócalo capitalino que espera convocar a miles de personas vestidas de catrinas y catrines, en el marco de la celebración de Día de Muertos en el país

(foto)(vídeo)

Lima – Una antigua y pequeña casa de La Victoria, uno de los distritos más céntricos de Lima, recibe por las tardes a los amantes del criollismo para escuchar y bailar valses, tonderos o marineras con intérpretes y músicos cuajados en los géneros más tradicionales de la música de la costa peruana.

(foto)(vídeo)

Bilbao (España).- Manuel Alejandro, uno de los grandes iconos de la música en español con más de 600 canciones registradas como compositor, se ha presentado este miércoles en Bilbao en el gran foro para profesionales de la música BIME, que lo homenajea en esta edición con el premio Aupa a toda su trayectoria.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Modelos han presentado este jueves varios diseños durante la Jakarta Fashion Week 2026, que se celebra en la capital indonesia del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La cantante española Rosalía se encuentra este jueves en México para participar en varias fiestas de escucha («listening parties») de su presentación de su último disco, LUX, que aseguró está «inspirado en mujeres santas de alrededor del mundo».

(vídeo)

Valladolid (España).- La actriz Carolina Yuste ha debutado como directora con el documental ‘Este cuerpo es mío’, realizado junto al ítalo chileno Afioco Gnecco y estrenado en España dentro de la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci): «queríamos contar realidades ‘trans’ desde el amor», ha comentado.

(foto)(vídeo)

Cantón (China).- El aeropuerto internacional Baiyun de Cantón puso en marcha este jueves su tercera terminal y una quinta pista, con lo que se convirtió en el primer aeropuerto civil de China con cinco pistas comerciales operativas.

(foto)(vídeo)

Londres.- El expiloto brasileño Felipe Massa acudió este jueves a la segunda sesión del juicio por el mundial de F1 de 2008, que perdió en detrimento de Lewis Hamilton en el ‘crashgate’.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- En el último día de competencias de los Juegos Centroamericanos, el taekwondo disputa sus medallas en el pabellón 7 de Diciembre.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado este jueves en una nueva sesión preparatoria de los de Flick, con la mirada puesta en el duelo liguero contra el Elche del próximo domingo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El español Alex Márquez, matemáticamente subcampeón del mundo de MotoGP 2025, ha reconocido en Madrid sentirse «muy feliz» por todo lo conseguido esta temporada y a lo largo de su carrera deportiva, destacando todos los momentos relevantes de la misma.

(foto)(vídeo)

