Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 sep (10.00 GMT)

Madrid, 30 sep (EFE).-

Java (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia buscan este martes a 38 personas que permanecen desaparecidas tras el derrumbe el lunes de un internado islámico de la isla de Java, que ha dejado al menos un muerto, informan los equipos de emergencia.

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró la madrugada de este martes en un vídeo publicado en sus redes sociales que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la propuesta de paz anunciada este lunes por el presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) prevé presentar en colaboración con la OTAN en dos semanas una hoja de ruta conjunta con el fin de impulsar la defensa europea para 2030, indicó este martes la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

Pekín.- China ha celebrado este martes en la plaza de Tiananmen en Pekín una ceremonia con motivo del Día de los Mártires, una festividad anual que tiene lugar la víspera del Día Nacional de la República Popular de China, que este año cumple su 76º aniversario.

Katmandú.- La niña Aryatara Shakya, de dos años, ha sido nombrada nueva Kumari tras la jubilación de su predecesora, Trishna Shakya, al alcanzar la pubertad. La «diosa viviente» es una niña a la que se considera la encarnación de la diosa hindú del poder, Kali, y como Kumari, Aryatara ya no va al colegio, ni juega fuera, ni toca a sus amigos, ya que todas estas cosas se consideran ritualmente impuras.

