Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 sep (15.00 GMT)

8 minutos

Madrid, 30 sep (EFE).-

Jan Yunis (Palestina).- Al menos 42 personas murieron a lo largo del lunes en la Franja de Gaza, donde continúa avanzando la ofensiva terrestre del Ejército israelí, según un recuento de fallecidos recopilado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, según datos disponibles este martes.

(vídeo)

El Cairo.- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó este martes que «aún es pronto» para que el grupo islamista Hamás responda al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, pero indicó que el país mediador es «optimista».

(vídeo)

Quetta (Pakistán).- Al menos nueve personas murieron, entre ellas tres miembros de una fuerza paramilitar, y otras treinta resultaron heridas este martes por la explosión de un coche bomba contra una base de seguridad en Quetta, la capital de la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán.

(foto)(vídeo)

Java (Indonesia).-Al menos tres personas murieron y 38 siguen desaparecidas tras el derrumbe de un internado para estudios islámicos en Indonesia, mientras las labores de rescate continúan este martes, más de 24 horas después del colapso del edificio, ocurrido cuando los estudiantes rezaban en la planta baja del edificio.

(foto)(vídeo)

Copenhague.- Los líderes de la Unión Europea (UE) se reunirán este miércoles en una cumbre informal en Copenhague para discutir vías para fortalecer las capacidades defensivas ante la reciente escalada de incidentes con drones y cazas rusos en sus fronteras orientales, considerados una serie de provocaciones «híbridas» de Moscú.

(foto)(vídeo)

Belgrado.- El ministro de Asuntos Exteriores serbio, Marko Djuric, recibió este martes en Belgrado a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, que se encuentra de visita oficial en ese país. Ambos ofrecieron una rueda de prensa conjunta al término de su encuentro.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, pidió este martes «practicar un verdadero multilateralismo» ante los «cambios acelerados en la coyuntura internacional», en la víspera del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Ministerio español de Derechos Sociales y Consumo investigará a las empresas con actividad en España que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados por Israel, en virtud del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado este martes como «positiva» la propuesta de Bruselas para modificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Marruecos y dar respuesta al Tribunal de Justicia comunitario.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, traspasa a su homóloga de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN).

(foto)(vídeo)

Caracas.- El Gobierno de Venezuela comienza un proceso de consulta sobre el decreto de conmoción externa, que «suscribió» el presidente Nicolás Maduro, como una forma de «proteger» la paz de los ciudadanos ante lo que consideran «amenazas» de Estados Unidos que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de las aguas del país suramericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

(foto)(vídeo)

Dresde (Alemania).- Un tribunal alemán condenó este martes por espionaje para China a un excolaborador de Alexander Krah, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), a cuatro años y nueve meses de prisión.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La inflación interanual en Alemania subió en septiembre al 2,4 %, según la estimación provisional publicada este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), en lo que supone la segunda subida en lo que va de año.

(foto)(vídeo)

Bilbao (España).- El puerto de Bilbao recibió este lunes al buque de asalto anfibio Johan Witt, perteneciente a la Armada Real de los Países Bajos y actual buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1).

(foto)(vídeo)

Madrid.- Las puertas del universo Fruit Attraction han abierto; por los pasillos de esta feria hortofrutícola conviven el comercio internacional, empresas de todo el globo, alimentos naturales e innovación, con propuestas como los bombones de pimiento de piquillo.

(foto)(vídeo)

Roma.- El Festival de Peralada presentó este martes en Roma una edición especial, organizada en colaboración con la Abadía de Montserrat, para celebrar el milenario de esta institución y como antesala de su 40 edición, en lo que sus organizadores definieron como una «misión de diplomacia» de la cultura catalana.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Desde el primer largometraje de Walt Disney hasta el casco de Iron Man, pasando por el atrezo de personajes icónicos, bocetos y vestuario, el universo mágico de Disney aterriza en Madrid este miércoles en la Fundación Canal con una exposición única que reúne más de 250 piezas únicas para conmemorar el centenario de la compañía.

(foto)(vídeo)

Viena.- El Museo de Historia del Arte (KHM) de Viena abre este martes una exposición inédita: por primera vez dedica una muestra en exclusiva a una pintora barroca, Michaelina Wautier (1614-1689), una artista redescubierta a la que se coloca a la altura de maestros consagrados como Rubens.

(foto)(vídeo)

París.- El funeral de la actriz italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años, se celebró este martes en la iglesia de Saint-Roch, en el centro de la capital francesa, con la asistencia de familiares, autoridades y figuras del ámbito cultural.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El montañero y presentador de televisión Jesús Calleja ha recibido este martes en Madrid el Premio MojoInnova 2025 a la excelencia periodística y ha expresado que su programa de aventuras en la naturaleza tiene éxito porque “no es cartón piedra” y “la gente percibe que es realidad”.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dirigido este martes el último entrenamiento previo al duelo ante el París Saint-Germain en Champions, que se disputará este miércoles en Montjuïc.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado este martes en la rueda de prensa previa al duelo ante el PSG que Lamine Yamal «es excepcional pero debe centrarse en trabajar».

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ ha reconocido este martes que cada vez se va sintiendo «más importante» en el conjunto azulgrana, donde poco a poco va «asumiendo el rol» de líder que le ha pedido Hansi Flick.

(foto)(vídeo)

Almaty (Kazajistán).- Los aficionados del Real Madrid y del Kairat Almaty calientan motores ante el duelo de la Liga de Campeones entre ambos equipos.

(foto)(vídeo)

Almaty (Kazajistán).- El Juvenil del Real Madrid mantuvo su pleno de puntos, seis de seis, en la Liga de Campeones de la categoría, tras golear al Kairat Almaty kazajo (1-4) en un encuentro que arrancó a las 9:00 horas CEST (12:00 locales), y que el conjunto blanco encarriló desde la primera parte.

(foto)(vídeo)

Manaslu (Nepal).- El alpinista español Carlos Soria, de 86 años, regresó este martes a España tras convertirse el pasado viernes en la persona de más edad en alcanzar una cumbre de más de 8.000 metros, al coronar el Manaslu (8.163 metros) en Nepal.

(foto)(vídeo)

Almaty (Kazajistán).- El español Santiago Sánchez, que estuvo quince meses en una cárcel iraní en 2022, volvió hoy a Asia Central, en este caso a Kazajistán, para animar al Real Madrid en la Liga de Campeones.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.