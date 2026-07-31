Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 jul (15.00GMT)

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Madrid, 31 jul (EFE).-

Bab Sebta (Marruecos).- El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales.

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Castillejos, 31 jul (EFE).- Continúan los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos de jóvenes en las proximidades del paso fronterizo con España. Se han producido detenciones y han habido nuevos intentos de cruzar la frontera.

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Ceuta (España).- Más de 25.000 migrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que han entrado de forma irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde la madrugada del viernes 30 de julio.

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Ceuta (España).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las «repatriaciones en frontera se hagan «de la manera más eficiente posible» tras la entrada de miles de personas en Ceuta desde Marruecos.

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Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que las imágenes que llegan desde Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular por el espigón fronterizo hasta territorio español, «son inaceptables» y añadió que «las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas».

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París.- La líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen ha reclamado este viernes a Francia que refuerce de inmediato los controles en la frontera con España tras acusar al Ejecutivo español de alentar entradas «masivas y coordinadas» de migrantes, y ha avanzado que, si gana las presidenciales de 2027, reservará la libre circulación en el espacio Schengen únicamente a los nacionales de la Unión Europea.

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Oviedo (España).- La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo está «absolutamente volcado con Ceuta» y ha subrayado que «una buena prueba» de ello es el desplazamiento del presidente, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma para conocer de primera mano la crisis migratoria.

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Cartagena (España).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este viernes en Cartagena (Murcia) que el Ejército permanecerá en Ceuta «el tiempo que sea necesario» para reforzar la labor de la Guardia Civil ante la presión migratoria, al tiempo que ha reiterado el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la integridad territorial y el apoyo a la población de la ciudad autónoma.

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Roma.- La propuesta del Ejecutivo italiano de considerar la suspensión del Tratado Schengen con España tras los recientes episodios ocurridos en las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, en el norte de África, divide la opinión de los ciudadanos en la calle. Mientras parte de la población respalda la postura del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, al considerar que el control estricto en las fronteras es necesario para salvaguardar la seguridad nacional, otros ciudadanos rechazan la restricción de la liber circulación europea y reclaman soluciones coordinadas dentro de la Unión Europea en lugar de medidas unilaterales.

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Sderot (Israel).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el «desarme total» de Hamás y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de «histórico» hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en el enclave.

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Volgogrado (Rusia).- Las fuerzas ucranianas atacaron una terminal marítima en la región rusa de Krasnodar y una refinería en Volgogrado, situadas a unos 270 y 480 kilómetros de la línea del frente, respectivamente, en una operación que también registró impactos en las aguas del mar de Azov.

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Nom Pen.- El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, Tom Andrews, ha finalizado este viernes su primera misión oficial en el país asiático, donde se reunió con funcionarios y representantes de la sociedad civil para discutir temas como los desplazamientos fronterizos, las detenciones políticas y la ciberdelincuencia.

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Nueva Delhi.- Ex oficiales de la policía de Nueva Delhi han organizado este viernes una rueda de prensa para mostrar su apoyo a las fuerzas de seguridad de la capital india y su actuación contra los manifestantes durante la protesta juvenil del 20 de julio, en la que miles de jóvenes marcharon hacia el Parlamento de la India para exigir reformas educativas y más oportunidades.

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La Habana.- La crisis de los apagones alcanza uno de sus peores momentos en Cuba. Este miércoles, el déficit de generación eléctrica llegó a un nivel que dejaría sin servicio de forma simultánea al 74 % del país, el equivalente a tres de cada cuatro hogares. Con viviendas y empresas que apenas disponen, en promedio, de una o dos horas de electricidad al día, la isla permanece prácticamente paralizada.

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Lielvarde (Letonia).- Un avión AWACS (Sistema Aerotransportado de Alerta y Control) de la OTAN y su tripulación han llegado este viernes a la base aérea de Lielvarde, Letonia, para reforzar la cooperación regional, revisar las tareas conjuntas con la Fuerza Aérea de Letonia y demostrar las capacidades de vigilancia aérea de la Alianza.

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Bali (Indonesia).- Alrededor de 300 crías de tortuga han sido liberadas este viernes en Bali, Indonesia, como parte de los esfuerzos de conservación de tortugas marinas que se realiza todos los años desde 2002.

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Barranquilla (Colombia).- Un edificio de estilo neoclásico republicano que cuenta con varios niveles subterráneos será la sede de la Presidencia colombiana en la ciudad caribeña de Barranquilla, para lo cual es objeto de una criticada remodelación con el fin de que sirva como despacho del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto.

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Praga.- Los habitantes y turistas disfrutan de una jornada soleada en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga mientras la República Checa se prepara para una nueva ola de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en algunas zonas del país.

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Valladolid.- Dos inmensos gallineros situados en Valoria la Buena (Valladolid), vestigio de la próspera industria avícola de los años sesenta en la provincia, alojan desde este viernes la memoria sentimental y creativa del escultor y cineasta británico Colin Arthur, de 83 años, en un museo dedicado a la historia del cine mundial del último medio siglo, a los efectos especiales.

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Bangkok.- Bangkok acoge la exhibición Young Rak Talay: Sea The Change – Shape A New Ocean With Our Hands, una exposición inmersiva de 360 grados sobre la conservación marina para motivar al público a aprender y actuar para la restauración de los mares de Tailandia.

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Murcia (España).- Carlos Alcaraz reapareció con un llamativo look veraniego, luciendo unas trenzas en el pelo, mientras se prepara para volver a las pistas en el Masters de Cincinnati, tras más de cuatro meses fuera por una lesión en la muñeca.

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Praga.- Santi Denia, exjugador del Atlético Madrid y que ha dirigido las categorías inferiores de la selección española durante 15 años, fue presentado este viernes en Praga como nuevo entrenador de la selección checa de fútbol, en la que tendrá entre sus asistentes a Pablo Amo, exjugador del Sporting de Gijón y del Deportivo La Coruña.

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Madrid.- El Real Madrid jugará su primer partido amistoso a puerta abierta de la pretemporada contra el Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) este sábado 1 de agosto a las 18.00 horas (16.00 GMT), un encuentro en el que Jose Mourinho todavía no contará con nueve de sus jugadores a causa del Mundial.

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EFE

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