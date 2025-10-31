Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 oct (11.00 GMT)

Kiev.- Rusia atacó anoche territorio ucraniano con 145 drones y un misil balístico que fue interceptado por las defensas aéreas ucranianas, según el parte de este viernes de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, dijo este viernes que el libre comercio se enfrenta a un futuro «tumultuoso» y deseó que la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) consiga tender puentes hacia la «cooperación y la solidaridad», una cita en la que el presidente chino, Xi Jinping, ocupa un papel protagonista.

El Cairo – El Gran Museo Egipcio (GEM) abrirá el sábado formal y ostentosamente sus puertas tras más de dos décadas de esfuerzos y promesas incumplidas, un momento histórico para Egipto cargado de implicaciones prácticas que hacen de esta enorme obra un símbolo de orgullo nacional, una plataforma para proyectar «poder blando» y una no desdeñable fuente de ingresos económicos.

Río de Janeiro (Brasil).- Protestas contra la megaoperación policial lanzada el pasado martes contra el Comando Vermelho y que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.

Windsor (R. Unido).- El rey Carlos III del Reino Unido dio un paso decisivo para pasar página al escándalo por el pasado vínculo de su hermano Andrés con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, al iniciar el proceso para retirarle todos sus títulos, entre ellos el de príncipe, y sacarlo de la lujosa mansión de Royal Lodge, en Windsor.

Taipéi.- El producto interior bruto (PIB) de Taiwán avanzó un 7,64 % interanual en el tercer trimestre de 2025, más de lo esperado por los analistas, gracias al empuje de las exportaciones de productos tecnológicos y de chips avanzados para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), informaron fuentes oficiales.

Shanghai (China).- La Oficina Nacional de Estadística de China registró en octubre de 2025 un índice PMI no manufacturero de 50,2, superando así los 50 registrados en el mes anterior.

Barcelona (España).- CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5 % más respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos.

Sidney (Australia).- La Feria de Vehículos Eléctricos (VE) de Sídney comenzó este viernes en Australia, donde las principales marcas del sector intentan abrirse paso en un mercado que busca ampliarse, pese a la escasa infraestructura de carga instalada en el país y a los hábitos de conducción existentes.

Nueva Delhi.- La Junta Central de Control de la Contaminación de India ha reducido el índice de calidad del aire (ICA) de Nueva Delhi a categoría «severa» tras una lectura superior a 400, lo que llevó a las autoridades a imponer las restricciones del Plan de Acción de Respuesta Gradual (GRAP).

Mawasi (sur de Gaza).- Los palestinos de Gaza afrontan, por tercer año consecutivo, una temporada de recogida de la aceituna bajo presión militar de Israel y en la que el sector agrícola ha sido un objetivo más de guerra: el 86 % de las tierras de cultivo han sido arrasadas o dañadas.

Shanghái (China).- La megalópolis oriental china de Shanghái volverá a celebrar hoy Halloween tras la prohibición ‘de facto’ de los disfraces el año pasado para evitar que se tornasen de nuevo en expresión de protesta. Eso sí, la condición es que no se vean ni atuendos ni decoraciones en las calles: todo en interiores.

Madrid.- Dulces ataviados con ojos, bocas, galletas con forma de fantasma e incluso con atuendos misteriosos copan estas semanas los lineales de los supermercados y las pastelerías artesanas, que se cubren del característico naranja y negro de Halloween para empujar a los consumidores a celebrarlo.

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, valoró de forma positiva la petición de perdón de Vinícius Jr. por su comportamiento al ser sustituido en el Clásico, con unas palabras «desde el corazón» en el vestuario que le dejaron «muy satisfecho», y dijo que no habrá «ninguna represalia».

