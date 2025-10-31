Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 oct (16.00 GMT)

8 minutos

Madrid, 31 oct (EFE).-

Jan Yunis (Gaza).– En el marco del acuerdo de alto el fuego, Israel devolvió este viernes otros 30 cuerpos a la Franja de Gaza, varios con claros signos de tortura y sin que se conozcan sus identidades, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.

(vídeo)

Silwad.- El Ejército israelí mató de un tiro a un niño palestino de 15 años durante una incursión militar en el pueblo de Silwad, en el noreste del territorio palestino ocupado de Ramala, confirmó este viernes el Ejército y fuentes médicas.

(foto)(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de China, Xi Jinping, se presentó este viernes como defensor del libre comercio ante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, donde se reunió con otros líderes mundiales en ausencia de su par estadounidense, Donald Trump.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Lisboa.- La embajadora de Palestina en Lisboa, Rawan Sulaiman, descubrió este viernes una nueva placa con el nuevo nombre de la legación, que ha pasado de ser misión diplomática a oficialmente embajada, tras el reconocimiento de Portugal del Estado palestino en septiembre.

(foto)(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvieron una reunión este viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que Xi abogó por «esforzarse conjuntamente» para encauzar los lazos bilaterales.

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- Los líderes mundiales reunidos en la ciudad surcoreana de Gyeongju disfrutarán este viernes de una cena amenizada con actuaciones, entre ellas la del rapero y artista de K-pop G-Dragon, y en la que podrán degustar el ‘makgeolli’, un exclusivo licor de arroz fermentado de sabor cítrico.

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo este viernes al presidente chino, Xi Jinping, que está dispuesta a promover una relación «mutuamente beneficiosa» reduciendo los «varios» puntos de fricción que los separan, como las disputas por territorios del mar de China Oriental.

(vídeo)

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este viernes que espera que la cumbre iberoamericana que se celebrará el próximo año en Madrid sirva para avanzar en el reconocimiento de títulos universitarios y favorecer la movilidad académica y científica.

(vídeo)

Gandia (España).- La Guardia Civil española ha hallado sin vida a la ocupante de un coche que cayó al agua junto al puerto de Gandia (Valencia) y del que logró salir la conductora, según han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la concesión de la nacionalidad española a los casi 170 descendientes de las brigadas internacionales que la han solicitado en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

(foto)(vídeo)

Nueva Jersey (EE.UU.).- Las calles de Nueva York se inundaron debido a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad, afectaron gravemente la zona y causaron un gran caos en el transporte.

(foto)(vídeo)

Roma.- El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, aseguró este viernes en Roma que la Comisión Europea trabaja «estrechamente con el Gobierno italiano y los productores de pasta» para tratar de evitar los aranceles ‘antidumping’ que Estados Unidos amenaza con aplicar al producto.

(foto)(vídeo)

Hagonoy (Filipinas).- Los católicos de Filipinas acudirán este fin de semana a los cementerios para recordar a sus familiares y seres queridos fallecidos con motivo del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre, respectivamente.

(foto)(vídeo)

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la renovación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que monitorea y verifica que se cumplan los puntos del Acuerdo de Paz en Colombia, incluidos el cese del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto reunirse in extremis para discutir la renovación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que concluye este viernes.

(foto)(vídeo)

Paranal (Chile).- Astrónomos han visto a través de un telescopio una gran nube de gas y polvo cósmico cuya silueta se asemeja a un «terrorífico» murciélago «volando» sobre Paranal, uno de los lugares de observación del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, justo a tiempo para el Día de los Muertos.

(vídeo)

El Cairo.- Egipto aguarda expectante la inauguración formal mañana sábado 1 de noviembre del Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés) al pie de las pirámides de Guiza, un «evento histórico sin precedentes» tanto para el país como para la cultura universal según las autoridades del país árabe, que guardan un hermético silencio sobre el contenido de la ceremonia.

(foto)(vídeo)

Argel.- La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, participa estos días en el Salón Internacional del Libro de Argel (SILA, por sus siglas en francés) con la voluntad de recoger experiencias de librerías y editores para una España que se abre al «mercado árabe» por la creciente población de origen norteafricano.

(foto)(vídeo)

Bombay (India).- En la India, donde la música local y las bandas sonoras de Bollywood dominan el mercado, el éxito de un cantante español podría parecer anecdótico, pero no lo es en el caso de Enrique Iglesias, que reunió a miles de personas en dos conciertos en Bombay y aseguró a EFE que el país asiático es «un lugar mágico».

(vídeo)

Barcelona (España).- La intérprete y compositora estadounidense Lady Gaga pone fin este viernes a su estancia en Barcelona con el último de los tres conciertos previstos en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de su gira mundial ‘The Mayhem Ball tour’.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Fundación Casa de México en Madrid acoge hasta el próximo 15 de febrero la muestra «La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. El ámbito divino», una exposición organizada en colaboración con el Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

(foto)(vídeo)

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha inaugurado este viernes una gran exposición sobre la mujer indígena que servirá para «dar voz a estas mujeres a las que se quiso ocultar» y estrechar lazos de «hermandad con México».

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- El actor de Bollywood Mukesh Rishi, junto a altos mandos policiales, inauguró este viernes la carrera “Run for Unity” en Srinagar, en la Cachemira india, organizada por la policía local para conmemorar el Rashtriya Ekta Diwas (Día de la Unidad Nacional) y el 150º aniversario del nacimiento del exviceprimer ministro Sardar Vallabhbhai Patel.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, en un acto en el que estuvo acompañado por todos sus compañeros del Real Madrid, a los que agradeció la ayuda para lograr un galardón que aseguró era «imposible ganar» sin su colaboración.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Los jugadores del Real Madrid han entrenado esta mañana con la vista puesta en su próximo compromiso liguero ante el Valencia CF.

(foto)(vídeo)

San Sebastián (España).- La Real Sociedad ha llevado a cabo un entrenamiento esta mañana en Zubieta para preparar su encuentro liguero ante el Athletic Club que se disputará este sábado en Anoeta.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado este viernes en una nueva sesión preparatoria de los de Flick, con la mirada puesta en el duelo liguero contra el Elche del próximo domingo.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.