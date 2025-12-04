Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 4 de diciembre (16.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 4 dic (EFE).-

Brasilia.- La ex primera dama Michelle Bolsonaro y su hija Laura Bolsonaro visitaron este jueves al expresidente Jair Bolsonaro en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y 3 meses por el intento de golpe de Estado, según informó su equipo legal.

(foto)(vídeo)

São Paulo, 4 dic (EFE).- La economía brasileña, la mayor de Latinoamérica, creció un 0,1 % en el tercer trimestre del año respecto al segundo, lo que profundiza su desaceleración, informó este jueves el Gobierno.

(foto)(vídeo)

Cúcuta (Colombia).- En Cúcuta, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe parece no inquietar a quienes cruzan a diario de un país a otro, mientras las autoridades locales se preparan para atender una eventual emergencia migratoria.

(foto)(vídeo)

Tapachula (México).- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual, debido a que en esta región no han encontrado opciones de empleo ante la falta de oportunidades que cada vez se reducen más.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La exjefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini anunció este jueves su dimisión como rectora del Colegio de Europa, puesto que ocupaba desde mayo de 2020, tras su imputación por un caso de corrupción con fondos europeos que afecta a esta institución, de la que reiteró su «integridad y equidad».

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Comienza en Ginebra una reunión a puerta cerrada de dos días de la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), marcada por la amenaza de varios países, entre ellos España e Irlanda, de no participar en la edición de 2026 si Israel lo hace.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Activistas y familiares de personas detenidas en cárceles de Israel se manifestaron hoy ante el Palacio de Gobierno libanés para denunciar las agresiones israelíes y la retención de ciudadanos libaneses en prisiones dentro de los territorios palestinos ocupados.

(foto)(vídeo)

Mónaco.- Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, anunció el pasado miércoles miércoles la próxima apertura de un museo del rey del pop en Mónaco, que contará con decenas de cuadros pintados por él y otros enseres recolectados por la familia.

(vídeo)

Srinagar (India).- Los nuevos reclutas del Regimiento de Infantería Ligera de Jammu y Cachemira (JKLIR) participan en el desfile de graduación en una base militar a las afueras de Srinagar, en la Cachemira india.

(foto)(vídeo)

Erding (Alemania).- El Spectra Challenge concluyó este jueves en Erding (Alemania) con equipos presentando prototipos avanzados diseñados para proteger drones y sistemas autónomos de ataques electrónicos.

(foto)(vídeo)

Roma.- La Feria del Libro de Roma arrancó este jueves con polémica ante la presencia de una editorial acusada por decenas de escritores de ser neofascista, lo que llevó a autores como Zerocalcare a retirarse de la muestra, mientras que la organización defiende que la lucha contra el fascismo no pasa por boicotear el evento.

(foto)(vídeo)

Wiener Neustadt (Austria).- Un siniestro tintineo de cascabeles anuncia en las zonas alpinas de Europa central la llegada de uno de los personajes más terroríficos de la época navideña: el ‘Krampus’, un monstruo peludo de cuernos curvados y garras gigantescas que acompaña a San Nicolás y, lejos de entregar regalos, es el encargado de asustar a los niños traviesos.

(foto)(vídeo)

Poissy (Francia).- Désiré Doué, internacional francés del PSG, afirmó que el trofeo Golden Boy 2025 que recogió el pasado lunes fue resultado de «un trabajo colectivo» y evitó valorar las recientes declaraciones de su entrenador, Luis Enrique, quien dijo que está «preocupado» por el efecto pernicioso que los premios puedan tener en su equipo.

(foto)(vídeo)

Poissy (Francia).- .- El jugador portugués Vítor Machado Ferreira, ‘Vitinha’, se felicitó este jueves de que le reconozcan como el mejor centrocampista del mundo y restó importancia a que el PSG -rival del Athletic de Bilbao el próximo día 10- haya tenido algunos baches en el campeonato francés.

(foto)(vídeo)

lgs/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.