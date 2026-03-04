Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 4 de marzo (16.00 GMT)

Maracaibo (Venezuela).- Casi dos semanas después de haber recobrado su libertad plena, el exdiputado Juan Pablo Guanipa aseguró a EFE que lucha por la restitución de la democracia en Venezuela, que considera atraviesa un proceso de transición tras el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero que, según él, debe llevar al país a unas elecciones.

Miami.- La banda californiana Clave Especial representa la cara emergente del género regional mexicano, una generación nacida en Estados Unidos que busca conectar con sus raíces en México, pero que aspira a llegar a Corea, Japón o el Super Bowl sin sacrificar su esencia, según cuentan sus miembros a EFE.

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el senador republicano Lindsey Graham defendieron el pasado marte en el Capitolio la ofensiva militar contra Irán y aseguraron que el objetivo es impedir que Teherán desarrolle armas nucleares y debilitar su capacidad de misiles y apoyo a grupos aliados en la región. Las declaraciones se produjeron antes de una sesión informativa clasificada con legisladores sobre la campaña militar conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Washington.- Estados Unidos informó que hundió un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la II Guerra Mundial.

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este miércoles a «poner fin de inmediato» a la «agresión de EE.UU. e Israel contra Irán y el Líbano», a los «asesinatos políticos» y a los «ataques indiscriminados que incluyen la muerte de niños».

Buenos Aires.- Eduardo Coudet aseguró este miércoles que su tarea como nuevo técnico del River Plate «no es fácil» porque reemplaza «al entrenador más ganador en la historia del club», Marcelo Gallardo, en una conferencia de prensa tras firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

Teherán.- La Fuerza Aérea de Israel bombardeó este miércoles decenas de centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de Seguridad Interna y de la milicia Basij en Teherán, según el Ejército, que también citó ataques contra defensas aéreas, depósitos de armas y lanzamisiles.

Urmía (Irán).- La Agencia de Noticias IRNA difundió este martes imágenes que atribuye a un nuevo ataque de Israel y Estados Unidos contra zonas residenciales de la ciudad noroccidental de Urmía.

Qazaljo (Siria).- Residentes de la aldea de Qazaljo, en las afueras de Qamishli, inspeccionaron este miércoles los restos de un misil iraní caído en territorio sirio, en el marco de la contraofensiva lanzada por Teherán tras la operación militar conjunta de Israel y Estados Unidos.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este miércoles que el Reino Unido no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán si no existe una base legal y planificación sobre los objetivos.

Nicosia.- Dos cazas F-16 griegos despegaron este miércoles desde la base aérea “Andreas Papandreou”, en la ciudad chipriota de Pafos, para investigar un objeto sospechoso detectado en el espacio aéreo cerca del Líbano, en un contexto de aumento del nivel de alerta en la región del oriente medio.

Dubái.- Dos grupos que suman 57 turistas andaluces atrapados en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes, han advertido de que nadie les comunicó aún que el Gobierno los vaya a repatriar.

Jerusalén.- Los decenas de miles de turistas que se quedaron varados en Israel con la ofensiva contra Irán van saliendo poco a poco por tierra del país, tras pasar cinco días de alarmas antiaéreas, misiles sobrevolando el cielo y mucho «miedo e incertidumbre».

Doha.- Seis estudiantes sevillanas de Medicina que estaban realizando un viaje de fin de estudios por la culminación del MIR están solicitando ayuda tras verse aisladas en Doha, la capital de Catar, para ser trasladadas a algún aeropuerto seguro desde el que emprender el regreso a España.

Ancona (Italia).- Las autoridades italianas interceptaron en el puerto de Ancona un cargamento de 10 millones de detonadores con destino a Chipre, en una operación que ha abierto una investigación para esclarecer el origen y la finalidad del material incautado.

San José.- Un bebé manatí, especie en grave peligro de extinción, lucha por su vida en Costa Rica de la mano de médicos veterinarios y cuidadores que trabajan en brindarle las condiciones adecuadas para su recuperación tras su inédito rescate en una playa del Caribe.

Miami.- El nuevo estadio de fútbol del Inter Miami se llamará de forma oficial Nu Stadium, como el banco digital brasileño Nu, que busca expandirse en Estados Unidos, anunciaron este miércoles ambas organizaciones a un mes de que se inaugure el recinto.

Washington.- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este miércoles que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo «inaceptable» y que esa postura pone «vidas estadounidenses en riesgo».

Sidón.- Un bombardeo aéreo israelí destruyó la sede de Jamaa Islamiya en la ciudad costera de Sidón, dejando el edificio reducido a escombros en el marco de los ataques que el Ejército de Israel asegura estar llevando a cabo contra infraestructuras y miembros vinculados a Hezbolá en el país.

Washington.- Una pancarta del fallecido activista conservador Charlie Kirk fue colocada en la fachada del Departamento de Educación de Estados Unidos en Washington, una exhibición que se produce después de que la Administración del presidente Donald Trump instalara grandes banners del mandatario en los Departamentos de Trabajo, Justicia y Agricultura.

Madrid.- José Luis Blondet (Caracas, 1963) y Magalí Arriola (París, 1970) son los comisarios de ARCO2046: El futuro, por ahora», un espacio dentro de la feria Arco abierto a reflexionar sobre los posibles futuros y lenguajes tentativos del arte, con el fin de vislumbrar nuevos horizontes.

Berlín.- La Iniciativa Turística para el Impulso de la Conectividad Aérea de Andalucía para 2026-2028 pone el foco en las rutas de larga distancia, como Estados Unidos y el acceso a través de grandes ‘hubs’ internacionales, como Dubái y Estambul, e identifica margen de mejora en países europeos con gran volumen de viajeros, como Italia, Francia y Alemania.

París.- El Partido Socialista (PS) francés mostró este miércoles su apoyo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, víctima de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haberse negado a permitir el uso de las bases conjuntas en su territorio para el ataque a Irán.

Karachi.- Estados Unidos ordenó a los empleados gubernamentales no esenciales y a sus familiares abandonar sus consulados en Lahore y Karachi, las dos principales ciudades de Pakistán, ante los riesgos de seguridad derivados de la escalada de hostilidades entre Washington y Teherán, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Barcelona (España).- El Mobile World Congress de Barcelona llega al ecuador de una de sus ediciones más atípicas, que ha estado marcada por la baja de última hora de cientos de congresistas a consecuencia de la suspensión de vuelos por el conflicto en Irán y Oriente Medio.

Barcelona (España).- Telefónica ha presentado en el MWC su tecnología de uso dual (civil y militar) denominada «Mission-Critical Dome», para responder a una situación de emergencia con drones y dispositivos que devolverían la conectividad en las zonas afectadas

Sant Joan Despí (España).- La presencia de Robert Lewandowski, que lucía una máscara protectora, ha sido una de las novedades de la sesión de recuperación del FC Barcelona de este miércoles, en la que también ha participado el joven uruguayo Patricio Pacífico.

Londres.- El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó este miércoles que pueden ejecutarse en el país los laudos de arbitraje internacional que obligan a España a indemnizar a Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar con 120 millones de euros por el recorte retroactivo en 2013 de las primas a energías renovables.

Atenas.- Un tribunal de apelaciones de Atenas confirmó este miércoles las condenas emitidas en 2020 con más de 10 años de cárcel para la cúpula del partido neonazi griego ‘Amanecer Dorado’ por organizar una banda criminal, informó la emisora pública ERT.

Srinagar (India).- Las autoridades de la Cachemira administrada por la India reforzaron este miércoles las restricciones de seguridad mientras continúan las protestas en apoyo a Irán en esta región de mayoría musulmana, desencadenadas tras la muerte del líder iraní Alí Jamenei el pasado sábado.

Bogor (Indonesia).- Oficiales de la oficina de Inmigración arrestaron a 13 ciudadanos japoneses por su presunta participación en una red de estafas en línea.

