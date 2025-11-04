Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 4 nov (11.00 GMT)

Bali (Indonesia).- La Agencia Central de Estadística de Indonesia registró casi 1,39 millones de llegadas de turistas extranjeros en septiembre de 2025, lo que supone un aumento de casi el 9,04 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Copenhague.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acudió hoy a Copenhague para participar en el Consejo informal de ministros de Cultura de la Unión Europea.

Bruselas.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, consideró hoy que la dimisión este lunes del president de la Generalitat, Carlos Mazón, llega «tarde» y es «insuficiente», y reclamó un adelanto electoral.

Banda Aceh (Indonesia).- Indonesia ha comenzado a emitir certificados que acreditaban que los envíos de camarones a los Estados Unidos estaban libres de contaminación radiactiva después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) encontrara trazas del peligroso radionucleido Cs-137 en una muestra a principios de agosto de 2025.

Katmandú.- Los rescatistas que están llevando a cabo las labores de socorro en la zona del Himalaya nepalí, donde ayer una avalancha dejó siete fallecidos, rescataron este martes con vida a cinco alpinistas que habían quedado atrapados en la nieve.

Barcelona.- Una treintena de personas se han concentrado este martes frente al estadio Spotify Camp Nou en Barcelona en una protesta convocada por Comisiones Obreras para denunciar el despido de trabajadores de origen turco, en situación administrativa irregular, contratados por la empresa Ekstreme Works y la constructora Limak para las obras de remodelación del estadio, y que según el sindicato, pretenden «devolverlos a sus país sin ninguna garantía».

Barcelona (España).-Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha presentado este martes su primer bus autónomo que la empresa pone a prueba en su historia, un vehículo que cuenta con una tecnología de conducción totalmente automatizada y que hará un recorrido durante unas semanas por Montjuïc, supervisado por un conductor.

