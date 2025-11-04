Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 4 nov (16.00 GMT)

Cebú (Filipinas).- El tifón Kalmaegi, que se encuentra este martes cruzando Filipinas por su región central, ha dejado al menos tres fallecidos, 12 desaparecidos y más de 187.500 afectados en el país asiático, de acuerdo con las autoridades, que informaron además de graves inundaciones.

Nueva Delhi.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y de Israel, Gideon Saar, se reunieron este martes en Nueva Delhi con motivo de la visita del ministro israelí a este país asiático, que tiene lugar semanas después del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) respaldó este martes el objetivo de Ucrania de concluir provisionalmente las negociaciones de ingreso en la Unión Europea (UE) a finales de 2028 y, en el caso de Moldavia, de hacerlo a primeros de ese año, si los países aceleran el ritmo de sus reformas, especialmente contra la corrupción.

Pokrovsk (Ucrania).- Pilotos de la unidad de vehículos no tripulados de la Brigada Predator de la Policía de Patrulla de Ucrania en Donetsk montan un dron bombardero GARA para una misión nocturna contra las fuerzas rusas en el frente de Pokrovsk.

El Aaiún (Sáhara Occidental).- El reciente respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la propuesta de Marruecos sobre un plan de autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí impulsa el objetivo de Rabat de convertir la excolonia española en un centro logístico y un punto de conexión con el África subsahariana.

Nueva York (Estados Unidos).- Nueva York, 4 nov (EFE).- El progresista Zohran Mamdani, candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, votó a primera hora de este martes en las elecciones municipales que celebran hoy la Gran Manzana y en las que lidera la intención de voto.

París.- Bruno Pescheux antiguo director de la región de Oriente Medio del Grupo Lafarge, llega al Tribunal de París el día de la apertura del juicio contra los antiguos ejecutivos de la empresa Lafarge, acusados de financiar el terrorismo en Siria, en París, el 4 de noviembre de 2025. El grupo cementero Lafarge está siendo juzgado tras ser acusado de financiar al grupo Estado Islámico a cambio de protección para sus actividades durante la guerra en Siria.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pide que quienes están combatiendo con pensamientos suicidas puedan encontrar quienes «los acoja, los escuche y acompañe» en sus intenciones de oración para el mes de noviembre que fueron publicadas este martes.

La Restinga (España).- Un cayuco con 112 personas a bordo ha llegado este martes al puerto de La Restinga (El Hierro) tras ocho días de travesía desde Gambia, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia en la isla.

Washington.- Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

Madrid.- Los reyes de España han recibido este martes con honores militares al sultán de Omán, Haitham Bin Tariken, en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio Real, como inicio de los actos de su primera visita de Estado a España para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Houston (EE.UU.).- Los residentes del precinto 4 de la ciudad de Houston podrán ejercer su derecho al voto en el Richard & Meg Weekley Community Center, que ha sido designado como centro oficial de votación. Las autoridades locales recordaron a los votantes que el centro estará disponible durante el período electoral establecido por el condado, e invitan a la comunidad a participar activamente en las elecciones.

Calcuta (India).- Miles de personas se manifestaron este martes en calles de Calcuta para protestar en contra de la Revisión Especial Intensiva (SIR, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es «garantizar que ningún ciudadano elegible quede excluido y que ninguna persona no elegible figure en el censo electoral», según medios locales.

Berlín.- El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, visita Berlín

Vilablareix (España).- La cúpula de madera de enormes dimensiones que preside el restaurante de eventos de los hermanos Roca, el Mas Marroch, ha ardido por completo en un incendio que se ha declarado esta pasada madrugada sin que se hayan producido heridos.

Madrid.- El Museo Nacional del Prado ha presentado este martes la instalación permanente de los siete fragmentos de pintura mural realizados por Annibale Carracci y Francesco Albani, procedentes de la histórica Capilla Herrera de Roma, que se conservan en la institución.

Argel.- El escritor peruano Santiago Roncagliolo, que participa en el Salón Internacional del Libro en Argel (SILA, por sus siglas en francés), consideró en declaraciones a EFE que la literatura árabe «no se conoce mucho» en América Latina, excepto los grandes autores publicados en Europa, por falta de «traducciones» y «migración mutua». Por otra parte, el escritor y critico argelino Hamid Abdelkader, piensa que los lectores árabes en general, y argelinos en particular, tienen «un gran interés» por la literatura latinoamericana, una curiosidad que empezó a partir de los años 70, con traducciones de obras maestras del «boom latinoamericano».

Hertfordshire (R.Unido).- La casa de subastas Propstore pondrá a la venta el próximo mes de diciembre más de 1.350 accesorios, trajes y objetos de colección de algunas de las películas más famosas del mundo, con un valor estimado en 8 millones de libras esterlinas, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre.

Londres.- El Gobierno español presentó este martes en la feria World Travel Market (WTM) de Londres un nuevo modelo turístico que busca mantener al sector como motor económico del país, pero con un enfoque más sostenible, centrado en la calidad de vida de visitantes y residentes.

