Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 de febrero (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 5 feb (EFE).-

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Estados Unidos «tomará el control» de la Franja de Gaza a largo plazo y la reconstruirá, convirtiéndola en la nueva «Riviera de Oriente Medio», tras reasentar permanentemente a los palestinos en otros países.

(vídeo)

Seúl.- Surcoreanos miembros del grupo Solidaridad con Palestina (People in Solidarity with Palestines, en inglés) protestó este miércoles en Seúl contra la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a los gazatíes de la Franja de Gaza. Trump afirmó ayer martes que los palestinos no tienen más alternativa que irse de la Franja de Gaza porque el lugar es inhabitable, e insistió en que quiere que Jordania y Egipto acojan a esos ciudadanos.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Seguidores del partido Liga Musulmana Markazi de Pakistán participaron este miércoles en una manifestación en la ciudad de Peshawar para conmemorar el Día de la Solidaridad con Cachemira, región que se disputa con la India.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, subrayó este miércoles al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mohamed Mustafa, de visita en El Cairo, la importancia de reconstruir la Franja de Gaza, pero «sin que los palestinos abandonen» el enclave palestino.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- La duquesa Sofía de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo de Inglaterra, se reunió este miércoles con mujeres en el centro de rehabilitación y orfanato Maiti en Katmandú, en donde niños y mujeres víctimas de trata de personas y con VIH reciben atención.

(foto)(vídeo)

Alicante.- Un peligroso ‘hacker’ al que se le atribuyen más de 40 ciberataques a organismos estratégicos públicos, como el Ministerio de Defensa y bases de datos de la OTAN y del Ejército de Estados Unidos, ha sido detenido este martes en Calpe (Alicante).

(vídeo)

Bangkok.- El número de turistas extranjeros que visitan Tailandia ha aumentado un 21 por ciento con un total de 3,97 millones de visitantes en lo que va de 2025, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes del país.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El interrogatorio como testigo al seleccionador Luis de la Fuente ha dado lugar a varios momentos de tensión y choques entre la fiscal Marta Durántez y el juez, que ha advertido a las partes de que si ven indicios de que el técnico ha mentido, actúen: «Queréllense si consideran que miente en juicio».

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.