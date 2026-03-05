Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 de marzo (16.00 GMT)

9 minutos

Madrid, 5 mar (EFE).-

Caracas.- El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, continúa su visita a Venezuela, buscando cooperación en el sector minero, mientras está pendiente la presentación de una reforma a la ley de minería.

(Vídeo)(Foto)

Quito/La Habana.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abre un nuevo frente internacional en su política exterior al romper relaciones diplomáticas con Cuba, como ya ocurre con Venezuela, México y Nicaragua, y a la vez que sostiene una guerra comercial con Colombia.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba se recupera lentamente ocho horas después de la desconexión parcial que sufrió este miércoles a causa de la avería en una termoeléctricaI que dejó sin servicio a más de seis millones de personas en dos tercios del país caribeño.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- Un ‘narcosemisumergible’, listo para presuntamente llevar grandes cantidades de cocaína hasta Norteamérica o Centroamérica, fue incautado el miércoles por las Fuerzas Armadas de Ecuador en una zona de la costa norte del país fronteriza con Colombia, según informó el Comando Conjunto en un comunicado.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- Coaliciones de centro, izquierda y derecha celebran el próximo domingo consultas para escoger sus candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, un ejercicio en el que estarán los nombres de 16 aspirantes pero no los favoritos en las encuestas y que será el primer pulso por la jefatura de Estado.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves un concurso dirigido a jóvenes futbolistas para elegir a quien la representará en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, mientras ella seguirá el evento desde el Zócalo de la Ciudad de México.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El cantautor colombiano Fonseca anunció que ofrecerá el concierto más grande de su carrera en Bogotá, un espectáculo en el estadio El Campín con el que celebrará más de dos décadas de trayectoria y dará inicio a una nueva gira internacional.

(Vídeo)(Foto)

Barcelona.- La junta electoral el FC Barcelona ha proclamado a Joan Laporta y Víctor Font como candidatos a las elecciones a la presidencia de la entidad, previstas para el 15 de marzo, mientras que el precandidato Marc Ciria ha quedado fuera de los comicios al no alcanzar el mínimo de 2.337 papeletas validadas.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán, ha informado el Ministerio de Defensa.

(Vídeo)(Foto)

Túnez.- La embajada iraní abrió este jueves un libro de condolencias en la residencia de su embajador en Túnez tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

(Vídeo)(Foto)

Tel Aviv.- Israel abrió este jueves su espacio aéreo, tras su cierre el pasado sábado al inicio de su ofensiva a Irán, para recibir vuelos de repatriación de israelíes varados en el extranjero, una apertura que ha coincidido con la activación de alarmas en el país por misiles provenientes del país persa.

(Vídeo)(Foto)

Kandahar (Afganistán).- Los rosarios de piedra hechos a mano, que utilizan piedras extraídas de minas en Kandahar, Kabul, Badajshán y Zabul, suelen tener una fuerte demanda durante el Ramadán y se exportan a países islámicos a través de Irán; sin embargo, la guerra en curso en Irán ha paralizado las exportaciones.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El Tribunal Regional de Berlín impuso una condena de 13 años de cárcel al sirio Wassim Al Mussleh por el atentado islamista en febrero de 2025 en el que resultó herido de gravedad en cuello y cara un turista vasco, Iker B.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, subrayó este jueves que España puede contar en todo momento con la solidaridad alemana y europea ante las amenazas comerciales de EE.UU., después de que su homólogo español le trasladara su «sorpresa» por la actitud del canciller germano, Friedrich Merz, que no salió en defensa de España en el Despacho Oval ante las críticas del presidente Donald Trump al Gobierno español.

(Vídeo)(Foto)

Niza.- Visitantes recorren este jueves la exposición “La Colección” en el Museo Matisse de Niza, una muestra dedicada al artista francés Henri Matisse que permanecerá abierta al público del 7 de febrero al 27 de mayo de 2026.

(Vídeo)(Foto)

Belgrado.- El ministro de Asuntos Exteriores serbio, Marko Djuric, y el ministro de Asuntos Exteriores interino libio, Taher Salem Al Baour, ofrecieron este jueves en Belgrado una rueda de prensa tras la reunión que mantuvieron previamente.

(Vídeo)(Foto)

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, amenazó este jueves con recurrir al Ejército ucraniano para lidiar con el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, si éste sigue bloqueando el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre.

(Vídeo)(Foto)

Jerusalén.- Tras varios días bajo estrictas restricciones y con solo servicios esenciales en funcionamiento, las calles israelíes comienzan a recuperar cierta normalidad en esta sexta jornada de guerra con Irán, con más comercios abiertos, gimnasios que vuelven a recibir clientes y trabajadores que regresan gradualmente a sus puestos.

(Vídeo)(Foto)

Essen (Alemania).- El superviviente del Holocausto Leon Weintraub visita Holo Voices en Zeche Zollverein, Essen (Alemania), el 5 de marzo de 2026. Holo Voices es una exposición inmersiva en la que hologramas de supervivientes del Holocausto comparten y responden preguntas sobre sus experiencias, preservando sus testimonios y conectándolos con los visitantes como parte de una exposición más amplia sobre el recuerdo del Holocausto.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves que enviará cuatro aviones de combate adicionales de tipo Typhoon para reforzar las operaciones defensivas del Reino Unido en Catar y en la región de Oriente Medio, sacudida por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

(Vídeo)(Foto)

Kutná Hora (R. Checa).- El osario checo de Kutná Hora, donde se han ido almacenando los restos de 60.000 personas desde hace 500 años, podrá seguir siendo visitado por cientos de miles de turistas cada año gracias a las tareas de restauración que han logrado asegurar la estabilidad del templo.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad del Vaticano.- El papa dedica el rezo de marzo a «la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia», según el videomensaje publicado este jueves sobre las intenciones de oración del pontífice para este mes.

(Vídeo)(Foto)

Masafer Yatta (Cisjordania).- Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- El uso de inteligencia artificial (IA) permitió que en las 48 horas iniciales del conflicto en Irán se atacaran más de un millar de objetivos, y similares ataques masivos se dieron en Gaza con ese uso de las nuevas tecnologías, criticó este jueves el relator de la ONU para la vivienda, quien cuestionó «las nuevas formas en que se libran las guerras».

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- El alquiler de viviendas en España y otros países se ha convertido en un problema importante al que debe responderse con precios a «límites razonables», opinó hoy el relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, quien reclamó que «no sean abusivos ni estén sometidos a presiones especulativas».

(Vídeo)(Foto)

Burdeos.- La película de animación española ‘A veces silencio’, que ha sido galardonada y seleccionada en múltiples festivales desde su presentación en 2023, muestra su proyecto este jueves en el Cartoon Movie de Burdeos (suroeste), el foro de coproducción de cine animado más grande de Europa.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- Partidarios del Partido Comunista Ruso depositaron hoy una ofrenda floral en la tumba de Iósif Stalin, para conmemorar el 73 aniversario de su muerte, situada junto a la muralla del Kremlin, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia.

(Vídeo)(Foto)

lgs/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.