Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 ene (11.00 GMT)

Londres.- Inauguración de la embajada de Palestina en Londres, después de que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciase en septiembre de 2025 el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Tokio.- Empresarios acudieron este lunes al Santuario Kanda Myojin para ofrecer oraciones por la prosperidad de sus empresas y de la economía en el primer día hábil del año.

El Cairo.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, ha recibido este lunes a su homólogo saudí, Faisal Bin Farhan, en el hotel Waldorf Astoria de El Cairo para mantener un encuentro oficial.

Bangkok.- Partidos políticos han hecho despliegue de propaganda electoral por calles de Bangkok de cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 8 de febrero, misma fecha para el referéndum para votar sobre las enmiendas constitucionales.

Calcuta (India).- Decenas de familias indias acudieron este lunes a realizar su inscripción y revisión de sus datos en la Revisión Intensiva Especial (SIR) que la Comisión Electoral está realizando como parte del censo electoral preliminar en el estado de Bengala Occidental y así abordar las discrepancias de identificación.

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, apuntó este lunes a los drones y a las guerras «a largo plazo» como factores fundamentales en la reforma de tres documentos clave que rigen la estrategia de seguridad del archipiélago, y que el Gobierno espera finalizar a finales de este año.

