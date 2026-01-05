Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 ene (16.00 GMT)

6 minutos

Madrid, 5 ene (EFE)

Caracas.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó a algunos de los militares que resultaron heridos tras los bombardeos realizados por Estados Unidos sobre Caracas en la madrugada del sábado, y que terminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Los hijos del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, formarán parte de una comisión de alto nivel que gestionará ante Estados Unidos (EE.UU.) la liberación de la pareja presidencial venezolana, creada durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que «por ahora» no tiene prevista una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y descartó una «invasión» de Estados Unidos a territorio mexicano, pese a la amenaza que ha hecho el republicano tras el ataque estadounidense a Venezuela.

(foto)(vídeo)

Nueva York (Estados Unidos).- Un grupo de manifestantes se congregó este lunes frente a un tribunal federal de Nueva York, donde está prevista la audiencia de presentación del lider venezolano Nicolás Maduro, para protestar contra lo que consideran un intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y exigir la liberación del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Comercios abiertos, mayor circulación de transporte público y personas acudiendo a sus puestos de trabajo marcan este lunes el este de Caracas, dos días después de los bombardeos registrados en instalaciones militares del país, en el marco de la operación para extraer al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la primera dama Cilia Flores.

(foto)(vídeo)

Tenerife (España).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este lunes que su gabinete dará «soporte y protección» a los aproximadamente 70.000 canarios que residen en Venezuela y ha llamado a mantener la prudencia ante la situación del país, que atraviesa «muchísima incertidumbre».

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Roma.- Decenas de personas se manifestaron este lunes en Roma en sendas protestas a favor y en contra de la captura el pasado sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las autoridades estadounidenses y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la relación de España con el próximo gobierno de ese país y con la administración de Donald Trump han abierto una nueva brecha en la política española con posicionamientos diametralmente opuestos en los distintos partidos.

(foto)(vídeo)

París (Francia).- El Tribunal Correccional de París condenó este lunes a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, a penas de cuatro y ocho meses de cárcel, que solo tendrán que cumplir entre rejas en caso de reincidencia, salvo uno que sí tendrá que ingresar en prisión por no asistir al juicio.

(foto)(vídeo)

.- Sion (Suiza).- Los cuerpos de cinco de los seis italianos fallecidos en el incendio de un bar en la estación de esquí suiza de Crans-Montana han sido repatriados a Italia, cuatro días después de la tragedia, desde una funeraria de la localidad suiza de Sion.

(foto)(vídeo)

Lakki Marwat (Pakistán).- Familiares y policías participaron este lunes en el funeral de los policías asesinados el domingo en un ataque armado en el distrito de Lakki Marwat, donde un grupo de hombres armados que se desplazaba en motocicleta abrió fuego contra una patrulla de tráfico en la localidad de Sarai Naurang, cobrando la vida de tres agentes de policía.

(foto)(vídeo)

Achern (Alemania).- La nieve y el hielo cubren el paisaje del monte Hornisgrinde, en la ruta panorámica de la Selva Negra, cerca de Sasbachwalden, en el suroeste de Alemania.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Empresarios acudieron este lunes al Santuario Kanda Myojin para ofrecer oraciones por la prosperidad de sus empresas y de la economía en el primer día hábil del año.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Los osos panda, elefantes, bisontes, ciervos y cabras montesas del zoo de Berlín tomaron este lunes un particular desayuno a base de árboles de Navidad que este año no fueron vendidos y que, antes de terminar en la basura, acabaron como un particular festín para estos animales.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Cabo (Sudáfrica).- Ciudad del Cabo acogió este lunes una nueva edición del ‘Tweede Nuwe Yaar’ (segundo Año Nuevo), el desfile de carnaval de Año Nuevo.

(foto)(vídeo)

Madrid (España).- El partido de la Euroliga de baloncesto que enfrentará al Real Madrid-Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena el jueves 8 de enero se disputará a puerta cerrada «por motivos de seguridad» y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Un total de 2.268 personas han acudido este lunes al Estadio Johan Cruyff para presenciar el entrenamiento de puertas abiertas con fines solidarios del Barcelona femenino.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Dean Huijsen, ausente en el primer partido del Real Madrid en 2026 por una sobrecarga muscular, regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá estar presente en la Supercopa de España, en la que Xabi Alonso sufre las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold y mantiene la duda de Kylian Mbappé.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona vuela este lunes camino de Yeda, en Arabia Saudita, una ciudad situada a orillas del Mar Rojo que estos días acogerá la Supercopa de España, informa el club por medio de su web.

(foto)(vídeo)

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.