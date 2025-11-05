Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 nov (11.00 GMT)

Pokrovsk (Ucrania).- Soldados del 11 Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania instalaron este lunes redes antidrones a lo largo de una carretera del frente de Pokrovsk, en la zona de Donetsk.

Bruselas.- La vicepresidenta tercera española y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, habló a los medios hoy en Bruselas, antes del comienzo del consejo de ministros de Medioambiente de la UE.

Bruselas.- Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo político para reducir sus emisiones de CO2 en un 90 % para 2040 respecto a 1990, aunque con medidas que conceden mayor flexibilidad a los estados miembros.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 2,85 % este miércoles, bajando por segundo día consecutivo tras una racha alcista, nuevamente por las bajadas en el sector de semiconductores entre el temor a una burbuja en la industria de la inteligencia artificial (IA).

Yakarta.- Las principales bolsas del Sudeste Asiático terminaron este miércoles la jornada con mayoría de pérdidas, encabezadas por la plaza de Filipinas, a excepción de los parqués de Indonesia y Vietnam, que cerraron en ganancias.

Las Palmas de Gran Canaria/Madrid.- Al coronel Manuel López-Amado, en aquel momento capitán, le pilló de sorpresa a finales de 1975 la llamada con órdenes de Madrid para que se armara «como para una guerra» para acudir a La Güera, la ciudad situada más al sur del entonces Sáhara Español, junto a la frontera con Mauritania.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV invitó este miércoles a los fieles a unirse a rezar «por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diferentes partes del mundo», durante un llamamiento al final de la audiencia general que celebró en la plaza de San Pedro.

Katmandú.- El Hospital Universitario de Katmandú continúa recibiendo este miércoles los restos de algunos de los montañeros que perdieron la vida tras una avalancha en la montaña Yalung Ri el pasado lunes.

Madrid.- Después de una sacudida médica en forma de enfermedad (felizmente curada) en el seno de su familia, la creatividad de Pablo Alborán se desbordó compulsivamente durante días y noches sin salir hasta dar forma a ‘Km 0’, su nuevo disco, fruto de replantearse muchos principios vitales.

