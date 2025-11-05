Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 nov (16.00 GMT)

Madrid, 5 nov (EFE).-

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un plan para impulsar las redes de trenes de alta velocidad y liberalizar el servicio para 2040, creando una infraestructura que conecte las grandes ciudades y capitales de la Unión Europea (UE), entre ellas Madrid con Lisboa en tres horas.

(foto)(vídeo)

París.- Las librerías francesas abrieron este miércoles sus tiendas con la salida de las memorias del rey emérito Juan Carlos I en sus vitrinas, un libro que en Francia auguran un modesto recorrido mientras se espera que sea un auténtico terremoto en España, cuando se publique el 3 de diciembre. ​"Es cierto que la monarquía española no es un tema que se trate especialmente en Francia", contó a EFE Élodie Murzi, directora de la librería ICI Librairie de París, situada en el segundo distrito de la capital francesa.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- La octava edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) abre sus puertas este miércoles en la megalópolis oriental de Shanghái, marcada por las tensiones comerciales con Estados Unidos aunque con cierto sabor a alivio tras el reciente acuerdo entre las potencias.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Palestinos residentes en Líbano protestaron este miércoles frente a la sede en Beirut de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

(foto)(vídeo)

Wiesbaden (Alemania).- El Museo de Wiesbaden en Alemania ofrece una breve visita guiada de la obra 'Ofelia' de Friedrich Heyser, que ha inspirado el nuevo videoclip de Taylor Swift para la canción 'The Fate of Ophelia'.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Protección del Clima, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Carsten Schneider, y la titular de Cooperación Económica y Desarrollo, Reem Alabali-Radovan, informaron hoy en una rueda de prensa sobre la contribución de Alemania y Europa a la Conferencia Mundial sobre el Clima en la ciudad brasileña de Belém, la COP30.

(foto)(vídeo)

Londres.- Personal civil de la Policía Metropolitana de Londres inician una huelga para pedir el mismo complemento por coste de vida que reciben los agentes de policía por vivir en la capital.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV invitó este miércoles a los fieles a unirse a rezar «por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diferentes partes del mundo», durante un llamamiento al final de la audiencia general que celebró en la plaza de San Pedro.

(foto)(vídeo)

Bacayan (Filipinas).- Al menos 52 personas murieron y 13 se encuentran desaparecidas por el impacto del tifón Kalmaegi en Filipinas, donde cerca de 437.000 personas tuvieron que ser evacuadas, informaron las autoridades, mientras ingresa este miércoles al mar de China Meridional, rumbo a Vietnam, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires, donde este miércoles participará de un encuentro sobre turismo.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El aeropuerto de Bruselas-Zaventem volvió a cerrar su espacio aéreo este martes tras la detección de un nuevo dron, pocos minutos después de haber reanudado su actividad tras un primer cierre motivado también por el avistamiento de esos aparatos.

(foto)(vídeo)

Donetsk.- La pareja del momento en Rusia, el popular cantante de la guerra ruso Shamán, y la censora número uno en internet, Yekaterina Mizúlina, formalizaron este miércoles su relación con una aparentemente austera boda en la ciudad ucraniana de Donetsk, bajo control ruso desde 2014, según informaron los propios recién casados.

(foto)(vídeo)

Tuzla (Bosnia-Herzegovina).- Once personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en un incendio que se produjo la noche del martes en una residencia de mayores de la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia-Herzegovina, informa este miércoles el portal Klix, que cita fuentes oficiales.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este miércoles que los republicanos han «aprendido mucho» tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota republicana que atribuyó al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia en el país.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro.- El príncipe de Gales, Guillermo, encabezó este miércoles un encuentro en el icónico Cristo Redendor con los quince finalistas de los premios ambientales Earthshot, horas antes de presidir la gala en Río de Janeiro.

(foto)(vídeo)

Tulkarem.-Palestinos inspeccionan los daños causados en su tienda tras la retirada de las tropas israelíes del campo de refugiados de Tulkarem.

(foto)(vídeo)

París.- Cuatro vestidos del guardarropa de conciertos de la legendaria mezzosoprano española Teresa Berganza saldrán a la venta en la casa de subastas Maurice Auctions el próximo 6 de noviembre en París.

(foto)(vídeo)

París.- La marca china de moda barata Shein abrió este miércoles en París las puertas de su primera tienda física y permanente, una inauguración que llegó rodeada de expectación, tensión, y protestas de ciudadanos contra el gigante asiático.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Con un discurso más radical, bronco y vociferante, el candidato presidencial ultraderechista Johannes Kaiser ha ido tomando impulso en las últimas semanas y podría convertirse, según distintos analistas, en la sorpresa de las elecciones del próximo 16 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Lo que para muchos países es una simple fruta, el banano exhibe toda su versatilidad culinaria en Ecuador, donde se prepara de todas las formas posibles desde el desayuno hasta el postre, y mediante técnicas creativas y combinaciones inesperadas, se reinventa para ser protagonista en forma de empanadas o de ceviches.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, encargó hoy al Gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares, después de que su colega estadounidense, Donald Trump, se planteará recientemente la posibilidad de realizar pruebas con armamento nuclear.

(foto)(vídeo)

Roma.- El Gobierno de Italia ha avanzado su intención de poner fin a una operación que desde 2008 mantiene desplegados a miles de soldados en los puntos «sensibles» de las ciudades, como monumentos o instituciones, lo que ha causado este miércoles dudas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El rey Felipe VI ha presidido este miércoles en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, un encuentro empresarial España-Omán con motivo de la primera visita de Estado a España del sultán omaní, Haitham bin Tariq Al Said.

(foto)(vídeo)

