Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 de febrero (16.00 GMT)

Madrid, 6 feb (EFE)

Caracas – Venezuela avanza hacia una amnistía para los casos de presos políticos desde el 1999, un período que abarca todos los gobiernos del chavismo, tras la aprobación en primera discusión de la ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

San Salvado.- La cantante colombiana Shakira comienza el sábado la «residencia centroamericana» en El Salvador, el único país de la región donde actuará la «loba», con cinco fechas repartidas en dos fines de semana en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

Ciudad de Panamá – PANAMÁ EEUU – Entrenamientos conjuntos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Panamá, que aunque frecuentes se producen en medio de la escalada de tensión regional en el Caribe.

Beirut.- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, realizó este viernes una visita oficial al Líbano, en medio de una creciente tensión por los ataques israelíes en la frontera sur, pese al alto el fuego vigente promovido por Francia y otros países.

Milán.- La presidenta del COI, Kirsty Coventry, lleva la llama olímpica en el último día del relevo de la antorcha antes de la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026.

Bruselas.- La Comisión Europea mostró este viernes su «total solidaridad» con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante los ataques que ha recibido esta semana del propietario de X, Elon Musk, y el fundador de Telegram, Pável Dúrov, por la voluntad de España de aumentar el control de las plataformas digitales.

Solda (Italia) .- Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor de la historia, el suizo Marco Odermatt, gran dominador de las últimas temporadas, y la también legendaria estadounidense Lindsey Vonn -que buscará, a los 41 años, con una rodilla de titanio y la otra lesionada, un milagro deportivo- serán, sobre el papel, las principales atracciones de las pruebas de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) que se disputarán en esta segunda localidad, en competición femenina; y en Bormio, en el caso de los chicos.

Bogotá.- Una delegación del Gobierno colombiano viaja este viernes a Quito para «abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador», sacudida por la guerra arancelaria.

Rabat.- Decenas de letrados participaron este viernes en una sentada nacional frente al Parlamento de Rabat, convocada por la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos, para expresar su rechazo a la versión definitiva del proyecto de ley 66.23 sobre la profesión jurídica.

Washington.- La Casa Blanca lanzó ayer jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.

Chaman (Pakistán).- Unos militantes desconocidos atacaron este viernes a un equipo de vacunación contra la polio en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán.

Barcelona.- Varios centenares de agricultores convocados por el movimiento agrario Revolta Pagesa se concentran desde este mediodía con unos 140 vehículos, entre tractores y coches particulares, frente al departamento de Agricultura de la Generalitat, situado en la Gran Via de les Corts Catalanes, en defensa del sector agrario.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado este viernes los «valores de Occidente» para el futuro al reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán (norte).

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió hoy en su red social, Truth Social, un video editado con inteligencia artificial que muestra en su imagen final al expresidente Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, caracterizados como monos.

Alcazarquivir (Marruecos).- La ciudad de Alcazarquivir, situada a 160 kilómetros al norte de Rabat, en el noroeste de Marruecos, permanece afectada por las recientes inundaciones. Las imágenes del vídeo muestran la carretera principal inundada, con acumulaciones de agua que impiden el acceso en coche a la ciudad. El clima es inestable: la lluvia aparece y desaparece, alternándose con periodos de sol.

Murcia.- El arquitecto español Manuel Clavel, cuyo nombre apareció en los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, explica a Efe cómo conoció al pederasta cuando no había saltado el escándalo de abusos sexuales y que afortunadamente no se concretó el proyecto que le planteó el fallecido magnate estadounidense, al que calificó de monstruo.

