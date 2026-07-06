Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 de julio (15.00 GMT)

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Madrid, 6 jul (EFE).-

Kiev.- Rusia volvió a lanzar en la víspera de la cumbre anual de la OTAN que empieza mañana en Ankara un ataque masivo contra Kiev en el que las defensas aéreas ucranianas no pudieron derribar ninguno de los 29 misiles de trayectoria balística empleados por las fuerzas del Kremlin en el ataque.

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Omsk (Ucrania).- El Ejército ucraniano confirmó este lunes ataques a tres refinerías situadas en las regiones rusas de Leningrado, Yaroslavl y Omsk, esta última situada a casi 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana, e informó también de nuevos bombardeos contra una subestación eléctrica clave de Crimea y una terminal petrolera de la península del mar Negro anexionada por Rusia en 2014.

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París.- España y Portugal reclamaron este lunes a la Comisión Europea una mayor ambición en la financiación comunitaria de las interconexiones energéticas del suroeste europeo, durante la primera reunión ministerial del Grupo de Alto Nivel sobre Interconexiones celebrada en París, con la participación también de Francia y del comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

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La Habana.- Cuba vivirá este lunes otra jornada con prolongados apagones, sobre todo en el horario «pico», el de más demanda durante la tarde-noche, cuando el mayor corte de electricidad deje hasta al 71 % de su territorio a la vez sin corriente.

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Nueva York.- Wall Street abrió en terreno mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,06 % en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó desde la Casa Blanca en la apertura simbólica de la sesión bursátil.

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Perpignan (Francia).- El incendio forestal que se declaró en un macizo a una treintena de kilómetros al oeste de la ciudad de Perpiñán (Francia), y que ante su progresión condujo el domingo a la evacuación de más de 10.000 personas, ha quemado hasta este lunes por la mañana 4.600 hectáreas y sigue avanzando.

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Calcuta (India).- Ciudadanos indios organizaron una protesta por la violación en grupo y posterior asesinato de una niña de tan solo 11 años en la aldea de Baruipur, Calcuta.

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Kuala Lumpur.- Más de 20 organizaciones civiles se han manifestado este lunes en Kuala Lumpur contra el acuerdo entre Malasia y Estados Unidos sobre tierras raras, asegurando que no existen garantías que esos recursos no sean empleados en genocidios, abusos de los derechos humanos o conflictos armados.

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Ginebra.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó este lunes en Ginebra la iniciativa de España para crear una coalición internacional que proteja a los menores de los peligros de la inteligencia artificial (IA), cuyos «beneficios serán aplastados por sus riesgos si no la gobernamos de inmediato».

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Nuevo Taipéi (Taiwán).- La localidad de Nuevo Taipéi, Taiwán, ha organizado una exhibición en honor a la conocida serie de animación japonesa One Piece.

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Londres.- Reino Unido abraza una segunda ola de calor, en la que los termómetros de su capital, Londres, llegarán hoy a los 32 grados centígrados.

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Qalandia (Cisjordania).- Un agente de la Policía Fronteriza israelí fue grabado insultando a un conductor palestino y lanzando una granada aturdidora dentro de su vehículo, para instantes después bloquear la puerta a fin de que estallase con los pasajeros dentro, reveló este lunes la ONG B’Tselem que difundió el vídeo de una cámara de seguridad.

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Nom Pen.- El Ministerio de Recursos Hídricos y Meteorología de Camboya ha asegurado que no se espera que el país se vea afectado por las tormentas tropicales Bavi y Maysak, aunque sí podría producirse una intensificación de las condiciones meteorológicas entre el 6 y el 8 de julio.

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Qingdao (China).- China y Rusia comenzaron este lunes en un puerto militar de la ciudad china de Qingdao (este) los ejercicios navales conjuntos ‘Interacción Marítima 2026’, que se desarrollarán en aguas del mar Amarillo y del Pacífico hasta el 13 de julio, informaron la agencia estatal china Xinhua y el Ministerio de Defensa ruso.

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Yekaterimburgo (Rusia).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, llegó este lunes a Yekaterimburgo, capital de los Urales, para participar en la exposición industrial Innoprom 2026, la mayor de su tipo en Rusia.

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Yakarta.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, partió este lunes hacia Indonesia como arranque de una gira de seis días que lo llevará también a Australia y Nueva Zelanda, un viaje que forma parte de una agenda coordinada en la región y que se produce pocos días después de la visita oficial de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a la capital india.

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Jerusalén.- El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos mientras tanto solo del personal «técnico y profesional».

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Nápoles (Italia).- El Nápoles presentó este lunes su camiseta para la temporada 2026-2027 en una edición especial con motivo del centenario, con un diseño inspirado en una de las equipaciones más icónicas de su historia, la utilizada en la conquista del primer ‘Scudetto’ en 1987 con Diego Armando Maradona.

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Bruselas.- La portavoz comunitaria Eva Hrncirova evitó pronunciarse este lunes sobre casos particulares, aunque también llamó a respetar «la autonomía del deporte» y el derecho de las federaciones competentes a «decidir bajo su criterio», y subrayó la necesidad de que eso se haga «con criterios objetivos y transparentes».

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Bombay (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta roja para Mumbai, Thane, Palghar (incluyendo Vasai-Virar) y Raigad por lluvias intensas.

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Capri (Italia).- La leyenda del baloncesto Michael Jordan disfruta de unos días de vacaciones en la isla italiana de Capri, donde fue visto paseando con naturalidad entre la gente por la famosa plaza Umberto I, en pleno corazón del enclave.

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Pasay (Filipinas).- El juicio político por supuesta corrupción contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, arranca este lunes en el Senado del país asiático, un proceso que podría derivar en la inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público.

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Al Obeid/Omdurman/Tagat (Sudán).- La infancia en Sudán sigue sufriendo las peores consecuencias de una guerra cada vez más letal, con al menos 330 niños y niñas muertos o heridos durante los primeros seis meses de 2026, según reportes de UNICEF.

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EFE

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