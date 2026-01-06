Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 ene (11.00 GMT)

2 minutos

Madrid, 6 ene (EFE).-

Rangún.- Simpatizantes del Partido del Pueblo de Birmania se han reunido este martes en Rangún para distribuir folletos de cara a la segunda fase de las elecciones del país, que se celebrará el próximo 11 de enero.

(vídeo)

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el que naufragó el pasado 26 de diciembre una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, después de que el domingo se recuperara un segundo cadáver.

(vídeo)(foto)

Islas Sitaro (Indonesia).- Al menos 11 personas perdieron la vida y otras cinco siguen desaparecidas este martes en Indonesia, tras inundaciones repentinas registradas el lunes en el norte de las islas Célebes del vasto archipiélago, donde los equipos de ayuda han atendido a unos 17 heridos.

(vídeo)(foto)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha puesto fin este martes al Jubileo inaugurado hace un año por su predecesor, Francisco, con el cierre solemne de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del Vaticano por la que han pasado millones de peregrinos.

(vídeo)(foto)

Pekín.- La cena del lunes entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, brindó un momento curioso que se ha apoderado de titulares este martes: una selfi tomada por el líder surcoreano usando un teléfono inteligente Xiaomi.

(vídeo)(foto)

San Sebastián (España).- El cineasta estadounidense Richard Linklater estrena este viernes en España ‘Nouvelle vague’, su declaración de amor a aquel movimiento revolucionario del cine francés, que no ve como un filme nostálgico, sino como un «viaje en el tiempo» para colocar al espectador en aquel momento de 1959 cuando Jean-Luc Godard rodó ‘Al final de la escapada’.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.