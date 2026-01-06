Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 ene (16.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 6 ene (EFE).-

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno “nunca” estará de acuerdo con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, al rechazar de manera tajante cualquier intervención militar extranjera, en referencia a la reciente de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Caracas.- La líder chavista Delcy Rodríguez visitó la tumba del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), en Caracas, tras juramentarse como mandataria encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras un ataque militar a la capital venezolana y otras regiones del país.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto pronunciar un discurso en el retiro de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes, mientras que continúan las distintas reacciones a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este martes su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana, señalando que la acción viola el derecho internacional y debilita la seguridad mundial.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha realizado este martes un llamamiento por la fraternidad en el mundo y para que la industria armamentística sea sustituida por «la artesanía de la paz», tras el Ángelus de la Epifanía y la clausura del Jubileo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Los reyes de España y la princesa Leonor presiden un año más este 6 de enero la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Unos 25.500 hogares en el suroeste de Berlín permanecen este martes sin electricidad por cuarto día consecutivo tras el sabotaje cometido el pasado sábado, que fue reivindicado por un grupo de extrema izquierda.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El Parlamento israelí (Knesset) aprobó a finales de diciembre una reforma de la ley de 2024 que consideraba ilegal en Israel a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

(foto)(vídeo)

Labuan Bajo (Indonesia).- Con aguas cristalinas rodeadas de islas de frondosa vegetación, la ciudad de Labuan Bajo, promocionada como la puerta de entrada al turístico Parque Natural de Komodo, quedó conmocionada al conocer que una familia española había naufragado en un barco. «No estáis solos», es el mensaje que la localidad quiere trasladar a los afectados.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Ciudadanos ucranianos celebraron este martes la Epifanía con inmersiones en agua helada como en Leópolis, pese al conflicto bélico con Rusia. Es el tercer año que Ucrania festeja esta fecha según el calendario occidental.

(foto)(vídeo)

Estambul.- El patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé I y el ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, asistieron este martes al servicio religioso del Día de la Epifanía celebrado en la Iglesia de San Jorge, sede del Patriarcado Ecuménico en Estambul.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Buedenbender, recibieron este martes en el palacio de Bellevue, en Berlín, a un grupo de niños vestidos de Reyes Magos, que acudieron a la residencia presidencial con cantos tradicionales para recaudar donaciones destinadas a los más necesitados con motivo del Día de Reyes.

(foto)(vídeo)

Praga.- Decenas de personas participaron este martes en la tradicional inmersión por el Día de los Reyes Magos en el río Moldava, en Praga, desafiando temperaturas de dos grados en el agua y cinco bajo cero en el aire.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Museo Nacional de Bangkok ha celebrado este martes una conferencia de prensa con motivo de la repatriación de cuatro esculturas desde San Francisco en la que han participado la jefa adjunta de la Embajada de Estados Unidos, Elizabeth Konick, junto con el ministro de Cultura tailandés, Sabeeda Thaised, entre otros.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El actor Ryan Reynolds estrenó este martes en redes sociales la camiseta del Internacional de Bogotá, hasta diciembre pasado conocido como La Equidad, un club colombiano de primera división adquirido en enero del año pasado por el grupo inversor del que forma parte.

(foto)(vídeo)

Alula (Arabia Saudí).- Los españoles Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno obtuvieron este martes la quinta posición en la categoría de coches en la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados.

(foto)(vídeo)

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.