Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 nov (11.00 GMT)

Madrid, 6 nov (EFE).-

Roma.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, llegó este jueves al Vaticano entre fuertes medidas de seguridad para la que será la primera audiencia con el papa estadounidense León XIV, después de las reuniones que mantuvo los años pasados con Francisco.

Moscú.- Los militares rusos esperan completar la captura de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, en la región de Járkov, en el plazo de una semana, según informó hoy un comandante de una unidad de asalto.

Pekín.- El Gobierno chino informó este jueves de que el rey Vajiralongkorn de Tailandia visitará el país entre el 13 y el 17 de noviembre, en el que será el primer viaje de un rey tailandés al gigante asiático desde que ambos países mantienen relaciones diplomáticas.

Pionyang).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió al funeral de Estado de Kim Yong-nam, histórico dirigente y excanciller norcoreano fallecido esta semana a los 97 años por un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

El Aaiún (Sáhara Occidental).- El alcalde de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, el saharaui Muley Hamdi uld Errachid, pidió a España un papel más activo en la reconciliación con los saharauis independentistas, la mayoría refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia), a quienes instó a regresar a Marruecos tras el respaldo de la ONU a la posición de Rabat en el conflicto de la excolonia española.

Bihar (India).- Millones de personas comenzaron a votar este jueves en el estado indio de Bihar, el más pobre de este país asiático, para elegir un nuevo gobierno regional, dando inicio a unas elecciones que pondrán a prueba la influencia política del primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi.

Madrid.- La exvicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se planteó el 20 de mayo de 2020 si tenía sentido seguir en el Gobierno tras conocer que PSOE, Podemos y Bildu habían pactado «derogar íntegramente» la reforma laboral del PP con un texto que le pareció inaceptable y que el PSOE rectificó tras su llamada al presidente.

Barcelona (España).- Un frente de lluvias que podrían ser torrenciales en algunos puntos y que recorrerá el prelitoral y el litoral catalán ha obligado a Protección Civil de la Generalitat a activar la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (Inuncat).

Berlín.- Activistas de Greenpeace proyectaron durante la madrugada de este jueves un globo terráqueo en llamas y el lema «¡Actúa ahora!» sobre la Torre de Televisión de Berlín.

