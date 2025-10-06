Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 oct (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 6 oct (EFE).-

Kamianets (Ucrania).- Veinte equipos de drones de las fuerzas armadas ucranianas participaron este fin de semana en el torneo ‘ëWild Dronesí’ (Drones salvajes) en la ciudad de Kamianets.

Re’im.- Israelíes visitaron este lunes los monumentos conmemorativos que recuerdan a los fallecidos en el ataque de Hamás en el lugar donde se celebró el Festival Nova, dos años después de la matanza que dio pie al gobierno israelí a reforzar su ofensiva en la Franja de Gaza para eliminar al grupo terrorista.

Barcelona (España).- Familiares, amigos, y una amplia representación de representantes políticos de ERC y Comuns, se han acercado al aeropuerto de El Prat para recibir a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal republicano en el consistorio barcelonés Jordi Coronas, integrantes de la flotilla de Gaza, que este domingo han llegado a la capital catalana tras ser deportados de Israel.

Madrid.- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto este lunes impulsar una conferencia de paz en Madrid en defensa de los derechos del pueblo palestino.

Roma.- La ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, habla sobre las relaciones con los Estados Unidos de Donald Trump o la guerra en Gaza en una entrevista con EFE en Roma, adonde se ha desplazado para participar en el foro Italia-América Latina.

París.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.

Madrid.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha alertado este lunes sobre el débil crecimiento del consumo interno en Europa, por debajo de las previsiones, debido en gran parte a la falta de confianza de los consumidores.

Al Mughair.- Colonos israelíes cortaron la noche del domingo alrededor de 120 olivos entre las aldeas palestinas de Al Mughair y Abu Falah, al noreste de Ramala, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, confirmaron a EFE fuentes locales, pocos días antes del inicio de la cosecha de aceitunas en la región.

París.- El Consejo Ejecutivo de la Unesco, que es su principal órgano de toma de decisiones, celebra una votación clave para definir al próximo director general, un puesto que se disputan el egipcio Khaled El-Enany y el congoleño Firmin Edouard Matoko y que deberá confirmar la Conferencia General, reunida en Samarcanda en noviembre.

Tíbet.- Al menos 350 personas que realizaban una ruta de senderismo en el Tíbet han sido evacuadas «sanas y salvas» después de que una tormenta de nieve azotara los alrededores del monte Everest, informaron este lunes medios estatales chinos.

Anulación cobertura:

Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

alm/EFE

