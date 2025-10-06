Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 6 oct (15.00 GMT)

6 minutos

Madrid, 6 oct (EFE).-

Sidoarjo (Indonesia).- Una semana después del derrumbe de un internado de estudios islámicos en Indonesia mientras los alumnos rezaban en la planta baja, las autoridades elevaron este lunes a 65 el número de fallecidos por el siniestro, mientras se cree que alrededor de una decena de personas podría seguir bajo los escombros.

(foto)(vídeo)

París.- El primer ministro dimisionario francés, Sébastien Lecornu, manifestó este lunes que «no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones» para gobernar, en una declaración pública para explicar las razones que le han llevado a renunciar al puesto pocas horas después de nombrar su gabinete.

(foto)(vídeo)

Gaza.- El Comité Internacional de la Cruz Roja continúa ofreciendo ayuda humanitaria y cobertura sanitaria a los palestinos de la Franja de Gaza, dos años después del refuerzo de la ofensiva israelí contra el enclave tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 al festival Nova y los kibutz cercanos.

(foto)(vídeo)

Estocolmo.- El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 es para los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi «por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica», informó este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

(foto)(vídeo)

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió hoy en Kiev al primer ministro neerlandés interino, Dirk Schoof.

(foto)(vídeo)

Lima.- Un gran sector de las empresas de transporte público de Lima y la provincia anexa del Callao cumple este lunes un paro convocado en protesta por lo que consideran una falta de medidas de las autoridades ante la ola de extorsiones y ataques que sufren del crimen organizado, que el último fin de semana dejó a un conductor asesinado y otro herido por presuntos sicarios.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Directivos de una empresa moderadora de contenido de Tiktok estaban llamados a declarar este lunes en el Juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, a raíz de la querella presentada por una extrabajadora por las secuelas psíquicas que sufrió en el desempeño de su empleo.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia ha registrado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre un total de 24,11 millones de visitantes extranjeros. Esta nueva cifra representa una caída interanual del 7,5% que, según el propio organismo, responde al fortalecimiento del baht tailandés, la desaceleración económica mundial y la creciente competencia con otros destinos de la región.

(foto)(vídeo)

Bangalore (India).- Trabajadores del gobierno del estado de Karnataka, India, están realizando la Encuesta Socioeconómica y Académica, comúnmente conocida como censo de castas, con 1800 castas registradas y 60 preguntas.

(foto)(vídeo)

Cehegín (España).- El agente de la Policía Local de Cehegín, Antonio José López, ha dicho este lunes a EFETV que él y otros tres compañeros hicieron «lo que cualquier policía haría: ayudar, proteger y mantener la calma», cuando rescataron a un niño que había sufrido un golpe de carlos en los Dolomitas (Italia) el pasado 23 de septiembre.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Los ciudadanos chinos continúan disfrutando de las festividades de la «Semana Dorada», que combina la Fiesta Nacional del 1 de octubre con la Fiesta de Medio Otoño, y que finalizará el próximo 8 de octubre.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, ha presentado este lunes una exposición de “fotoesculturas”, esculturas tridimensionales realizadas a partir de fotografías proyectadas con una “lámpara mágica”, una técnica patentada en 1860, antecesora del 3D que arruinó a su inventor.

(foto)(vídeo)

Moscú.- La Casa de la Cultura «GES-2» de Moscú anunció la instalación de la escultura «Plantoir» de Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen en las escaleras de Bolotnaya que conducen al canal de drenaje.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugura este lunes la exposición ‘Para contar mi historia’, una selección de 120 fotografías del Palestinian Museum Digital Archive (PMDA), que retratan la vida cotidiana de los palestinos, de 1948 a 2023, y que va “más allá de las imágenes de horror con que suelen ser mostrados al mundo”, como se explica en la web del centro cultural.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La filóloga e investigadora menorquina Natalia Castro Picón ha ganado la 53ª edición del Premio Anagrama de Ensayo, dotado con 10.000 euros, con la obra ‘La fiesta del fin del mundo’, una reflexión sobre los períodos apocalípticos asociados a la última crisis económica y a la pandemia de covid y sus derivadas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid ha regresado hoy a los entrenamientos, tras la victoria del pasado sábado ante el Villarreal que le ha aupado al liderato de LaLiga.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- Tras perder contra el Sevilla (4-1) en la octava jornada de LaLiga EA Sports y encadenar el segundo tropiezo del curso, el Barcelona ha regresado este lunes a los entrenamientos con una sesión de recuperación condicionada por la ausencia de los jugadores internacionales.

(foto)(vídeo)

Boadilla del Monte (España).- El exjugador de baloncesto Pau Gasol afirmó este lunes que el Barcelona necesita “un poco más margen de mejora para estar arriba” en comparación con el Real Madrid, si bien precisó que “la temporada es larga y no hay que sobrerreacionar ante una derrota o una victoria”.

(foto)(vídeo)

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.