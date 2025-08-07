Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 ago (10.00 GMT)

Madrid, 7 ago (EFE).-

Ciudad Quezón (Filipinas).- Con pancartas en las que se lee: «La Justicia ha muerto» o «Justicia para el pueblo», miembros de grupos defensores de los derechos humanos se manifestaron este jueves en contra de la decisión del Senado del país de archivar el proceso de destitución contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte.

La Laguna,Tenerife (España).- El pasado 28 de mayo un cayuco volcó a pocos metros del puerto de La Restinga en el Hierro y la vida de Víctor, Manuel, Sandra y Daniel, cuatro policías nacionales que intervinieron en el rescate de los supervivientes, quedaron marcadas para siempre, igual que las de Habib y Amara, dos de los ocupantes de la embarcación. Esta semana se han reencontrado.

Madrid (España).- La Policía Nacional, en colaboración con la NCA británica y la Garda Síochána irlandesa, ha desarticulado una red criminal que se dedicaba a enviar marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales en una operación en la que han sido detenidas catorce personas, trece de ellas en España y una en Irlanda.

Ginebra.- La organización ambiental Greenpeace vertió litros de pintura negra simbolizando petróleo en la entrada de la sede europea de la ONU en Ginebra y desplegó dos pancartas en sus puertas, con el fin de llamar la atención sobre la contaminación por plástico mientras se celebra allí la última ronda de negociaciones de un tratado para su control.

Cachemira (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó este jueves que el país está dispuesto a «pagar un precio enorme» para defender a sus agricultores, en una declaración que coincide con la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

Palafrugell, Girona (España).- Antonio Orozco, uno de los artistas con mayor sensibilidad, carisma y talento del panorama musical español, ha brillado en Cap Roig en Calella de Palafrugell (Baix Empordà) dentro de “La Gira de mi vida”, en la que repasa sus 25 años sobre los escenarios y presenta parte su nuevo álbum “El tiempo no es oro”

