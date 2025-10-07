Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 de octubre (15.00 GMT)

Caracas.- Venezuela busca en su territorio a los presuntos responsables de planificar un supuesto «ataque terrorista» en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, mientras el Gobierno de Donald Trump ha cancelado los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano, según informó The New York Times.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Los retratos e historias de los ciudadanos de Nueva York SE toman la estación de LA Gran Central en una inusual exposición que abarca un centenar de pantallas publicitarias y proyecciones en las paredes, impulsada por el creador del proyecto ‘Humans of New York’, Brandon Stanton.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Con ocasión del segundo aniversario del ataque de Hamás en territorio israelí y el comienzo de la guerra en Gaza, Buenos Aires alberga una movilización bajo el lema «basta de genocidio» y otra que pide la liberación de los rehenes cautivos en el enclave palestino.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.-La Fiscalía General de Panamá da una rueda de prensa para revelar detalles de varios casos de corrupción.

(foto)(vídeo)

Re’im (Israel).- Decenas de familiares visitaron este martes el monumento en el lugar donde se celebró el festival de música Nova en el que murieron unas 400 personas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

(foto)(vídeo)

Bilbao.- Raquel Martí, directora Ejecutiva de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), ha denunciado que Israel busque la muerte de palestinos favoreciendo la propagación de enfermedades contagiosas y plagas entre una población desnutrida, que lleva dos años bajo las bombas y los tiroteos.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El derrumbre parcial del forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, a pocos metros de la plaza de Ópera, ha sembrado el caos este martes en el centro de Madrid.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, presidió este martes el 7º encuentro del Formato de Moscú sobre Afganistán con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno talibán, Amir Khan Muttaqi, que participa por primera vez como miembro oficial tras el reconocimiento formal del régimen islamista por parte de Moscú.

(foto)(vídeo)

Roma.- El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró este martes que América Latina y el Caribe representan una «prioridad» para Italia y subrayó que el país quiere ser su «voz ante las instituciones europeas», durante la inauguración de la XII Conferencia Italia–América Latina y el Caribe, celebrada en Roma.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Cientos de personas se manifestaron este martes frente a la embajada de Estados Unidos en Yakarta para exigir el fin de la guerra en Gaza, así como el cese de la violencia contra los civiles de la región.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Felipe y Matilde de Bélgica recibieron este martes en el Palacio Real de Bélgica a Felipe VI y doña Letizia, en un encuentro entre ambas casas reales que no se producía desde 2014.

(foto)(vídeo)

Roma.- Las dos activistas colombianas que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y que se encontraban detenidas en una prisión israelí, fueron liberadas este martes para ser deportadas y regresarán «en buen estado de salud» a sus respectivos hogares, confirmó a EFE la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Con un reconocimiento en Málaga (España) a sus espaldas, la ópera prima del uruguayo Gerardo Minutti, ‘Perros’, irá tras el Goya a Mejor Película Iberoamericana de la mano de una historia que, como cuenta a EFE su director, juega con las «pequeñas miserias cotidianas» que hacen a la condición humana.

(foto)(vídeo)

