Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 ene (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 7 ene (EFE).-

Teherán.- El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, afirmó este miércoles que las protestas que vive el país no son asunto del presidente estadounidense, Donald Trump, ni del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que estas naciones hayan apoyado las manifestaciones.

(vídeo)(foto)(audio)

Nonthaburi (Tailandia).- El candidato por el partido Pheu Thai, Yodchanan Wongsawat, acudió este miércoles a un mercado del distrito de Bang Yai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, para realizar un acto de campaña.

(vídeo)(foto)

Berlín.- Los casi 20.000 hogares y 850 locales comerciales que aún permanecían sin luz tras el incendio del sábado que causó un apagón y dejó sin electricidad a 45.000 consumidores y 2.200 comercios en el suroeste de Berlín recuperarán el suministro este miércoles, mientras que el grupo de extrema izquierda que reivindicó haber provocado el fuego insistió en su autoría.

(vídeo)(foto)

Cachemira (India).- La región de Cachemira se encuentra sufriendo una prolongada ola de frío con temperaturas mínimas bajo cero durante varios días consecutivos.

(vídeo)(foto)

Lisboa. Portugal inaugura la renovada terminal 2 del aeropuerto de Lisboa, a la espera de que comiencen los trabajos para construir un nuevo aeródromo en las afueras de la capital.

(vídeo)(foto)

Bali (Indonesia).- La Agencia Central de Estadísticas de Indonesia registró en noviembre de 2025 cerca de 1,2 millones de llegadas de turistas extranjeros al país, lo que representa un aumento de casi el 9,79% comparado con el mismo periodo de 2024.

(vídeo)(foto)

Valencia (España).- En la última década se ha producido una revolución de los nuevos fármacos para tratar la obesidad, de hecho, en 2021, la FDA de EE. UU. aprobó uno de estos compuestos con una dosis específica para la gestión crónica del peso, lo que incrementó su uso, tanto por prescripciones médicas como por atención mediática y redes sociales.

(vídeo)(foto)(audio)

Tokio.- El Tamagotchi, la pixelada mascota virtual que se popularizó en la década de los noventa, celebra en 2026 tres décadas desde su lanzamiento con más de 100 millones de dispositivos vendidos, regresando este miércoles a sus orígenes en Tokio con una exposición itinerante.

(vídeo)(foto)

Yeda (Arabia Saudí).- La expedición del Real Madrid, formada por 24 jugadores y con las ausencias de Kylian Mbappé, Éder Militao y Brahim Díaz, aterrizó en Yeda este martes por la noche tras un viaje de seis horas, con cinco de vuelo, a dos días de medirse al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.