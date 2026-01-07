Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 ene (16.00 GMT)

Madrid, 7 ene (EFE).-

París.- El norte y el noroeste de Francia vive este miércoles un episodio de nieve, con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros, que ha provocado atascos interminables con más de 1.600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París.

París.- Los comercios de París arrancan la temporada de rebajas de invierno este miércoles con pantallas y escaparates promocionales en zonas emblemáticas como Rivoli, donde las ventas se prolongarán hasta el 3 de febrero.

Yeda (Arabia Saudí).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha abierto este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) con el FC Barcelona la ronda de reuniones que llevará a cabo con los participantes de la Supercopa de España.

Berlín.- El desempleo en Alemania subió en diciembre un 0,1 % o 23.000 personas en comparación con el mes anterior y cerró el año 2025 con una tasa del 6,2 % o 2.908.000 parados, según los datos publicados este miércoles por la Agencia Federal de Empleo (BA).

Sumi/Dnipró (Ucrania).- La Fuerza Aérea ucraniana anunció este miércoles que durante la noche las defensas lograron neutralizar 81 de un total de 95 drones de ataque lanzados contra su territorio por parte del ejército ruso.

Ghaziel (Líbano).- Los vecinos de Ghaziel, en el sur de Líbano, limpian la destrucción del último ataque aéreo por parte de Israel que sacudió el pueblo este martes a la noche, en una semana marcada por los aumentos de los ataques israelíes en el sur del país pese al acuerdo de alto el fuego acordado en noviembre de 2024

Yeda (Arabia Saudí).- El FC Barcelona ha organizado este miércoles una recepción oficial con diferentes representantes de Penyes Barcelonistes desplazadas a Arabia Saudí para presenciar en directo la Supercopa de España 2026, un encuentro encabezado por el presidente Joan Laporta y que ha contado también con la presencia del jugador del primer equipo Robert Lewandowski, que ha aparecido para saludar a los aficionados y hacerse fotografías, ha informado el club por medio de su web.

Ciudad del Vaticano.- León XIV considera necesario «realizar más plenamente la reforma eclesial» ante los desafíos actuales, para seguir siendo «atentos intérpretes de los signos de los tiempos», según dijo en la audiencia general de los miércoles y a pocas horas de su primera «cumbre» con cardenales de todo el mundo.

Fráncfort (Alemania).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort superó este miércoles por primera vez en su historia la marca de los 25.000 puntos, impulsado por la perspectiva de que los precios del petróleo bajen tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela y por las inversiones que tiene previsto realizar el Gobierno alemán este año en la infraestructura y en la defensa.

Skopie.- Fieles ortodoxos celebran la Navidad según el calendario juliano con misas y actos religiosos en Skopie, donde la comunidad acudió a la iglesia central de San Clemente para conmemorar esta festividad.

Londres.- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en ‘Song Sung Blue: Canción para dos’, una película que cuenta una historia de amor «real» y donde la música juega «un papel mayor», según explican sus protagonistas en una entrevista con EFE.

Lombok (Indonesia).- Los dos hombres acusados de asesinar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel en la isla indonesia de Lombok negaron este miércoles, durante la segunda sesión del juicio, haber premeditado el crimen y dijeron que la mataron ante el «shock» de que la víctima despertara cuando entraron a robarla.

Daca.- Residentes de Daca resienten ya las bajas temperaturas producto de una ola de frío anunciada por el Departamento Meteorológico de Bangladés (BMD).

Bogotá.- El club bogotano Millonarios anunció este miércoles el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao, en una decisión que el club presentó como el inicio de su «último baile» y que reabre el vínculo emocional entre el máximo goleador histórico de la selección colombiana y el equipo del que es hincha declarado.

Bruselas.- Media Europa está este miércoles colapsada por la nieve, con cientos de vuelos cancelados, miles de pasajeros varados y problemas en las comunicaciones terrestres con atascos kilométricos, y un nuevo temporal podría complicar la situación a partir de mañana.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió este miércoles en el Parlamento que los diputados serán consultados sobre el eventual despliegue de fuerzas del Reino Unido en Ucrania si hay un acuerdo de paz, pero se negó a aportar el número de soldados que participarían en esa operación.

Los Ángeles (EE.UU.).- Desde televisores tan delgados como un lápiz hasta cámaras fotográficas del tamaño de un llavero con capacidad para almacenar cientos de imágenes, la Feria de Electrónica de Consumo CES abrió sus puertas este martes al público con productos que buscan mejorar y hacer la vida más fácil a los usuarios.

Washington.- Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informan medios estadounidenses.

Yeda (Arabia Saudí).- El FC Barcelona, encabezado por su presidente Joan Laporta, y la Real Federación Española de Fútbol, encabezada por su presidente Rafael Louzán, se han reunido este miércoles en Yeda (Arabia Saudí), horas antes del inicio de la Supercopa de España que arrancará con el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club.

Los Ángeles (EE.UU.).- La Feria Electrónica de Consumo (CES) arrancó la noche del lunes en Las Vegas con la conferencia de Advanced Micro Devices (AMD), uno de los principales fabricantes a nivel mundial de chips, que reunió a importantes líderes tecnológicos para atisbar una explosión del uso de la IA para el 2030 con más de 5.000 millones de usuarios

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, urgió este miércoles a que Europa alce la voz «unida y fuerte» y asuma «su propia soberanía» para convertirse en un «referente global» de paz, seguridad y multilaterialismo, y que no triunfe «la ley de la selva».

Yeda (Arabia Saudí).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que el partido de este jueves ante el Real Madrid, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España que se disputa en Yeda (Arabia Saudí) “no va a estar relacionado” con el de la Liga en el Metropolitano, en el que los rojiblancos se impusieron por cinco goles a dos.

Caracas.- Rafael Tudares, el yerno del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, cumple este miércoles 365 días detenido y en paradero desconocido.

Lefkosia (Chipre).- La Unión Europea inaugura este miércoles en Lefkosia la presidencia semestral del Consejo, que asume Chipre con una ceremonia oficial que contará con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este miércoles que el Ejecutivo está hablando con la oposición venezolana, y también mantiene contacto con el Gobierno chavista, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Yeda (Arabia Saudí).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, no participó en el último entrenamiento previo al derbi de semifinales de la Supercopa de España contra el Real Madrid, que se disputará este jueves (20.00 horas CET, -1 GMT), debido a una dolencia muscular que arrastra del partido liguero contra la Real Sociedad.

